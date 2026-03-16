¿Y si la tienes en casa?» : la moneda más rara de España vuelve en 2026 y despierta codicia

Los teléfonos de las casas de subastas no paran. Una pieza de oro del Siglo de Oro vuelve a la conversación.
El nerviosismo tiene motivo: el Centén Segoviano, la moneda más codiciada de la numismática española, reapareció en Ginebra y se adjudicó por 2,4 millones de euros. La noticia corre entre coleccionistas, anticuarios y herederos con cajones por revisar. No es solo dinero: es historia con brillo propio y una trazabilidad que muy pocos objetos pueden acreditar.
Una subasta que mueve el mercado
La puja, organizada por Numismatica Genevensis, arrancó en torno a los 2 millones de euros y escaló con rapidez hasta el remate. Sumadas las comisiones, el comprador afronta 2,8 millones de francos suizos, cerca de 3 millones de euros. La cifra recoloca las referencias para la moneda española de élite y confirma el apetito internacional por piezas icónicas con pedigrí.
Remate: 2,4 millones de euros. Total con comisiones: 2,8 millones de francos suizos (≈ 3 millones de euros).
El salto resulta llamativo si se compara con 2009, cuando un ejemplar se vendió por 800.000 euros en Barcelona, en la casa Áureo & Calicó. Desde entonces, la demanda global, la escasez y la búsqueda de activos tangibles han tirado de los precios hacia arriba.
Una pieza legendaria y sus cifras
El Centén Segoviano nació en el Real Ingenio de Segovia, la casa de moneda más avanzada de la Monarquía Hispánica. Se acuñó por primera vez en 1609, bajo Felipe III, y volvió a fabricarse en 1623 y 1633, ya con Felipe IV. No circulaba como dinero corriente: se destinaba a premios y regalos diplomáticos para altos dignatarios.
Su valor nominal era de 100 escudos de oro. En mano, impresiona: una pieza de 339 gramos y aproximadamente 7,5 centímetros de diámetro. El diseño muestra la cruz de Jerusalén y el escudo de la Monarquía Hispánica, con la leyenda «Phillipus III Dei Gratia».
Oro macizo, 339 gramos y 7,5 centímetros. Un proyecto de prestigio más cercano a una medalla que a una moneda común.
|Año de acuñación
|Monarca
|Uso previsto
|Ejemplares por serie
|1609
|Felipe III
|Obsequio de alto rango
|7
|1623
|Felipe IV
|Obsequio de alto rango
|7
|1633
|Felipe IV
|Obsequio de alto rango
|7
La escasez que dispara el precio
En origen se fabricaron 21 ejemplares, 7 por serie. Hoy solo constan ocho piezas localizadas. Varias permanecen en instituciones como el Museo Casa de la Moneda o el Museo Arqueológico Nacional, mientras otras descansan en colecciones privadas. La moneda subastada perteneció a la colección Caballero de Yndias, célebre por su amplitud y calidad.
Solo ocho Centenes conocidos en 2026. Cada aparición recalibra el valor y concentra la atención mundial.
¿Por qué atrae tanto? La respuesta combina historia, dimensión física y procedencia acreditada.
- Rareza extrema: muy pocos supervivientes y localizaciones conocidas.
- Pedigrí: trayectorias de propiedad documentadas, con ventas registradas.
- Simbolismo: refleja el poder y la diplomacia de la Corona en el siglo XVII.
- Presencia: peso y diámetro poco habituales en moneda de oro.
- Demanda global: coleccionistas e instituciones compiten por un icono.
Cómo reconocer un ejemplar auténtico
La autenticidad se apoya en medidas, metal, técnica de acuñación y documentación. Antes de ilusionarse, conviene cotejar características medibles y buscar una opinión profesional independiente.
- Peso: alrededor de 339 g. Desviaciones notables son señal de alarma.
- Diámetro: cerca de 7,5 cm, con borde coherente y sin soldaduras.
- Metal: oro de alta ley; pruebas no invasivas ayudan a confirmarlo.
- Estilo: tipografía, escudos y cruz acordes con el Real Ingenio de Segovia.
- Procedencia: catálogos antiguos, fichas de museo, ventas previas o publicaciones especializadas.
Se ven falsificaciones por fundición y por dorados sobre piezas base. Señales como porosidad, bordes regrabados, tipografía moderna o desgaste incoherente delatan problemas. Una revisión con lupa, báscula calibrada y espectrometría de fluorescencia X marca la diferencia. La certificación y la trazabilidad pesan tanto como el oro.
Qué cambia para el coleccionismo español
El salto de precio refuerza la visibilidad internacional de la moneda histórica española. Segmentos como las onzas de 8 escudos, los cincuentines de plata y las acuñaciones de ceca americana suelen contagiarse cuando un icono nacional marca récord. También crece la cautela: más valor implica más riesgo de fraude y más exigencia documental.
Para los vendedores, el momento favorece la consignación en casas con alcance global. Para los compradores, el coste real incluye primas, impuestos locales, logística y seguros. La operación no acaba con el martillo.
Si heredaste monedas, por dónde empezar
Antes de moverte, conviene orden y método. Muchas familias guardan piezas valiosas sin saberlo. Otras conservan medallas o réplicas con alto valor sentimental pero bajo interés comercial. Separar grano de paja evita errores costosos.
- No limpiar: la pátina y las marcas originales añaden valor.
- Inventariar y fotografiar: anverso, reverso y borde con buena luz.
- Consultar: tasación con numismáticos reconocidos y, si procede, varias opiniones.
- Comprobar normativa: para piezas antiguas, la exportación puede requerir licencias.
- Asegurar y custodiar: caja fuerte, cápsulas inertes y control de humedad.
Cuánto cuesta comprar una gran pieza
Además del precio de martillo, calcula la prima del comprador (habitualmente entre el 15 % y el 25 %), transporte especializado, seguro puerta a puerta y tasas. Un remate de 2,4 millones de euros puede transformarse en una factura sensiblemente mayor. La coordinación fiscal y aduanera evita contratiempos cuando la pieza cruza fronteras.
La prima, la logística y el seguro pueden añadir decenas de miles de euros sobre el precio de martillo.
Una oportunidad y una lección
El retorno del Centén Segoviano recuerda que la numismática combina patrimonio, conocimiento y mercados globales. A veces un cajón familiar guarda solo recuerdos; otras, un testigo de época con valor tangible. Medir, documentar y pedir segunda opinión es el camino sensato. Si te toca competir, fija límites, entiende los costes totales y protege la procedencia desde el primer minuto.
Para quien aspira a formar una colección sólida, tres palancas marcan la diferencia: comprar menos, pero mejor; priorizar piezas con historial de procedencia; y pensar en conservación desde el primer día. La moneda que hoy emociona en sala seguirá contando su historia dentro de cien años si recibe el cuidado adecuado.