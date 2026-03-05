¿Y si mañana el campo se hunde bajo tus botas?» : cientos de agujeros en Turquía amenazan a España

Un murmullo en las entrañas de la tierra, grietas que avanzan y cultivos que se deforman. El Mediterráneo avisa, y pocos miran abajo.
En el corazón agrícola de Konya, en Turquía, han aparecido cientos de dolinas —también llamadas sinkholes— que han trastocado la vida rural. El patrón preocupa a los especialistas españoles por su parecido con nuestras condiciones climáticas y de uso del agua. Lo que parece lejano podría estar más cerca de lo que muchos creen.
Qué está pasando en Turquía
La llanura de Konya, conocida como el granero turco, registra desde hace años un goteo de agujeros gigantes que se abren sin aviso en medio de campos de cereal, huertos y caminos rurales. Se trata de colapsos del terreno que ocurren cuando las cavidades del subsuelo pierden soporte por la disolución de rocas como la caliza, el yeso o la sal, y por la rápida bajada del nivel de agua subterránea.
En la región de Konya ya se han contabilizado cerca de 700 cráteres, con profundidades de hasta 40 metros y diámetros próximos a 50.
El detonante combina varios factores: temperaturas elevadas, sequía prolongada y sobreexplotación de acuíferos para regar. Ese cóctel seca el subsuelo, acelera la disolución de las rocas solubles y facilita el colapso de techos en cavidades subterráneas. Los impactos ya se notan en la agricultura, la actividad que sostiene la economía local.
Los técnicos describen una caída drástica del agua freática: de hallarla a unos 30 metros hace una década a excavar más de 90 metros hoy para alcanzar el recurso.
El mapa turco también suma un dato inquietante: amplias zonas del país —hasta un 90%— están expuestas a desertificación, lo que presiona aún más los recursos hídricos y la estabilidad del terreno.
Por qué podría ocurrir en España
España comparte clima mediterráneo, ciclos de calor extremo y periodos de sequía cada vez más largos. También cuenta con amplias áreas con sustratos de calizas, yesos y sales, propensos a procesos kársticos y a hundimientos cuando el agua subterránea se agota o fluctúa con rapidez.
Terrenos vulnerables: calizas, yesos y sales
Los especialistas señalan zonas con rocas solubles y llanuras agrícolas intensivas como candidatas a sufrir dolinas de colapso. Se vigilan con atención áreas del valle del Ebro (yesos y sales), Castilla-La Mancha (llanuras con acuíferos profundos), tramos de Aragón, Murcia y Comunitat Valenciana, así como enclaves kársticos de Andalucía y Baleares. No se habla de certeza, sí de susceptibilidad ante un escenario de estrés hídrico.
El cóctel que enciende la alarma
- Sequía prolongada: menos recarga de acuíferos y suelos más secos.
- Bombeo intensivo: descensos bruscos del nivel freático y pérdida de soporte en cavidades.
- Olas de calor: mayor evapotranspiración y demanda adicional de riego.
- Rocas solubles: disolución acelerada de yesos, sales y calizas.
- Obras y cargas: movimiento de tierras y pesos puntuales que precipitan un colapso.
La agricultura, en la línea de fuego
Las explotaciones de regadío dependen de acuíferos sometidos a tensión. Cuando el nivel de agua baja rápido, las bóvedas naturales de galerías o huecos dejan de sostenerse y el terreno cede. Un hundimiento de 10 a 40 metros puede tragarse maquinaria, afectar a balsas, dañar naves y cortar caminos. Además, obliga a replantear siembras y calendarios, y encarece seguros y costes de prevención.
La modernización del riego ayuda, pero no basta si el balance hídrico sigue en negativo. Los expertos recomiendan combinar riego eficiente con recarga gestionada de acuíferos en épocas húmedas, cierre de pozos ilegales y gestión comarcal del agua, para evitar que cada finca compita con la de al lado hasta agotar el subsuelo.
Señales tempranas y qué hacer si aparecen
Los hundimientos no siempre avisan, pero muchas veces dejan pistas. Conviene aprender a reconocerlas y actuar con rapidez para reducir daños.
- Grietas en forma de arco o círculos concéntricos en la tierra.
- Hundimientos suaves que avanzan hacia un punto central.
- Puertas o postes desnivelados, árboles inclinados, vallas tensas.
- Sonidos huecos al pasar maquinaria o pisar.
- Charcos nuevos tras lluvias en lugares que antes drenaban bien.
Si detectas estas señales en una finca o camino:
- Aleja personas y maquinaria, y baliza la zona.
- Llama al 112 y avisa a la Confederación Hidrográfica o al servicio geológico autonómico.
- Evita verter agua en el área afectada y no intentes rellenar el hueco sin evaluación técnica.
- Solicita una inspección geotécnica con georradar o sondeos para valorar la estabilidad.
Cómo se prepara un municipio
Los ayuntamientos rurales pueden anticiparse con protocolos claros, cartografía de peligrosidad y sensores. Un plan básico de trabajo puede organizarse así:
|Medida
|Objetivo
|Horizonte
|Mapa de susceptibilidad kárstica
|Identificar áreas con mayor probabilidad de hundimiento
|Corto plazo
|Red de piezómetros
|Vigilar el nivel de agua subterránea en tiempo real
|Continuo
|Monitoreo InSAR satelital
|Detectar subsidencias milimétricas antes del colapso
|Continuo
|Ordenanzas de extracción
|Limitar el bombeo en épocas críticas y cerca de infraestructuras
|Estacional
|Plan de respuesta
|Señalización, cortes de tráfico y comunicación vecinal
|Inmediato
Qué es una dolina y por qué colapsa
Una dolina es una depresión del terreno propia de paisajes kársticos. Puede formarse por tres mecanismos: disolución lenta de la roca en superficie, subsidencia progresiva al ceder sedimentos blandos, o colapso súbito cuando falla el techo de una cavidad. En periodos secos y con acuíferos a la baja, la transición de subsidencia a colapso se vuelve más probable.
Las rocas con yeso y sal son especialmente sensibles porque se disuelven rápido; las calizas lo hacen más despacio, pero a gran escala. Si añadimos cargas concentradas —una balsa llena, un silo, una carretera— se empuja el terreno hacia su límite de resistencia.
Datos útiles para la toma de decisiones
- Planifica riegos con balances de agua realistas para no forzar el acuífero a final de campaña.
- Evita balsas pesadas sobre terrenos con yesos o cavidades conocidas; desplázalas a zonas seguras.
- Exige cartografía geotécnica previa a nuevas naves, invernaderos o depósitos.
- Comparte datos de pozos y niveles con la comunidad de regantes para gestionar el recurso como cuenca.
Mirando adelante
La combinación de sequía y calor hará el suelo más inestable allí donde las rocas se disuelven y el agua falta. La tecnología ya permite vigilar el terreno con satélites y sensores de bajo coste, y priorizar inversiones donde harían más diferencia. Al final, todo gira en torno a un equilibrio: extraer menos de lo que se recarga, situar cargas lejos de zonas frágiles y responder rápido cuando el suelo “habla”.
Para el lector que vive en áreas rurales, una buena práctica consiste en guardar un registro fotográfico mensual de parcelas y caminos, con puntos fijos de referencia. Ese archivo permite detectar hundimientos sutiles que el ojo pasa por alto en el día a día. Y si la tierra se ondula o suena hueca bajo tus botas, aléjate, avisa y deja que los técnicos decidan el siguiente paso.