¿Y si mañana ya no lo oyes en tu valle?» : la lengua de Aragón que hablan menos de 2.000 personas

En un rincón de los Pirineos, un habla antigua resiste entre montañas, inviernos largos y pueblos que ya no llenan sus plazas.
El **benasqués** aún suena en casas de piedra y calles estrechas, pero la **transmisión intergeneracional** flaquea. En el **valle de Benasque**, comarca de la **Ribagorza (Huesca)**, la vida cambia deprisa y una lengua que nació del aislamiento se queda sin relevo.
Qué está pasando en el valle
Las cifras son pequeñas y contundentes: el **benasqués** suma entre **1.000 y 2.000 hablantes**. La mayoría supera los 60 años. La **despoblación** empuja, el **castellano** domina la escuela, el ocio y el trabajo, y la lengua del valle se repliega al ámbito doméstico. Los pueblos más fieles siguen resistiendo.
- Benasque y Cerler
- Anciles y Sahún
- Chía y Castejón de Sos
- Bisaurri, Villanova, Sesué y Eriste
Menos de 2.000 voces sostienen el **benasqués** en un valle que pierde jóvenes y gana silencios.
Desde los años 80, el valle activó defensas culturales: **talleres**, **premios literarios** como **Guayén**, publicaciones locales y **asociaciones** como **Guayén** y **Alasets**. También se intentó llevar el idioma a las **escuelas** del valle. Los esfuerzos existen. No bastan.
Por qué el benasqués es único
El **benasqués**, llamado también **aragonés benasqués** o **altorribagorzano**, funciona como **dialecto de transición** entre el **aragonés** y el **catalán**, con rasgos propios y capas antiguas que no se oyen en otros puntos del Pirineo. Su historia suena a mezcla y continuidad.
Señas lingüísticas que lo distinguen
El valle guardó lo que otros perdieron. Hay **palatalización de la l** en contextos donde el catalán también la conserva. Mantiene **formas arcaicas** que ofrecen pistas sobre cómo hablaban antes los pueblos vecinos. Los **días de la semana** son un ejemplo claro y fácil de escuchar en la calle.
|Rasgo
|Ejemplo en benasqués
|Paralelo catalán
|Comentario
|Días de la semana
|lluns, chous, sapte
|dilluns, dijous, dissabte
|Conserva formas antiguas y convergencias claras
|Palatalización de l
|l > ll en posiciones concretas
|ll palatal
|Ritmo fónico cercano al catalán oriental
|Léxico y gramática
|Numerales y giros tradicionales
|—
|Pervive lo que se perdió en otras variantes del aragonés
El **aislamiento geográfico** que dificultó llegar al valle protegió palabras, sonidos y estructuras.
Quién mantiene vivo el idioma
El tejido cultural del valle no se resigna. Familias, maestros y activistas arman una red paciente. El libro **Ta las fuens m’en boi**, de **José María Ferrer**, abrió camino en los 80 y animó a escribir, actuar y publicar en **benasqués**. Desde entonces, aparecen **obras de teatro**, pequeños **diccionarios** locales y una **poesía** que habla de nieve, ganado y memoria.
La escuela como bisagra
La presencia en **aulas** resulta decisiva. Donde el **benasqués** entra en el horario, la percepción cambia. El alumnado entiende que forma parte de su identidad y que también sirve fuera de casa, en el pueblo y en la comarca. Sin continuidad, los avances se diluyen al terminar el curso.
Las tres grietas que aceleran la pérdida
- Despoblación: menos familias jóvenes que puedan transmitir el idioma en casa.
- Falta de prestigio: se reduce a costumbre rural si no aparece en medios ni en la economía local.
- Ausencia digital: poca presencia en redes, contenidos escasos y casi nula tecnología lingüística.
La **transmisión intergeneracional** entra en riesgo cuando el idioma no tiene utilidad fuera del salón de casa.
Qué se está haciendo y qué falta por hacer
El valle ya puso en marcha **premios**, **asociaciones** y **actividades** culturales. Ese andamio permite construir más. La clave es conectar el idioma con empleo, turismo, comercio y servicios públicos. Si hablar **benasqués** suma oportunidades, la comunidad lo adopta con orgullo.
Ideas concretas que encajan en el valle
- Señalética bilingüe en rutas, refugios y espacios municipales para visibilizar el idioma.
- Guías turísticos con módulos en benasqués, audioguías y carteles con pronunciación.
- Bonos culturales para locales que programen música, teatro o cuentacuentos en benasqués.
- Microbecas para que jóvenes graben pódcast, cortos y relatos orales de mayores del valle.
- Certificados de competencia lingüística útiles para trabajar en la administración local.
¿Funciona copiar modelos de fuera?
Otros espacios de montaña han logrado avances con políticas pequeñas y constantes. El patrón se repite: **clases estables**, **presencia en la calle** y **contenidos digitales atractivos**. El **benasqués** parte con ventaja: tiene identidad comarcal nítida, comunidades cohesionadas y un relato potente para el visitante que busca autenticidad.
El reto no pasa por museizar la lengua, sino por **integrarla en la vida diaria**. Pedir un café en **benasqués**, escuchar la **radio local** con secciones fijas y leer un **cartel municipal** en dos idiomas crea hábito y normalidad. A partir de ahí, el salto a **aplicaciones** y **diccionarios en línea** resulta natural.
Señas de alerta y oportunidades inmediatas
Si el número de hablantes sigue cayendo, la comunidad perderá **lexicón** ligado al paisaje, al clima y al ciclo del ganado. Es un conocimiento que no reemplaza un tutorial de internet. A la vez, el **turismo cultural** admite un giro: experiencias con **benasqués** en refugios y rutas contadas por vecinos pueden generar ingresos y prestigio.
Una lengua que se usa para trabajar, estudiar y vender se protege sola: la gente la necesita.
Cómo puedes implicarte si vives, trabajas o visitas el valle
- Aprende un puñado de **saludos y topónimos** locales y úsalos en tiendas y bares.
- Pide productos con **etiquetado** en benasqués cuando compres en mercados y ferias.
- Si tienes familia mayor, **graba** sus relatos y comparte el audio con asociaciones del valle.
- Propón en tu centro escolar un **taller** de toponimia, flora y fauna en benasqués.
- Participa en **lecturas públicas** de textos como “Ta las fuens m’en boi” y obras premiadas en **Guayén**.
Datos útiles y contexto legal
El **Estatuto de Autonomía de Aragón** reconoce sus **lenguas propias** y ampara medidas de promoción. Ese marco permite a los ayuntamientos ofrecer **programación cultural**, editar **materiales didácticos** y contratar personal con **acreditación lingüística**. La **Ribagorza** puede usar ese paraguas institucional para sumar iniciativas comarcales coordinadas con el valle.
Un calendario realista ayuda: campañas de **señalética** antes del verano, formación breve para **hostelería** en otoño, y un concurso escolar de **relato breve** durante el invierno. La constancia multiplica resultados frente a acciones aisladas.
Una puerta abierta a la próxima generación
El **benasqués** no pide nostalgia. Pide **uso**. Pide estudiantes que hagan un pódcast, guías que saluden en la lengua del valle y negocios que cuelguen un cartel bilingüe en la puerta. Con menos de **2.000 hablantes**, cada gesto cuenta. La próxima conversación en la plaza puede marcar la diferencia entre una palabra viva y una palabra olvidada.