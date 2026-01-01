¿Y si te lo cruzas hoy?» : el jabalí de Cantabria que desconcierta a expertos y te inquieta en 2026

Una batida rutinaria en la costa cantábrica acabó con un dilema inesperado, colmillos imposibles y más preguntas que certezas para todos.
Lo que parecía otro rastro entre helechos terminó con un ejemplar de **jabalí** que no encaja en los manuales. El hallazgo en **Cantabria** ya circula entre **cazadores**, veterinarios y gestores de fauna por un motivo tan simple como desconcertante: su **boca** cuenta una historia que nadie había previsto para 2026.
El hallazgo en el valle del asón
La escena transcurrió en un coto del municipio de **Rasines**, en el valle del Asón. La cuadrilla siguió durante kilómetros al macho hasta frenarlo con el trabajo de los perros, entre ellos un **grifón azul de Gascuña**. El cazador remató de un disparo limpio con un **Remington 7400** del calibre **.30-06**. Nada extraño hasta que observaron la boca.
Frente al patrón conocido, el **colmillo** izquierdo mostraba una **deformidad** fuera de lo común. La pieza crecía con curvatura exagerada, cruzaba tejido y no encontraba el desgaste habitual. En el mismo lado, asomaba además una duplicidad de navajas, como si la mandíbula hubiera decidido multiplicarse por su cuenta.
Un suido adulto suele tener 44 dientes y cuatro colmillos funcionales; en este caso, el lado izquierdo presenta duplicidad y crecimiento sin desgaste.
Qué vieron los veterinarios
Los profesionales que inspeccionaron el cráneo describen un caso de **maloclusión** con posible **polidontia** parcial en la porción izquierda de la mandíbula. Esa arquitectura anómala impide la fricción con la **amoladera** (la pieza superior con la que el animal afila la navaja), lo que dispara el crecimiento en longitud. Sin freno, el colmillo acaba comportándose como un “alambre” que atraviesa, presiona y deforma.
Por qué puede ocurrir
- Defecto congénito: alteración del desarrollo embrionario de la arcada dental.
- Traumatismo: una fractura temprana del colmillo antagonista elimina el desgaste.
- Infección o absceso: la inflamación modifica trayectorias de crecimiento.
- Selección no intencionada: supervivencia de machos con rasgos anómalos en áreas con presión cinegética variable.
Sin amoladera operativa, el colmillo crece sin límite práctico y puede perforar tejido blando e incluso forzar el hueso mandibular.
Un espejo de la expansión del jabalí
El caso aparece en un momento de expansión del **jabalí** en media España. Zonas con menos actividad cinegética, abandono agrícola y otoños suaves han empujado a esta especie a ganar terreno, incluso en áreas periurbanas. La ecuación trae más avistamientos, más daños a cultivos y más encuentros en carretera.
La anomalía dental no multiplica el riesgo por sí misma, pero sirve de recordatorio: una población abundante genera más casuística. Y cada anomalía abre la puerta a preguntas sobre salud, genética y manejo.
Qué significa para ti si conduces o paseas
- Al volante: reduce velocidad en tramos boscosos o al amanecer y al anochecer; si ves uno, espera más detrás.
- Con perro: lleva correa en zonas con rastro; un acercamiento puede activar la defensa del adulto.
- En el campo: evita restos de comida; los jabalíes asocian basura con alimento y se habitúan a las personas.
Lo que dice la biología del colmillo
El macho de jabalí posee caninos inferiores que crecen durante toda su vida. En condiciones normales, esas navajas rozan la amoladera superior y mantienen un equilibrio entre crecimiento y desgaste. Cuando ese equilibrio se rompe, el colmillo puede convertirse en un arma hacia fuera o en un problema hacia dentro.
|Aspecto
|Lo habitual
|El ejemplar cántabro
|Numero de dientes
|44 piezas
|Compatibles con 44, pero con duplicidad en el lado izquierdo
|Colmillos inferiores
|Simétricos, curvados, con desgaste por amoladera
|Izquierdo sin desgaste; crecimiento excesivo y trayectoria anómala
|Alimentación
|Sin dificultades relevantes
|Normal pese a la deformidad visible
|Riesgo para el animal
|Bajo
|Medio por lesiones internas, infecciones y estrés
¿Estamos ante un caso aislado o una tendencia?
Los **científicos** evitan hablar de tendencia con un solo ejemplar. Para dar ese salto harían falta cráneos, mediciones y series temporales por comarca. Aun así, los gestores ya toman nota: un aumento de la densidad puede visibilizar más **malformaciones** que, en números absolutos, siempre existieron pero pasaban desapercibidas.
Las líneas a vigilar pasan por tres ejes: recogida sistemática de datos dentales, análisis de lesiones maxilofaciales y correlación con presión cinegética local. Si se detecta un patrón, se podrían ajustar cupos o calendarios para priorizar machos con problemas de boca que, a la larga, sufren más y generan menos valor cinegético.
Preguntas que ya circulan entre los gestores
- ¿La **deformidad** afecta al estado corporal y a la capacidad de competencia del macho?
- ¿Se asocia a líneas familiares de la zona o a un trauma aislado?
- ¿Qué prevalencia real tiene la maloclusión en poblaciones del norte peninsular?
Sin datos poblacionales, este jabalí es una alerta técnica: hay que medir, comparar y decidir con evidencia, no con anécdotas.
Impacto sanitario y de seguridad
Las heridas crónicas en la boca favorecen **infecciones** y pueden facilitar la entrada de patógenos. En un contexto europeo pendiente de la peste porcina africana, cualquier factor que debilite a un suido merece seguimiento. A nivel de seguridad, un macho con colmillos que crecen hacia dentro se muestra más nervioso si sufre dolor, lo que aumenta conductas impredecibles al ser acosado por perros o al quedar acorralado.
Cómo actuar si te topas con un jabalí
- Mantén distancia y evita miradas fijas; retrocede sin correr.
- Si vas con niños, colócalos detrás de un adulto y sigue retirándote.
- En carretera, frena en línea recta; no esquives bruscamente. Muchos accidentes llegan por el volantazo, no por el impacto.
Qué sigue ahora para el caso de cantabria
El cráneo del ejemplar ayudará a documentar la **maloclusión** y a enseñar a las cuadrillas a detectarla a simple vista. Pesar colmillos, medir curvaturas y fotografiar cortes transversales aportará material de referencia para cursos y peritajes cinegéticos. Si aparecen más casos cercanos en fecha y espacio, se abrirá la vía para un estudio de campo con necropsias completas.
La cuadrilla valora compartir datos de la batida, recorridos y condiciones del terreno. Cotejar esa información con mapas de presión cinegética y con el calendario de montanera local podría aclarar si la **deformidad** responde a un azar biológico o a un contexto ambiental que favorece el problema.
Una oportunidad para aprender más del jabalí que vemos
Este episodio deja lecciones prácticas: la **boca** del **jabalí** ofrece una ventana a su historia vital. Golpes, infecciones, dieta y edad quedan escritos en esmaltes y colmillos. Para los **cazadores**, leer esas señales mejora seguridad y bienestar animal. Para la ciudadanía, entender la conducta de un suido que se expande permite ajustar hábitos y reducir riesgos en paseos y carreteras.
Si gestionas fincas o huertos, combina vallados eficaces con repelentes olfativos y una retirada escrupulosa de residuos orgánicos. Si perteneces a una sociedad de caza, incorpora una ficha dental a cada abatimiento y comparte datos con veterinarios comarcales. Con esa red, **Cantabria** y el resto del norte peninsular podrán responder mejor a los retos que trae un **jabalí** que, a veces, rompe los esquemas empezando por la **mandíbula**.