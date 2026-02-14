¿Y si vuelve a pasar ante tus ojos?» : el primer quebrantahuesos libre en 2026 te pone a prueba

Una cría rompe una racha centenaria en una sierra española. La noticia emociona a vecinos, guardas y científicos a la vez.
La imagen de un polluelo abriendo los ojos en un cantil reescribe una historia que muchos daban por cerrada. El anuncio llega desde un paraje que conoces, cercano y visitado, donde la vida silvestre llevaba cien años sin dar esta señal.
Un nacimiento que reordena el mapa de la especie
En el área soriana del Moncayo, una pareja de quebrantahuesos logró sacar adelante una cría en plena naturaleza, algo no visto en la zona desde hace un siglo. El pollo, bautizado «Moncayo», simboliza un punto de inflexión para la recuperación de esta ave en el Sistema Ibérico y ofrece un termómetro real del estado del hábitat.
La pareja está formada por un macho sin marcas visibles y una hembra identificada como Ezka, marcada en Navarra en 2015. La eclosión, producida a mediados de febrero, llega tras intentos fallidos en 2020 y 2021. La persistencia del equipo de campo y la estabilidad del territorio han inclinado al fin la balanza.
Primer nacimiento en libertad en la vertiente soriana del Moncayo en 100 años, con una cría marcada y monitorizada para ajustar la conservación.
El marcaje del pollo con un emisor GPS permitirá seguir sus movimientos tras abandonar el nido. Con esa información se cartografiarán rutas de vuelo, zonas de alimentación, roquedos de descanso y riesgos potenciales, desde tendidos eléctricos hasta actividad recreativa en paredes sensibles.
Cómo se preparó el terreno
La coordinación ha sido el hilo conductor. Participaron agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León en Soria, técnicos de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón y la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ). Se aplicaron protocolos de mínima molestia durante la incubación y el cebado de la cría, con accesos restringidos y vigilancia discreta.
- Seguimiento regular del nido para detectar alteraciones tempranas.
- Control de escalada y vuelos recreativos en paredes próximas a la plataforma de cría.
- Apoyo del Grupo de Intervenciones en Altura para una captura breve y segura del pollo.
- Supervisión veterinaria durante el marcaje y toma de datos biométricos.
La expectativa ahora mira más allá del nido. La propuesta de declarar Parque Natural la vertiente soriana aspira a igualar la protección ya vigente en Aragón, con un marco que ordene usos, reduzca perturbaciones y atraiga recursos para la gestión del hábitat.
Por qué el quebrantahuesos importa a tu día a día
El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) se alimenta sobre todo de huesos. Arrastra restos a los canchos o rompederos y los deja caer para fracturarlos. Ese servicio ecológico reduce focos de patógenos, recicla calcio y limpia los montes tras episodios de mortalidad de ungulados domésticos y silvestres.
Una sola pareja funcional mejora la higiene del entorno y activa un efecto llamada que consolida corredores entre sierras.
Además, su presencia genera un atractivo de turismo de naturaleza que beneficia a alojamientos, guías y comercios locales. Biodiversidad y economía rural se tocan cuando el emblema vuelve al paisaje.
Estado legal y distribución actual
La especie figura como vulnerable en Europa y en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Su núcleo más numeroso permanece en los Pirineos, mientras crecen las reintroducciones en Picos de Europa, el Sistema Bético, los Montes Vascos y el Sistema Ibérico. El éxito del Moncayo refuerza ese arco de colonización y ayuda a coser poblaciones.
Amenazas y soluciones en marcha
|Amenaza principal
|Medida aplicada
|Impacto esperado
|Cebos envenenados y tóxicos en el medio
|Patrullas caninas antiveneno y campañas con ganaderos
|Menos mortalidad invisible y más confianza territorial
|Choques y electrocuciones en tendidos
|Señalización de vanos, soterramiento estratégico, aislamiento de apoyos
|Reducción de siniestros en corredores clave
|Molestias por actividades recreativas
|Zonas de reserva temporal y ordenación de escalada y drones
|Éxitos reproductores más estables
|Disponibilidad irregular de alimento
|Puntos de aporte controlado y acuerdos con explotaciones extensivas
|Parejas con mejor condición corporal y pollos más viables
La tecnología como aliada
El emisor GPS envía señales periódicas que dibujan el uso del territorio. Los datos se anonimizan y se gestionan con cautela para no exponer la ubicación exacta del nido o de posaderos sensibles. Con esa base, los gestores ajustan calendarios de obras, autorizaciones deportivas y revisiones de líneas eléctricas en los tramos más críticos.
Qué puedes hacer si visitas el Moncayo
- Mantén distancia de cortados y evita salidas de senderos en época de cría.
- No uses drones cerca de paredes con buitres o nidos activos.
- Lleva a tu perro atado en zonas de reproducción de aves rupícolas.
- Si ves un ave marcada o con herida, anota hora y punto aproximado y comunícalo al 112.
- Jamás manipules restos de fauna ni dejes comida en el monte.
Tu comportamiento en una ruta puede decidir si un pollo se alimenta o abandona el nido.
Qué esperar en los próximos meses
El pollo «Moncayo» pasará semanas fortaleciendo músculo y alas. Después llegará el primer vuelo, con prácticas cortas sobre el cantil y regresos al nido para cebarse. Los técnicos comprobarán si el juvenil adopta rompederos y si empieza a moverse hacia sierras vecinas. Ese patrón, comparado con juveniles de Pirineos o Picos de Europa, dará pistas sobre conectividad y calidad del hábitat.
Claves para reconocer un quebrantahuesos
- Cola larga y en cuña, muy distinta de la cola redondeada del buitre leonado.
- Cabeza clara con franja negra a modo de bigote y vientre anaranjado por baños ferruginosos.
- Ala estrecha y alargada, vuelos directos alternando planeos largos con aleteos firmes.
- Comportamiento de soltar huesos desde altura en zonas pedregosas llamadas rompederos.
Información útil para ampliar la mirada
Si gestionas ganado extensivo, coordina con los servicios autonómicos para el manejo de reses muertas en explotaciones. La autorización de puntos de alimentación evita desplazamientos peligrosos del ave y reduce riesgos sanitarios. Para aficionados a la ornitología, las plataformas de ciencia ciudadana admiten observaciones de grandes rapaces, siempre sin divulgar ubicaciones precisas de nidos.
Quien planifique actividades deportivas puede consultar calendarios de restricciones temporales por cría de rupícolas. Ajustar una vía o una carrera unos metros o unas semanas marca la diferencia. Y si vives en la zona, toma nota de campañas de sensibilización en centros locales: se explican protocolos ante hallazgos de fauna y se resuelven dudas sobre la convivencia con aves necrófagas.