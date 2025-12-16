Yo también quiero perderme en esas calles" : el primer pueblo BIC de España por la UNESCO en 2025

Yo también quiero perderme en esas calles» : el primer pueblo BIC de España por la UNESCO en 2025

Piedra húmeda, madera oscura y silencio. Un casco antiguo serrano donde la vida baja la voz y las prisas se apartan.

En la **Sierra de Francia** salmantina, **La Alberca** vuelve a la conversación en 2025 por su magnetismo patrimonial. Sus **calles medievales** y **balcones de madera** no solo atraen fotos; también exigen cuidados y reglas para que la belleza no se desgaste.

Dónde está y por qué te importa

La **Alberca** se ubica al suroeste de **Castilla y León**, a unos 75 kilómetros de Salamanca. Su trazado conserva la piel del medievo: pasajes estrechos, plazas con soportales y casas de **piedra y entramado de madera**. No se trata de un decorado. Es un tejido urbano que sigue habitado y que condiciona cómo se vive, se compra y se pasea por el pueblo.

Para quien viaja, importa porque ofrece una experiencia cultural tangible. Para quien reside, importa porque cada gesto del visitante afecta a fachadas, dinteles y suelos centenarios. Para todos, importa porque su protección legal marca un precedente en España.

La Alberca fue el primer pueblo reconocido como **Conjunto Histórico-Artístico** (1940), categoría hoy integrada en **Bien de Interés Cultural (BIC)**. Su entorno forma parte de la **Reserva de la Biosfera Sierras de Béjar y Francia** declarada por la **UNESCO**.

Qué significan las etiquetas patrimoniales

Figura Ámbito Año de referencia Qué protege
Conjunto Histórico-Artístico (BIC) España 1940 (La Alberca) El casco urbano, su trazado medieval y la arquitectura tradicional
Reserva de la Biosfera (UNESCO) Internacional 2006 (Sierras de Béjar y Francia) Paisajes, biodiversidad y relación sostenible entre naturaleza y población

La combinación de **BIC** y **UNESCO** explica por qué el pueblo y su entorno reciben atención global: se protege el patrimonio construido y el paisaje que lo rodea.

Arquitectura que cuenta siglos

Calles medievales y balcones de madera

Las viviendas tradicionales muestran el **entramado de madera** visto, con grandes vigas que dibujan geometrías. Los **balcones de madera tallada** sobresalen y dan sombra a la calle, mientras la piedra sostiene los pisos bajos. Los cuerpos volados, las portadas y los dinteles labrados hablan de oficios transmitidos de generación en generación.

El resultado es una estética común que no nace del capricho: responde al clima, a la disponibilidad de materiales y a la necesidad de aprovechar la luz. Caminar por estas calles obliga a levantar la vista; cada balcón es una pieza de carpintería que resiste el paso del tiempo.

Plazas porticadas e iglesia parroquial

El espacio público se organiza en torno a plazas porticadas que alivian el soleo de verano y el agua del invierno. La **iglesia de Nuestra Señora de la Asunción**, levantada en el siglo XVI sobre un templo anterior, reúne **retablos barrocos** y esculturas valiosas. Su torre se asoma por encima del caserío y sirve de referencia desde casi cualquier calle.

El casco histórico conserva un trazado irregular, adaptado a la topografía. No es un error urbanístico: es la huella de una planificación medieval que sigue funcionando.

Sabores y ritos que siguen vivos

Gastronomía de la sierra

En la mesa, la tradición se mantiene con platos de temporada y producto local. El **cochinillo asado**, los **embutidos** de la zona, la **sopa de ajo** y el **hornazo** hablan de una cocina de invierno, contundente y honesta. En bodegas familiares se elaboran vinos y licores artesanales que completan el paisaje sensorial.

Fiestas con raíces

La Fiesta del Chivo, vinculada a la **Virgen de la Asunción**, combina devoción y costumbres populares. La **Matanza Tradicional** explica la economía rural que sostuvo estas casas durante siglos. Hoy, estas celebraciones sirven para transmitir saberes: despiece, adobo, curación y respeto por los ciclos.

  • Qué ver en un día: **Plaza Mayor**, **iglesia parroquial**, callejuelas con **balcones de madera**, miradores de la **Sierra de Francia**.
  • Qué añadir si tienes más tiempo: sendas señalizadas del **Parque Natural Las Batuecas–Sierra de Francia**, pueblos vecinos como Mogarraz o San Martín del Castañar.
  • Qué llevar: calzado con suela adherente para piedra pulida, ropa de abrigo en invierno y respeto por la vida vecinal.

Visita responsable en 2025

La presión turística crece los fines de semana. El pueblo ha habilitado **aparcamiento** a las afueras para evitar tráfico dentro del casco. La recomendación local es clara: llegar temprano o apostar por los días laborables. La experiencia mejora y el impacto baja.

Aparca en el exterior, recorre el centro a pie, evita apoyar mochilas y manos en balcones, y no invadas portales con fotografías. El patrimonio también se desgasta.

Planifica los horarios de comida fuera de los picos y compra en tiendas del pueblo. Mantienes vivos los oficios que reparan puertas, reponen tejas y sostienen la **arquitectura tradicional** que te ha traído hasta aquí.

Claves prácticas para organizar la visita

El acceso por carretera enlaza con la SA-201 y la SA-225, con curvas y desnivel. En invierno conviene vigilar la previsión: la humedad vuelve resbaladizas las losas. No hay peajes. Para quienes viajan en **camper** o autocaravana, existen zonas señalizadas fuera del núcleo con caminata corta hasta la **Plaza Mayor**.

La señalización patrimonial indica rutas por el casco. Camina sin prisa y prioriza calles menos transitadas. Encontrarás esquinas con dinteles datados, escudos y ménsulas que pasan desapercibidos a quien solo busca la foto frontal.

Información complementaria que te ahorra problemas

Terminología patrimonial: la etiqueta **Bien de Interés Cultural** es española y protege legalmente el conjunto urbano. La marca **UNESCO** llega por la **Reserva de la Biosfera** que abarca la **Sierra de Francia**. La primera figura regula obras y usos en el pueblo; la segunda impulsa convivencia entre conservación y actividad humana en el territorio.

Idea de ruta: conecta **La Alberca** con el valle de **Las Batuecas** por senderos señalizados y regresa al atardecer. Alterna patrimonio edificado y bosque de castaños. Si prefieres algo más breve, trazas circulares alrededor del casco permiten captar la evolución del entramado urbano desde fuera del perímetro construido.

Riesgos y ventajas: el exceso de visitantes deteriora piedras, balcones y tranquilidad vecinal. Una visita en días laborables reparte el flujo, reduce colas y te permite escuchar el pueblo sin ruido. La compra en comercios locales mantiene talleres de carpintería y cantería, clave para conservar **balcones de madera** y muros de **piedra** con criterios adecuados.

