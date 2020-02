PUSH WEB NOTIFICATION

Acabas de aceptar recibir las notificaciones push de Enfemenino a través de nuestra ventana emergente de registro. Cada día, Enfemenino comparte contigo sus últimas noticias, consejos y trucos gracias a las notificaciones web que aparecerán durante tu navegación.

Sólo recibirás estas notificaciones una vez que hayan sido autorizadas a través de nuestro formulario de autorización.



Datos personales

Aufeminin procesa los datos necesarios para enviar notificaciones relativas a los artículos (ID no nominativo). Puedes desactivar su suscripción a nuestras notificaciones en cualquier momento.

Para obtener más información sobre cómo funciona la protección de datos, haga clic aquí. (link privacy policies)

Anulación de suscripciones:

Si has activado las notificaciones web pero ya no deseas recibirlas, sigue estos pasos para dejar de recibirlas:

Cuando limpias tu historial de navegación, la autorización push automáticamente cancela el registro. Ya no recibirás la notificación web.

También puedes anular la suscripción en la barra de direcciones del sitio haciendo clic en el pequeño “cadena” y luego en Notificaciones: "bloquear".

También puedes desactivar la suscripción a las notificaciones web a través de la configuración de su navegador:



Google Chrome:

Abre tu navegador Chrome Pega esta dirección en su barra de búsqueda: chrome://settings/content/notifications Localiza el sitio Enfemenino, haz clic en los tres pequeños puntos verticales y selecciona Bloquear o Permitir.



Android:

En el móvil o en la tableta Android, abre la aplicación Chrome Acceder al sitio web cuyas notificaciones no deseas recibir A la derecha de la barra de direcciones, pulse Más (los 3 puntos) Toca Configuración > Configuración del sitio > Notificaciones Selecciona Permitir o Bloquear.



Safari :

Abre tu navegador Safari Haz clic en Safari (arriba a la izquierda) Haz clic en "Preferencias" y en "Sitio web" y luego en "Notificación". Busca Aufeminin en la lista y selecciona rechazar o aceptar.



En Mozilla Firefox:

Abrir Mozilla Hacer clic en la pestaña "Abrir menú" representada por tres barras horizontales y luego hacer clic en "Opciones Luego haz clic en la subsección "Privacidad y seguridad". Bajar hasta "Permisos" y hacer clic en la pestaña "Configuración" delante del pictograma de Notificaciones. Esto le permitirá permitir o bloquear notificaciones.



Mozilla Móvil:

Abre tu navegador Mozilla y ve a la página de Enfemenino Haz clic en el centro de control (a través del botón verde de candado a la izquierda de la URL). Luego, seleccionar "Editar la configuración del sitio". Haz clic en el cuadrado blanco para marcarlo, luego haz clic en "Inicializar".



En cuanto se produzca el bloqueo, dejarás de recibir notificaciones web, será necesario que vuelvas a tus ajustes web para poder autorizarlos de nuevo.





El equipo Enfemenino.