Eclipse lunar parcial del 28 de agosto: la Luna se teñirá de rojo y podrá verse a simple vista sin gafas

Actualizado el 27/08/26 à 14:26 Por El equipo editorial

El pasado 12 de agosto, buena parte de Europa tenía los ojos puestos en el cielo. Aunque, sobre todo, quienes contaban con gafas especiales. Para el resto, estaba totalmente desaconsejado intentar mirar al Sol. Una exposición demasiado prolongada podía tener graves consecuencias para la vista, por lo que era mejor no arriesgarse. El eclipse total reunió a un gran número de personas. En las playas, en los parques e incluso en las terrazas: las dos horas de espectáculo fueron seguidas atentamente.

Este eclipse total atrajo a tanta gente debido a su rareza. El anterior se remontaba a 1999, es decir, hacía 27 años. En cambio, los eclipses parciales pueden observarse varias veces al año. Por tanto, existe la posibilidad de ver varios a lo largo de nuestra vida. De hecho, el próximo tendrá lugar en apenas unas horas. Durante la noche del 27 al 28 de agosto de 2026, se espera un eclipse lunar parcial. Pero esta vez, ¿qué podemos esperar?

Un eclipse lunar parcial

¿Cómo se produce un eclipse lunar? Para que ocurra, la Tierra debe situarse entre el Sol y la Luna, de manera que los tres astros queden alineados. Como consecuencia, la Luna queda parcialmente oculta por nuestro planeta y deja de recibir directamente la luz del Sol. Así, el color de nuestro satélite puede adquirir tonalidades cobrizas e incluso rojizas. Un espectáculo absolutamente precioso, especialmente para los más madrugadores.

Además, se trata de un fenómeno que puede observarse 14 días antes o después de un eclipse solar, explica la Cité de l’espace. Asimismo, un eclipse lunar solo puede producirse durante la fase de luna llena. En el momento de máxima intensidad, la Tierra llegará a cubrir el 96,2 % de la superficie lunar.

Para este nuevo eclipse, no hacen falta gafas especiales. Pueden recomendarse unos prismáticos si quieres disfrutar al máximo de este bonito fenómeno, pero no hay motivo para preocuparse. Eso sí, habrá que madrugar. El eclipse comenzará aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del 28 de agosto, mientras que el punto máximo está previsto alrededor de las 6:00.

La Luna roja será visible

Pero ¿por qué cambia de color la Luna? Se trata de un fenómeno conocido también como «Luna de sangre». Cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, todavía recibe una pequeña cantidad de luz que atraviesa la atmósfera terrestre. Esta luz se filtra, como ocurre con la luz durante una puesta de sol, haciendo que los tonos rojizos sean más visibles.

Por ello, podemos imaginar que la Luna recibe al mismo tiempo la luz de numerosas puestas de sol, explica la Cité de l’espace.

Así que durante la noche del 27 al 28 de agosto podremos disfrutar de imágenes espectaculares, un fenómeno astronómico precioso y un momento realmente especial bajo el cielo nocturno.