Feng shui: estos 10 objetos y detalles de tu casa podrían estar alejando el dinero y la abundancia

Esta lectura simbólica no es un conjuro, sino un diagnóstico concreto, paso a paso. «El espacio que habitamos es un reflejo de nuestra vida interior y, en particular, de nuestra relación con el flujo de la energía vital, la abundancia y la prosperidad», explica Patricia Traversa, experta en Feng Shui y directora del Centro Oficial de Feng Shui Profesional, citada por Clarín. Queda por ver qué nos dice tu casa hoy.

Feng shui, Chi y abundancia: lo que revela tu interior

Para los maestros del Feng Shui , todo se origina en el Chi, la energía vital que fluye por las habitaciones como la sangre en el cuerpo. «La puerta de entrada es la boca del Chi», recuerda Patricia Traversa: es a través de esta puerta que las oportunidades, los encuentros y la prosperidad entran simbólicamente en el hogar. Maison & Travaux también describe la puerta como la «Puerta del Chi», de ahí la importancia de un umbral ordenado, acogedor y despejado.

Cada área tiene su propia función energética. La entrada representa cómo recibimos lo que la vida nos ofrece, la cocina el corazón del hogar y sus recursos, y el baño una energía saliente vinculada a la eliminación. Los sectores este, sureste o noreste de la sala de estar, asociados con el Bagua, suelen estar conectados con la familia, los nuevos comienzos y las finanzas. Cuando algo está desequilibrado en estos espacios, el Feng Shui lo interpreta como un mensaje más amplio.

10 señales en tu hogar que están obstaculizando la abundancia

Patricia Traversa describe una casa que «tiene todos los lazos que se han hecho de una canilla que tiene, de una puerta que es rechina, de una humedad que siempre ha estado ahí y no hay necesidad de prestarle atención». Todas estas señales son alertas relacionadas con el dinero y la prosperidad:

Las fugas de agua —un grifo que gotea, un inodoro que pierde agua, una tubería con fugas— simbolizan una pérdida de flujo económico. Repararlas es como tapar fugas financieras invisibles.

Una cocina o placa de cocción frente a una ventana : la cocina se considera un centro de recursos; una abertura justo detrás indicaría ingresos que se escapan en cuanto llegan.

La puerta principal está alineada con una ventana: la energía entra y sale inmediatamente, lo que dificulta que el dinero, los proyectos o las oportunidades perduren.

Puerta principal dañada, atascada o que rechina, timbre roto, entrada desordenada u oscura : la «bienvenida» no se activaría, el Chi dudaría en quedarse.

Manchas de humedad y paredes dañadas: reflejan frustraciones y situaciones sin resolver, una forma de estancamiento incompatible con la prosperidad.

Acumulación y desorden crónico: los armarios desbordados y las pilas de objetos «por si acaso» bloquean el flujo de Chi y revelan un fuerte miedo a la escasez.

Cocina sucia, hornillas atascadas, fregadero bloqueado: lo nuevo tiene dificultades para entrar si no se elimina lo viejo, especialmente en esta habitación considerada el corazón del hogar.

El baño siempre está abierto, la tapa del inodoro levantada: la energía descendente de este lugar puede «atraer» simbólicamente la prosperidad hacia la salida.

Zonas oscuras: un interior con poca iluminación, especialmente en la entrada, en la cocina o en el rincón financiero del salón, falta de energía yang, la del movimiento y la iniciativa.

Las plantas en mal estado, sobre todo en el sector financiero: una planta amarillenta, seca o muerta contrae la abundancia en lugar de nutrirla.

El feng shui nos anima a observar estas señales sin pánico, como indicadores concretos que debemos ajustar, uno por uno, para permitir que la energía vuelva a fluir.

Transformar estas señales en palancas de abundancia

Reparar una fuga, pintar una pared manchada o vaciar un armario pueden parecer tareas domésticas sencillas. Para Patricia Traversa, el Feng Shui «es el arte de crear condiciones favorables»: un hogar bien mantenido, luminoso y organizado favorece la toma de decisiones, los proyectos y la confianza en el futuro. Cada corrección física también transmite el mensaje de que uno merece algo mejor que algo temporal que se vuelve permanente.

Una entrada clara y bien iluminada, una puerta lisa, una planta verde vibrante cerca del umbral, una cocina limpia donde el agua drena libremente, un baño aislado para contener la energía, un rincón de la sala ordenado, luminoso y acogedor, lleno de plantas de hojas suaves: estos sencillos ajustes crean un entorno más acorde con la vida que uno desea cultivar. «Y lo más poderoso de todo es que cada vez que decides ordenar ese bastón, organizar ese cajón o limpiar ese cuerno, estás tomando la decisión activa de reconectarte con la abundancia de otra manera», concluye el especialista.