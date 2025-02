Regalos originales para San Valentín 2025: IQOS rebaja sus dispositivos favoritos ILUMA hasta 50 euros

IQOS, la marca que calienta tabaco sin quemarlo lanza unos grandes descuentos en sus dispositivos más vendidos solo del 14 al 16 de febrero.

Se acerca el 14 de febrero. El día más romántico del año es también el ideal para tener un detalle con esa persona tan especial. Y es que, ¿a quién no le gusta recibir un bonito regalo de San Valentín? Si todavía no has pensado el tuyo, este año puedes darle un toque más especial con algo menos común, IQOS* cuenta con una opción perfecta para que este Día de los Enamorados todos los besos sean sin humo. Su producto estrella es un aparato que calienta el tabaco en vez de quemarlo, haciendo que tu alma gemela cambie a una mejor alternativa a los cigarrillos.



Para ponértelo aún más fácil, IQOS ha lanzado una promoción de San Valentín que estará disponible solo los días 14, 15 y 16 de febrero para que tanto tú como tu pareja, si sois fumadores adultos, podáis decir adiós a los cigarrillos tradicionales y abracéis esta alternativa que está ganando tanta popularidad. Además, si ya sois usuarios de IQOS y sabéis lo que es ser un Game Changer, podréis aprovechar también esta promoción. Este 14 de febrero podréis pagar 20 € menos por el famosísimo IQOS ILUMA, y ahorrar hasta 50 € en el exclusivo IQOS ILUMA Prime. ¿Os quedasteis sin las ediciones limitadas Oasis, Stardrift, WE y Neon? Pues están de vuelta y con rebajas para que disfrutéis de un estilo diferente y exclusivo.



Consigue los dispositivos IQOS con descuento este San Valentín



El futuro está en manos de quienes están preparados para cambiar las reglas del juego. Este San Valentín podéis decir adiós a los humos, hacer que lo único que se respire en el aire sea vuestro amor (no podemos hablar ni mencionar nada relacionado con sabor). Porque IQOS calienta el tabaco sin quemarlo, de forma que no produce alquitrán** y, además, sus dispositivos emiten un 95% menos de niveles de sustancias químicas dañinas en comparación con los cigarrillos***. Es una opción que presenta menos riesgo para tu salud que continuar fumando*. Es el mejor camino, y más con la promoción de San Valentín que tira los precios para que pruebes o repongas tanto el IQOS ILUMA como el IQOS ILUMA Prime. ¿Tienes curiosidad por ellos? ¡Sigue leyendo!

IQOS ILUMA

El IQOS ILUMA debería estar a la cabeza de tu lista de posibles regalos de San Valentín. Es una de las propuestas más famosas y emblemáticas de esta marca, que puedes encontrar en colores azul, verde, beige, rosa o gris, con un diseño de lo más característico al que acompaña la innovadora tecnología IQOS de calentamiento de tabaco. ¿Quieres más? Pues, del 14 al 16 de febrero, lo tienes rebajado 20 € por la promoción del Día de los Enamorados.



Aunque sea tu primera vez con él, este dispositivo de IQOS es muy fácil de usar, ya que solo tienes que meter la unidad de tabaco calentado en su interior y esperar a que vibre, indicando que está listo para usar. Incluye un holder que ofrece 2 usos consecutivos y tiene un cargador de bolsillo que ofrece hasta 20 usos cuando está cargado al 100%. Si quieres hacer cálculos, cada uso equivale a unos 6 minutos. ¡Son 2 horas en total!



Si quieres un San Valentín con besos sin malos humos y olores, esta es una de las mejores alternativas a seguir fumando. Aprovecha el descuento de 20 € y sorprende regalando un IQOS ILUMA en el mes del amor.



Comprar en IQOS por (59) 39€

IQOS ILUMA Prime

Si tu pareja ya tiene experiencia con IQOS, o eres de esas personas que siempre va a comprar lo mejor cada vez que se adentra en algo, entonces el IQOS ILUMA Prime es exactamente lo que estás buscando. Es el modelo más exclusivo que ofrece la marca en su gama de dispositivos de tabaco calentado. Además, con la compra se incluyen el holder, un cargador de bolsillo, un cable de carga, adaptador de corriente y una guía con instrucciones de uso.



Aun así, es tan fácil de usar como el IQOS ILUMA estándar, así que no habrá problemas en caso de que sea su primera vez usándolo. No dudes y hazte con él, porque ahora tiene 50 € de descuento por San Valentín para que disfrutéis de unos besos sin humo.



Comprar en IQOS por (109) 59€



No dejes escapar esta promoción y haz que tu alma gemela se olvide de los cigarrillos tradicionales y opte por una mejor alternativa. ¡Es un regalo perfecto para el día del amor!



*Información importante: IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. Fuente: basado en la evidencia total disponible para IQOS ILUMA en comparación con continuar fumando.



**Información importante: La ausencia de alquitrán no significa que IQOS ILUMA esté exento de riesgo. Con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.



***Información importante: “95% no implica necesariamente a una reducción del 95 % del riesgo. IQOS ILUMA no está exento de riesgo. Reducciones de media en los niveles de una serie de sustancias químicas dañinas (excluyendo la nicotina) comparado con el humo de un cigarrillo de referencia. Basado en estudios científicos realizados con unidades de tabaco para calentar del fabricante para IQOS. Ver información importante en La mejor alternativa a cigarrillos | IQOS España.