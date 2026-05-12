Estos 3 signos del zodiaco por fin podrán respirar antes de acabar mayo de 2026 tras años complicados: ¿está el tuyo?

Publicado el 12/05/26 à 15:52 Por El equipo editorial

Desde 2023, muchas personas han sentido que vivían una especie de maratón emocional: altibajos constantes, decisiones difíciles y una sensación de agotamiento de fondo. Pero según varios astrólogos, mayo de 2026 trae por fin un cambio de energía que aliviará parte de esa presión acumulada. El astrólogo Joshua Pingley lo resume así: “Mayo es el mes en el que empezamos realmente a procesar todo lo que hemos aprendido y vivido desde principios de año. Es un gran punto de inflexión”. En este contexto, tres signos del zodiaco serán los más beneficiados antes del 31 de mayo de 2026: Tauro, Cáncer y Libra.

Según la astróloga Leslie Hale, citada por el medio estadounidense YourTango, la combinación de Mercurio y Marte en Tauro, Júpiter en Cáncer y una alineación especialmente favorable para Libra genera una sensación de alivio y desbloqueo: menos obstáculos, más claridad y decisiones que empiezan a fluir con más naturalidad.

Mayo de 2026: un cielo astral que aligera la vida

Para que las cosas empiecen a ir mejor, también es necesario que la energía astral deje de sentirse tan caótica. Según Leslie Hale, mayo será un mes marcado por varios movimientos importantes: la Luna Nueva en Tauro el 16 de mayo, la entrada de Marte en este signo el día 18 y la llegada de Venus a Cáncer el 19, donde ya se encuentra Júpiter, antes de culminar con una Luna Llena en Sagitario el 31.

Todo esto crea una sensación de renovación y desbloqueo emocional que muchos signos llevaban tiempo esperando.

Tauro, Cáncer y Libra: por qué su vida empieza a simplificarse

Tauro: los últimos años han estado marcados por bloqueos y sensación de estancamiento, especialmente en lo económico o laboral. Pero la energía de mayo impulsa por fin la acción: retomar proyectos, reorganizar las finanzas o tomar decisiones pendientes. Tauro vuelve a sentir que avanza, paso a paso.

los últimos años han estado marcados por bloqueos y sensación de estancamiento, especialmente en lo económico o laboral. Pero la energía de mayo impulsa por fin la acción: retomar proyectos, reorganizar las finanzas o tomar decisiones pendientes. Tauro vuelve a sentir que avanza, paso a paso. Cáncer: recibe una energía especialmente positiva gracias a Júpiter y Venus en su signo. Esto favorece las relaciones, la vida familiar y la autoestima. Sentirse más apoyado hará que las decisiones dejen de resultar tan pesadas o angustiosas.

recibe una energía especialmente positiva gracias a Júpiter y Venus en su signo. Esto favorece las relaciones, la vida familiar y la autoestima. Sentirse más apoyado hará que las decisiones dejen de resultar tan pesadas o angustiosas. Libra: la tensión profesional y emocional empieza a disminuir. Menos conflictos, más reconocimiento y una mayor capacidad para decidir sin analizar absolutamente todo. Mayo trae equilibrio y calma mental.

Aries, Leo y Sagitario también notarán el cambio

La astróloga Elizabeth Brobeck asegura que los signos de fuego también vivirán un giro importante durante mayo de 2026.

Aries empezará a salir de la intensidad emocional que arrastra desde 2023.

empezará a salir de la intensidad emocional que arrastra desde 2023. Leo dejará atrás el caos vivido en abril.

dejará atrás el caos vivido en abril. Sagitario vivirá una etapa especialmente favorable en el amor y en las relaciones sociales, con una energía positiva que podría mantenerse hasta 2027.

La clave para aprovechar este momento astral

Los expertos coinciden en algo importante: el error sería intentar recuperar el tiempo perdido de golpe. Lo mejor será avanzar poco a poco, centrarse en prioridades claras y poner límites para que este bienestar no sea algo pasajero.