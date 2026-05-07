Desde 2018, la vida de este signo del zodiaco era un caos total: los astrólogos anuncian por fin el fin de la pesadilla

Desde 2018, un signo de Tierra ha vivido un maratón de rupturas, mudanzas y sacudidas financieras bajo Urano en Tauro (2018-2026). Ahora que el planeta está a punto de entrar en Géminis, los astrólogos anuncian el final de un capítulo especialmente duro.

Desde 2018, un signo del zodiaco ha tenido la sensación de vivir en una montaña rusa fuera de control: mudanzas precipitadas, rupturas totalmente inesperadas y giros profesionales radicales cuando todo parecía estancado. Los astrólogos señalan a la misma responsable: la planeta de los cambios repentinos, Urano, instalada durante años en su cielo. Con la entrada de Urano en Géminis en la primavera de 2026, varios expertos consideran que este signo acaba oficialmente de cerrar el capítulo más difícil de su vida.

Ese signo es Tauro, conocido por su necesidad de estabilidad, seguridad material y cosas concretas. Ver su vida patas arriba durante casi ocho años ha sido especialmente duro para él. La plataforma de astrología en línea Astro.com describe este período para Tauro como una sucesión de sacudidas relacionadas con la seguridad, los vínculos y la identidad: una larga fase de pruebas en la que todo lo que parecía seguro pudo ponerse en duda.

¿Por qué Urano en Tauro sacudió tanto a Tauro?

Urano es el planeta de las sorpresas, las rupturas y los despertares bruscos. El sitio de astrología AstroStyle recuerda que permanece entre siete y ocho años en cada signo y que entró en Tauro en mayo de 2018 para salir definitivamente alrededor del 26 de abril de 2026, sin volver a este signo hasta dentro de unos 84 años. En otras palabras, este tránsito es un acontecimiento único en una vida. Para un signo de Tierra fijo, apegado a la comodidad, las rutinas, el hogar y la estabilidad económica, convivir con la energía de Urano equivale a vivir un electroshock permanente.

En la práctica, muchos Tauro pudieron ver cómo su trabajo se volvía inestable, sus ingresos fluctuaban, una relación de muchos años cambiaba profundamente o un proyecto de vida cuidadosamente construido empezaba a resquebrajarse. Todo lo que parecía “para siempre” pudo enfrentarse a una realidad mucho menos tranquilizadora. Urano no busca castigar, sino hacer evolucionar aquello que estaba estancado: profesiones elegidas por seguridad, relaciones mantenidas por miedo a la soledad o formas automáticas de gestionar el dinero. El precio a pagar fue, muchas veces, una sensación constante de caos.

2018-2026: el capítulo más difícil por fin se cierra

La consultora astrológica Astrology From The Soul describe el final de este tránsito como “una última gran sacudida” entre 2025 y abril de 2026, con algunos giros adicionales para cerrar asuntos pendientes, antes de la instalación duradera de Urano en Géminis hasta 2033. La idea es simple: estos últimos meses todavía pueden remover muchas cosas, pero para permitir a Tauro tomar decisiones distintas en situaciones antiguas y salir de patrones rígidos mantenidos durante demasiado tiempo. Después de eso, la presión uraniana abandonará finalmente su signo.

En una entrevista concedida al medio lifestyle YourTango, la astróloga Georgina Easterbook recuerda que Urano es “el planeta más disruptivo” y que Tauro “simplemente no está hecho para esa energía”. Explica que este signo entra ahora “en un nuevo capítulo lleno de facilidad, abundancia, oportunidades y cosas que literalmente caerán en tus manos”, antes de añadir que “todo volverá a tener sentido para ti”.

Su colega Helena Hathor señala en la misma entrevista que, cuando Urano transita un signo de Aire como Géminis, la energía es “excelente” para Tauro, con dinero que llega “más rápido” y “a través de vías alternativas que ni siquiera habrías imaginado”. También recomienda trabajar con cristales como la citrina y la turmalina negra para acompañar esta transición.

Después de Urano en Tauro, ¿cómo puede ser la vida de Tauro?

La salida de Urano de Tauro no borra de golpe los últimos ocho años, pero sí cambia el clima general. La presión deja de centrarse constantemente en la supervivencia material o la seguridad afectiva, lo que deja más espacio para reconstruirse con serenidad. Para muchos Tauro, las decisiones tomadas a la fuerza desde 2018 empiezan poco a poco a parecer evidentes: una reconversión profesional asumida, una separación ya superada o una nueva manera de gestionar el dinero y poner límites.

El período que comienza puede sentirse como una larga exhalación después de años conteniendo la respiración.

Los astrólogos aconsejan a Tauro no lanzarse de inmediato a cada nueva oportunidad, sino estabilizar primero su energía: volver a rutinas simples, poner orden en las finanzas, reconectar con el cuerpo mediante un sueño más regular y escribir un balance del período 2018-2026 para tomar conciencia del camino recorrido. Rituales simbólicos —ya sea un cuaderno, una vela o piedras que aporten tranquilidad— pueden servir como marcador: este capítulo difícil se cierra y comienza otro menos caótico y más elegido conscientemente.