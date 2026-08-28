Estos 4 signos del zodiaco podrían vivir con más intensidad la Luna llena del 28 de agosto, según una astróloga

Publicado el 28/08/26 à 14:21 Por El equipo editorial

Este 28 de agosto, la Luna llena en Piscis se presenta como uno de los momentos más intensos del año desde el punto de vista energético, aunque todavía no podamos medir todo lo que puede llegar a despertar. En este sentido, esa noche la Luna estará sumergida casi un 96 % en la sombra de la Tierra, dando lugar a un eclipse lunar parcial.

Dos semanas antes, el 12 de agosto, un eclipse solar total en Leo ya había dado el pistoletazo de salida: un mes de eclipses que parece marcar un punto de inflexión. Para algunos signos, incluso podría resquebrajarse un viejo patrón.

Un eclipse en Piscis frente a Virgo pone a prueba la necesidad de controlarlo todo

La temporada de Virgo acaba de comenzar y se extiende del 23 de agosto al 22 de septiembre, con el Sol y el planeta Mercurio orientados hacia el orden, el método y la eficacia. Enfrente, la Luna en Piscis impone las emociones, la intuición y todo aquello que escapa a la lógica.

En Instagram, la astróloga Bérénice Delignat recuerda que “este eclipse te afecta de una manera u otra”, según explicó, citada por Femme Actuelle. La cuestión, por tanto, no se limita a los aficionados a la astrología, sino que plantea cómo gestiona cada persona el esfuerzo, el control y la capacidad de soltar.

Para Bérénice Delignat, Virgo es “un signo de tierra, orientado hacia el gesto correcto, el servicio sincero y la mejora constante”. También señala: “Ha aprendido a justificar su lugar por lo que produce, nunca por lo que es”.

El eclipse viene a cuestionar precisamente ese impulso que lleva a hacer cada vez más.

“Este eclipse va a poner a prueba tu capacidad para recibir, para acoger lo que llega a ti sin tener que demostrar primero que lo mereces mediante el esfuerzo”, explica la astróloga.

Un mensaje que va mucho más allá del propio signo de Virgo.

Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario: los cuatro signos en primera línea durante la Luna llena

Bérénice Delignat recuerda que “simbólicamente llevamos los doce arquetipos del zodiaco en nuestra carta astral”. Por tanto, todo el mundo se ve afectado, pero las personas marcadas por los signos mutables —Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario— se encuentran en primera línea.

La Luna se situará alrededor de los 5° de Piscis, frente al Sol en Virgo, con una cuadratura estrecha con Urano en Géminis. Quienes tengan su Sol o ascendente entre los 0° y los 10° de estos signos podrían experimentar un auténtico cambio de rumbo interior.

En Piscis, la Luna llena se sitúa directamente sobre su signo y puede despertar emociones ocultas o situaciones que quedaron pendientes. Bérénice Delignat describe un eje que enfrenta el “deseo de comprenderlo todo” con la “necesidad de soltar aquello que no puede explicarse”.

Los Virgo, por su parte, se ven reflejados en un espejo: allí donde se desgastan intentando ser impecables, la vida puede invitarles a flexibilizar sus exigencias.

Para Géminis, Bérénice Delignat llega a anunciar que “un marco mental que llevas mucho tiempo sosteniendo no va a limitarse a ser ajustado: va a fracturarse, para permitirte respirar de otra manera”.

Sagitario, por su parte, sentirá una tensión entre su necesidad de avanzar y la obligación de frenar para resolver aquello que había quedado pendiente.

¿Cómo atravesar esta Luna llena del 28 de agosto de 2026 sin dejarse desbordar?

Los días alrededor de este eclipse pueden intensificar el cansancio, los pensamientos recurrentes o las reacciones emocionales.

Para los signos mutables, la cuestión no consiste en anticiparse a cada giro, sino en detectar dónde se está forzando demasiado: sobrecarga de trabajo, perfeccionismo, necesidad de explicarlo todo o promesas asumidas demasiado rápido.

Observar aquello que empieza a resquebrajarse —un proyecto, un hábito o una determinada creencia sobre uno mismo— ya ofrece una clave para interpretar el mensaje del eclipse.

Piscis y Virgo pueden beneficiarse de aceptar algunas zonas de incertidumbre, dejando más espacio al descanso, a la intuición y a asumir que no todo tiene que ser perfecto. Géminis y Sagitario pueden aprovechar la tensión de Urano para cuestionar sus certezas, sin tomar decisiones precipitadas ese mismo día.

Para todos, esta Luna llena del 28 de agosto de 2026 en Piscis invita a mover el equilibrio: menos control y más confianza en lo que está por venir, aunque todavía no esté todo claro. El cielo marca un punto de inflexión; cada persona sigue siendo libre de decidir cómo afrontarlo.