Ya no es la manicura francesa: las uñas “butter yellow” realzarán tus manos este verano, según una experta

Con la llegada del buen tiempo, las tendencias de belleza también evolucionan. La temporada de primavera-verano suele ser determinante a la hora de dar paso a colores luminosos, frescos y atrevidos. Tras una temporada en la que las ‘milky nails’ o las uñas nude ganaban protagonismo, las ganas de renovación se sienten y han venido para quedarse.

Esta primavera, las tendencias parecen inclinarse más hacia tonos alegres y elegantes. En esta época del año, las amantes del nail art van alejándose poco a poco la clásica manicura francesa para dar paso a paletas más creativas. Por eso hoy te traemos las “butter yellow” (amarillo mantequilla) que parecen estar llevándose todo el protagonismo esta temporada. ¡Mira!

La tendencia “butter yellow nails” es ideal para primavera-verano

Este tono pastel suave y luminoso se posiciona como el gran favorito de la temporada. Según datos analizados durante cinco años, las búsquedas en torno a la tendencia “butter yellow nails” han aumentado un 179 % a nivel mundial en un mes, con un incremento del 1.543 % en los últimos 90 días. Un ascenso meteórico que se explica, en parte, por su destacada presencia en las pasarelas y su coronación como color del año 2025.

Las celebridades han contribuido ampliamente a popularizar esta tendencia. Durante el desfile otoño-invierno 2026 de Dior, Charlize Theron lució una manicura butter yellow muy comentada. Antes que ella, Kendall Jenner, Selena Gomez y Hailey Bieber ya habían adoptado este color, ayudando a convertirlo en un imprescindible. A la vez suave y moderna, esta tonalidad ofrece un equilibrio ideal entre originalidad y discreción.

Los consejos de la experta para llevar el butter yellow esta primavera-verano en tus uñas

Según la experta en belleza de Fresha, Annabelle Taurua, esta tendencia responde a una necesidad de renovación tras meses de manicuras muy depuradas. Los tonos amarillos aportan de inmediato frescura y vitalidad a las manos, manteniéndose accesibles. El butter yellow, en particular, seduce por su equilibrio: es lo suficientemente sutil para el día a día, pero añade un toque de color elegante.

Una de las grandes ventajas de este tono es su versatilidad. Puede adoptarse de múltiples maneras según los gustos y estilos. Una manicura lisa ofrecerá un resultado chic y minimalista, mientras que versiones más creativas permitirán personalizar el look. Por ejemplo, se puede incorporar el butter yellow en una francesa reinterpretada, jugar con motivos gráficos como rayas o añadir delicados toques de nail art. Fácil de combinar, este color se adapta a todos los tonos de piel y se convierte en el aliado perfecto para realzar tus manos durante toda la temporada estival.