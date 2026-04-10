Maquillaje a partir de los 50: mejor que un blush, este bálsamo es el producto más rejuvenecedor para un efecto buena cara

La piel cambia con la edad y, a partir de los 50, se vuelve más seca, por lo que la forma en la que nos maquillamos debe adaptarse a estas nuevas necesidades. La cara presenta pequeños surcos de deshidratación, además de arrugas a veces un poco más profundas que pueden endurecer los rasgos y hacer que el maquillaje se acumule. Por eso, los maquilladores profesionales suelen recomendar que sustituyamos los productos de textura seca o en polvo, que pueden acentuar estas irregularidades en lugar de difuminarlas. El resultado: el maquillaje pierde su efecto favorecedor e incluso puede endurecer los rasgos.

Para lograr un efecto rejuvenecedor, es mejor optar por texturas capaces de alisar visualmente la piel y que le den luminosidad. Se trata de fórmulas cremosas que ofrecen un acabado fresco y radiante a flor de piel. Pero no todo el mundo quiere un acabado brillante o “glowy” en el día a día. La buena noticia es que una nueva generación de productos híbridos responde perfectamente a este dilema, como el nuevo Prada Touch Cream-to-Powder Color, pensado para realzar todo tipo de pieles, incluidas las maduras, sin marcar las arrugas.

Un blush de nueva generación que favorece a las pieles maduras

Además de su elegante envase, práctico y fácil de llevar, este producto destaca por su textura innovadora, a medio camino entre un bálsamo y un polvo. Al aplicarlo sobre la piel, se funde inmediatamente como una crema y luego se transforma en un acabado mate suave y aterciopelado. Este cambio de textura permite conseguir un resultado natural y sofisticado, sin efecto pesado.

Con un efecto buena cara instantáneo, el Prada Touch Cream-to-Powder Color reaviva la luminosidad del rostro y aporta un toque de color natural a las mejillas, sin sobrecargar. Se acabó el maquillaje que marca las arrugas o apaga el rostro, como ocurre con algunos blushes en polvo que pueden endurecer los rasgos: este ofrece un efecto difuminado y alisador que atenúa visualmente las irregularidades. El resultado es uniforme, sutil y especialmente favorecedor para las pieles maduras.

Un producto 2 en 1 para un maquillaje rejuvenecedor muy fácil

Más allá de su resultado estético, este bálsamo destaca por su versatilidad. Puede aplicarse no solo en las mejillas, sino también en los labios, lo que permite maquillarse rápidamente por la mañana con un resultado armonioso y natural. Este enfoque monocromático aporta un efecto fresco y moderno, al tiempo que simplifica la rutina diaria.

Gracias a su cobertura modulable, se puede ajustar la intensidad del color según la zona. Es posible aplicar un velo ligero en las mejillas e intensificar el tono en los labios fácilmente, ya que la fórmula se trabaja bien y permite superponer capas.

¿Cómo utilizar este bálsamo de color para rejuvenecer el rostro?

Su aplicación es muy intuitiva y puede realizarse con las yemas de los dedos, dando pequeños toques sobre los pómulos para un acabado natural. El calor de los dedos ayuda a fundir la textura, logrando una integración perfecta con la piel. Para un acabado menos difuminado, también se puede usar una brocha o una esponja.

Lo importante es difuminar bien el producto para conseguir ese efecto alisador que marca la diferencia. En los labios, se aplica como un bálsamo con color. Gracias a su larga duración y textura híbrida, ofrece un maquillaje cómodo, luminoso y perfectamente adaptado a las necesidades de la piel a partir de los 50.