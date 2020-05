Belén Cuesta, una Chica Tampax dinámica y natural

La naturalidad, frescura y vitalidad de Belén Cuesta, sin duda, nos han conquistado. Hemos estado con la Chica Tampax 2020 y nos ha contado todo sobre la importancia que tiene para ella ser imagen de esta campaña...y muchas cosas más.

Belén Cuesta, Chica Tampax 2020

Si tuviéramos que definir a Belén Cuesta con dos palabras, probablemente elegiríamos cercanía y naturalidad. La actriz es la nueva Chica Tampax, y es que reúne todas las características que buscan las chicas de hoy. Belén es dinámica, una todoterreno: viajes, rodajes, presentaciones... su día a día es un no parar y tiene claro que la comodidad es imprescindible para ella. Por eso elige Tampax y quiere mandar un mensaje muy claro a todas las chicas, sobre todo a aquellas que están empezando a usarlo: “Si lo notas, no está bien puesto”. El uso de Tampax no está limitado a actividades como ir al gimnasio o a la piscina, puedes utilizarlo en cualquier momento, con total comodidad y sin notarlo, para ello, tan solo tienes que colocarlo hasta el final y te sentirás completamente cómoda.

De mujer a mujer

Hemos hablado también con Belén sobre la importancia de derribar tabúes a la hora de tratar algo tan natural y tan femenino como es la regla. Coincidimos en que las mujeres cada vez nos sentimos más cómodas a la hora de relacionarnos con nuestro cuerpo, de hablar sobre lo que somos con todo lo que eso implica y de hacerlo con total sencillez y naturalidad. Es cierto que en este tema la madurez es un grado, y debemos transmitir esa seguridad a las generaciones más jóvenes. Belén asegura que la palabra sororidad la ha acompañado desde siempre, y es que en su familia siempre se ha rodeado de mujeres en las que ha encontrado un apoyo incondicional, apoyo que ha marcado también la hoja de ruta en su carrera como actriz con sus compañeras de profesión.

Belén Cuesta, una actriz polifacética

La ganadora del Goya a la mejor actriz en 2020 nos desvela que su vida no ha cambiado desde que tiene la estatuilla en su dormitorio, aunque sí se siente enormemente afortunada y agradecida cada vez que ve el galardón. Teatro, cine, series... Belén Cuesta destaca por ser una actriz polifacética, capaz de adaptarse a cualquier escenario y también a cualquier género. Así lo demostró en el papel de Rosa en "La trinchera infinita", personaje que le valió el Goya y con el que demostró de nuevo, y de forma definitiva, que no solo es carne de comedia, sino que su talento es capaz de adaptarse y brillar en cualquier papel. Pero...¿qué género prefiere ella? Belén lo tiene claro al responder a esta pregunta: la clave no está en el género, sino en el proyecto. Y hablando de proyectos... ya estamos deseando conocer el nuevo de la Chica Tampax 2020, la película "Sentimental", dirigida por Cesc Gay y en la que se rodea de actores y actrices de la talla de Javier Cámara, Alberto San Juan o Griselda Siciliani.