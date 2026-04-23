Esta psicóloga lo tiene claro: si caminas rápido puede que te resulten familiares estos 6 rasgos de personalidad

Actualizado el 23/04/26 à 20:48 Por El equipo editorial

Las personas con personalidades parecidas suelen tener en común algunos comportamientos. Aunque algunos son fáciles de detectar, otros pueden pasar por alto. De hecho, a veces los detalles más insignificantes son los que dan más pistas. Y uno de ellos es nuestro ritmo al caminar. Aunque pueda resultar sorprendente, la psicóloga clínica Christal Castagnozzi explicó al medio Upworthy que la forma en la que caminamos puede decir mucho sobre nosotros. Según la especialista, las personas que se desplazan a un ritmo rápido comparten seis rasgos de personalidad. Estos son:

1. Ser responsable y organizado

“La responsabilidad es el rasgo asociado a la organización, la disciplina y la fiabilidad”, explicó Christal Castagnozzi. “Las personas con un alto nivel en este rasgo suelen gestionar bien su tiempo y moverse con intención”. Además, citó una investigación publicada en The Journals of Gerontology, que muestra que quienes caminan rápido suelen tener un comportamiento orientado a objetivos. Esto refleja una mayor capacidad para ser productivos, mantenerse concentrados y actuar con eficacia.

2. Ser extrovertido

El segundo rasgo es la extroversión. Estas personas son “sociables, enérgicas y estimuladas por la interacción social”. Según estudios como los publicados en Social Psychological and Personality Science, los extrovertidos tienden a moverse más y a mostrar un lenguaje corporal más dinámico. También suelen tener niveles de actividad más altos y rendir mejor cuando están estimulados tanto física como mentalmente, lo que refleja una mayor motivación.

3. Ser ambicioso

Esta motivación también se traduce en ambición. Las personas que caminan rápido suelen tener un fuerte deseo de alcanzar objetivos importantes. A menudo muestran un “sentido natural de urgencia” que se refleja en su forma de caminar. Además, valoran la eficiencia, el movimiento constante y la acción orientada a metas.

4. Estar seguro de sí mismo

Otro rasgo es la seguridad en uno mismo, relacionada con la iniciativa y la confianza. “Estas personas tienden a moverse con un propósito claro y una dirección definida”, explica la experta. Las investigaciones también indican que las personas seguras suelen caminar más rápido. Esta seguridad suele ir acompañada de apertura mental y curiosidad.

5. Ser emocionalmente estable (positivo)

La psicóloga también menciona el rasgo opuesto al neuroticismo, que está relacionado con la preocupación y la sensibilidad al estrés. Las personas que caminan rápido tienden a ser más bien “calmas, resilientes y estables”. Algunos estudios sugieren que, al dedicar menos energía a preocuparse o darle vueltas a las cosas, se mueven con mayor confianza y fluidez.

6. Ser cooperativo

Por último, destaca la “amabilidad”, asociada a la empatía, la calidez y la cooperación. Estas personas suelen adaptar su ritmo al de quienes las acompañan, lo que en algunos casos puede traducirse en caminar más rápido para ajustarse a la situación.