Júlia Rovira, psicóloga y fundadora de PensaClaro sobre practicar journaling: "Llevo 6 años escribiendo cada día y la escritura me salvó"
Entre la rutina, el trabajo, las redes sociales y todos nuestros ‘quehaceres’ del día a día apenas queda tiempo para algo muy importante, pero en ocasiones subestimado: preguntarnos cómo estamos de verdad. Y cuando realmente nos lo planteamos, muchas veces llega esa sensación incómoda difícil de explicar: “no sé si realmente estoy viviendo la vida que quiero o que había imaginado”. Y ahí es donde entra un hábito que cada vez se está convirtiendo más en recurrente y que tiene que ver con una práctica muy sencilla, pero poderosa: escribir nuestros sentimientos y emociones.
El hábito que está ayudando a muchas personas a entenderse mejor
Durante un tiempo, escribir un diario parecía algo íntimo o incluso infantil. Hoy, el journaling se ha convertido en una herramienta clave de bienestar emocional. Y es que muchas personas de todo el mundo están descubriendo que poner sus pensamientos sobre papel tiene un efecto casi inmediato: orden mental, claridad y calma. Ese fue precisamente el punto de partida de Júlia, psicóloga y fundadora de PensaClaro y vadesabores. Durante seis años escribió cada día. No por disciplina, sino por necesidad: “La escritura me salvó”, explica. En medio de una vida exigente y sobreestimulada, encontró en el bolígrafo y el papel un espacio para parar, escucharse y reconectar consigo misma.
Por qué escribir tus emociones funciona (y no es algo pasajero)
Escribir no cambia lo que te pasa, pero sí puede ayudarte a cambiar cómo lo entiendes. Cuando escribes:
- Sacas pensamientos de tu cabeza (y dejas de rumiar por todo sin fin).
- Eres capaz de identificar emociones que no sabías que estaban dentro de ti.
- Tomas distancia de lo que te preocupa.
- Empiezas a encontrar respuestas por ti mismo/a.
Al fin y al cabo, se convierte en una forma de terapia personal accesible. Y te estarás preguntando, ¿cómo tengo que hacerlo? El secreto está en quitarse la idea de la cabeza de hacerlo perfecto. Basta con ser honesto sin necesidad de tener unos grandes dotes de escritura.
El problema: no sabemos por dónde empezar
Hay algo que está claro y que va ligado con lo que comentábamos anteriormente y es que, a pesar de sus beneficios, mucha gente abandona el journaling por una razón: no sabe qué escribir y el papel en blanco puede ser abrumador. Ahí es donde entran herramientas guiadas, como “Mi journal de pensamientos”, el cuaderno de journaling que ha creado Júlia precisamente para acompañarte en ese proceso.
Este cuaderno incluye:
- Preguntas que invitan a la reflexión
- Ejercicios para profundizar en lo que sientes
- Espacios para escribir libremente
- Una estructura que facilita el hábito
No se trata solo de escribir, sino de aprender a pensar con más claridad.
Volver a ti en un mundo que no para
En un mundo donde todo compite por tu atención, parar se ha vuelto un acto casi revolucionario y ahí es donde ‘escribir’ se convierte en una forma de lograrlo, según la experta. No requiere tecnología, ni grandes conocimientos, ni demasiado tiempo. Solo unos minutos al día pueden marcar la diferencia entre vivir en piloto automático o empezar a entender qué necesitas realmente.
