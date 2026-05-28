Estos 5 comportamientos “pasados de moda” de los mayores pueden provocar discusiones familiares

Publicado el 28/05/26 à 16:41 Por El equipo editorial

Envejecer no significa desconectarse del mundo, y no hablamos solo de tecnología. Pero algunos hábitos heredados de otra época pueden complicar las relaciones familiares sin que uno siquiera se dé cuenta. Hasta que ya es demasiado tarde. En un artículo dedicado a los comportamientos generacionales, publicado por Ouest France en colaboración con Sain et naturel, se recuerda que muchos mayores crecieron en un contexto social totalmente diferente. Una época en la que ciertas formas de comunicarse parecían normales, e incluso valoradas. Pero hoy, esos reflejos pueden percibirse como hirientes, pesados o condescendientes por hijos y nietos. Hasta el punto de arruinar las reuniones familiares.

Uno de los comportamientos más mencionados tiene precisamente que ver con la forma de hablar a los más jóvenes. Frases como: “¿Te parece duro? Tendrías que haber visto lo que vivimos nosotros” suelen partir de una buena intención. Pero también pueden dar la impresión de que las dificultades de las nuevas generaciones se minimizan. Entonces se deja de hablar, de comunicarse, porque en el fondo ya se sabe que lo que viene es una reprimenda o una lección moral. Primero hay que comprender que cada generación atraviesa sus propios retos: precariedad, carga mental, redes sociales, ansiedad o presión laboral. Escuchar sin comparar sería hoy una de las mejores formas de mantener el diálogo familiar. Si eres una persona mayor y tienes hijos y nietos —o no—, aquí tienes 5 actitudes consideradas “pasadas de moda” que pueden volverte insoportable a ojos de tus seres queridos.

Así son los hábitos anticuados que desesperan a los familiares

Estas conductas suelen estar en el origen de los conflictos familiares. El primero es llevar todas las conversaciones al pasado. Por supuesto, la nostalgia forma parte de la transmisión familiar y los recuerdos son valiosos. Pero cuando todos los intercambios giran alrededor de la juventud de uno, los familiares pueden sentir que el presente ya no interesa realmente a sus mayores. Ya sea para ejercitar la mente o reforzar el vínculo con los seres queridos, la curiosidad por la vida actual de los jóvenes, sus pasiones, su trabajo, sus dificultades o sus intereses, es clave

Otro hábito que suele vivirse mal es considerar la tecnología como una enemiga. Criticar los teléfonos, las redes sociales o las nuevas formas de comunicarse acaba, en ocasiones, cortando la relación entre generaciones. Hoy en día, las herramientas digitales se han convertido en una forma de mantener las relaciones familiares. Los mayores pueden intentar seguir siendo curiosos, aunque no lo dominen todo. Pedir a un nieto que explique cómo funciona una aplicación o un smartphone puede incluso convertirse en un momento inesperado de complicidad.

Abuelos: estos reflejos “pasados de moda” incomodan y aíslan

El sarcasmo también forma parte de los comportamientos que hoy suelen interpretarse mal. Durante mucho tiempo, algunas generaciones utilizaron el humor mordaz como una muestra de afecto o una forma de desactivar emociones. Pero lo que antes parecía una simple broma ahora puede percibirse como una crítica disfrazada. Los comentarios repetitivos sobre el físico, la educación de los hijos o las elecciones de vida pueden acabar hiriendo profundamente.

Lo mismo ocurre con las discusiones políticas omnipresentes o ciertas bromas realmente anticuadas y a veces problemáticas. Cuando cada comida termina convirtiéndose en un debate ideológico o en una crítica permanente de la sociedad actual, los familiares acaban cerrándose. En cuanto al humor basado en clichés sexistas, racistas u homófobos, hoy provoca mucho más a menudo incomodidad e indignación que risas. Y afortunadamente.

Familia: construir una buena relación entre generaciones

Entre los temas que hoy generan más incomprensión entre generaciones también figura la salud mental. Muchos mayores crecieron en una época en la que la ansiedad, la depresión o el burnout rara vez se mencionaban. Pero esos sufrimientos ya existían; simplemente permanecían invisibles o eran tabú. No hay que cerrarse a esta realidad si un joven habla de ello.

También es importante saber reconocer los propios errores. El respeto ya no funciona de forma automática. Tener más edad ya no basta para imponer autoridad. Hoy, las familias esperan sobre todo escucha, apertura y benevolencia mutua. Porque, contrariamente a los tópicos, no son necesariamente las diferencias de edad las que alejan a las generaciones, sino a menudo la sensación de no sentirse escuchado.