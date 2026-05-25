Los psicólogos se ponen de acuerdo: esta es la frase mágica para hacer callar educadamente a quienes te interrumpen

Publicado el 25/05/26 à 17:50 Por El equipo editorial

Una de las reglas básicas que se enseñan a los niños es precisamente la de esperar su turno para hablar y no interrumpir. Una norma de convivencia que, sin embargo, parece desaparecer en algunos adultos en cuanto una conversación se anima. ¿Quién no ha vivido ese momento frustrante en el que empieza a explicar algo… y le interrumpen después de tres frases? Ya sea en una reunión de trabajo, en una comida familiar o incluso entre amigos, este tipo de situaciones puede resultar agotador. Y lo más difícil suele ser reaccionar sin parecer agresivo o susceptible.

Cuando ocurre algo así, muchas personas dudan entre dos extremos: callarse para evitar el conflicto o enfadarse de forma brusca. Sin embargo, los psicólogos expertos en comunicación aseguran que existe una tercera vía, mucho más eficaz. Una forma de reconducir con calma a la otra persona manteniendo el control del intercambio. El secreto no está solo en las palabras utilizadas, sino también en cómo se dicen. La comunicación no es únicamente verbal: la mirada, la postura, los gestos o incluso el silencio juegan un papel fundamental en nuestras interacciones diarias.

La frase que desarma inmediatamente a quienes interrumpen

Antes incluso de abrir la boca, nuestra actitud ya envía señales muy potentes a la persona que tenemos delante. Según Yves Gautier, experto en asertividad, las personas interrumpidas suelen tener un reflejo involuntario: bajan la mirada, dejan de hablar de inmediato o adoptan una postura más cerrada. Todas estas señales indican inconscientemente a la otra persona que puede ocupar su lugar en la conversación.

Por el contrario, mantener una mirada firme, una postura abierta y continuar la frase unos segundos más ayuda a reafirmar de forma natural el espacio de palabra. El especialista añade: «Si alguien intenta meterse en tu frase, evita bajar la mirada o echarte hacia atrás. Al contrario, un pequeño gesto con la mano (…) o simplemente seguir hablando un segundo más con un tono de voz seguro suele ser suficiente para indicar que tu turno de palabra no ha terminado».

Pero a veces, incluso con estas señales no verbales, algunas personas siguen interrumpiendo de forma repetida. Es ahí donde entra esta famosa “frase mágica” validada por numerosos especialistas en comunicación. Puede parecer insignificante… pero su eficacia radica precisamente en su sutileza. Basta con decir: «Perdona que te interrumpa mientras estoy hablando». Una frase corta, casi irónica, que funciona gracias a un leve toque de humor. Porque, evidentemente, no eres tú quien está interrumpiendo la conversación.

Qué impacto tiene tu frase en los demás

Al dar la vuelta a la situación de forma sutil, obligas a tu interlocutor a tomar conciencia de su comportamiento sin atacarlo directamente. Eso es precisamente lo que hace que esta frase sea tan poderosa. Evita la acusación directa, que puede percibirse como agresiva o culpabilizadora. Aquí el mensaje llega de otra forma: la persona suele darse cuenta por sí misma de la situación y se detiene casi de manera automática por reflejo social.

Los psicólogos explican que este tipo de formulación también ayuda a mantener la relación con la otra persona. La clave no es humillar ni generar conflicto, sino restablecer un intercambio equilibrado. En la mayoría de los casos, el tono empleado es tan importante como la frase en sí. Cuanto más calmada y con una ligera sonrisa se dice, más eficaz resulta.

Subir el tono o entrar en una dinámica de confrontación rara vez da buenos resultados. En cambio, mantener una voz serena suele ayudar a recuperar el control de la conversación. Los especialistas también recomiendan utilizar más el “yo” en lugar del “tú”. Decir “Me gustaría terminar mi idea” es mucho menos agresivo que “Me interrumpes otra vez”, aunque en el fondo signifiquen lo mismo.