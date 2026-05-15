Ainhoa Arteta, Almudena Cid y otras mujeres referentes participarán en los Premios Talento e Innovación 2026

Actualizado el 15/05/26 à 13:00 Por El equipo editorial

La inteligencia artificial, la ciberseguridad y la transformación digital ya no son solo meros conceptos tecnológicos: están redefiniendo la manera en la que trabajamos, lideramos equipos y nos relacionamos con el futuro. Y, cada vez más, las mujeres forman parte activa de esa conversación.

El próximo 20 de mayo, Madrid acogerá la IV edición de los Premios Talento e Innovación de MF Talent, un evento en el que directivos, líderes tecnológicos, referentes de distintos ámbitos… Se reunirán para debatir sobre los grandes retos de la digitalización en el futuro. Además, entre los asistentes y protagonistas de la jornada también veremos perfiles de mujeres que representan formas distintas de liderazgo, desde la cultura y el deporte hasta la innovación tecnológica y la transformación empresarial.

Una jornada sobre el futuro del talento y la innovación

El encuentro se convierte en un momento clave para descubrir cómo la tecnología está afectando en la toma de decisiones de empresas y administraciones públicas. Durante la jornada se debatirán temas relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sostenibilidad como puntos clave en la transformación del mercado laboral y los modelos de liderazgo actuales.

Mujeres referentes de distintos ámbitos

Además del terreno empresarial y tecnológico, el encuentro también contará con la presencia de rostros conocidos del ámbito cultural o deportivo, entre otros. Entre ellos destacan la soprano internacional Ainhoa Arteta y la ex gimnasta olímpica Almudena Cid, dos perfiles que ofrecen una visión inspiradora sobre la disciplina y la reinvención tanto personal como profesional. También participarán periodistas y presentadores de televisión como Ana Belén Roy, junto a responsables de innovación y transformación digital de compañías como Telefónica España, MAPFRE, Iberdrola, Repsol o Naturgy, entre otras.

La inteligencia artificial y la toma de decisiones, como temas clave

Uno de los momentos más destacados del evento será la mesa redonda sobre: «Gobernar el futuro: IA, ciberseguridad y sostenibilidad en la toma de decisiones». En esta ocasión, expertos y representantes institucionales tratarán los principales desafíos y oportunidades que ofrece la digitalización en distintos ámbitos, tanto en empresas como en administraciones públicas.

Premios al talento, la innovación y el liderazgo

Además, durante la jornada se entregarán diferentes premios a profesionales, empresas e instituciones que destacan por su aportación en distintos ámbitos como la innovación, el liderazgo empresarial y el impacto social.