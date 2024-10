Este es el trabajo que te hace más feliz (y estábamos lejos de saberlo) según un estudio de expertos

Un estudio nos revela qué profesiones presentan los índices más altos de satisfacción. Y la que más felicidad proporciona te resultará totalmente insospechada.

Mucha gente va a su puesto de trabajo un día tras otro sin sentir el mínimo entusiasmo por la tarea que realiza. Normalmente son personas que no han tenido la oportunidad de elegir su profesión, o cuya cualificación les impide acceder a los trabajos que les gustaría desempeñar. Pero otras se han preparado a conciencia y han seguido su camino hasta lograr un trabajo que les llena por completo.



Ahora bien, aunque siempre creemos que la felicidad de un trabajo va ligada en cierta medida a su remuneración, un estudio demuestra que no es así. Las personas valoramos muchas más cosas además del dinero, e incluso si una profesión no está excesivamente bien pagada, puede ser fuente de satisfacción si está alineada con tus intereses.

¿De qué depende la felicidad en el trabajo?

Para este estudio se procedió a encuestar a una amplísima muestra de 120.000 personas. Y los resultados de dicha encuesta muestran que hay varios factores que influyen en lo felices que somos al llevar a cabo un trabajo. Los principales son, la propia calidad del trabajo, el compromiso que se posea con la tarea a realizar y el sentimiento de orgullo que se experimenta como resultado del trabajo que estás desempeñando.



Los sectores en los que se obtienen mayores grados de satisfacción son los relacionados con la restauración, el transporte, el ámbito jurídico, la comunicación, la salud, la consultoría, y el análisis. En este sentido cabe destacar que aunque las profesiones en las que se presta un servicio a otros están muy bien valoradas en cuanto a la satisfacción que proporcionan, las que obtienen una mayor valoración son las vinculadas al manejo de los números.

Los trabajos que aportan más felicidad

Viendo estos datos, rápidamente se plantea la pregunta de si hay profesiones en concreto que aportan más felicidad que otras a quienes las llevan a cabo. Y gracias a esta encuesta ahora sabemos cuales son.



En el el top de profesiones que más felicidad aportan podemos encontrar a los abogados, los químicos, los responsables de obra, la prestación de servicios, los responsables de RRHH, y los directores de marketing. Pero cuando escalamos para comprobar cuales son las tres profesiones que copan dicho ranking encontramos una sorpresa mayúscula.



Los responsables de comunicación ocupan la tercera posición , con un 56,6%, los arquitectos la segunda con un 62,2% y, en primer lugar, como profesión que mayor felicidad aporta con un 63,2% de satisfacción, se encuentran...los matemáticos.



Mientras es muy frecuente vincular la satisfacción laboral con el sueldo o con el reconocimiento social, este estudio nos demuestra que la verdadera felicidad no proviene de estímulos externos. Dedicarte a lo que es tu pasión, aunque al resto del mundo pueda parecerle tremendamente aburrido lo que haces, es la verdadera clave para ser feliz en tu trabajo.