De la ciudad a la montaña: así son los abrigos definitivos para desafiar al frío con buen gusto

Desde un día de lluvia en la ciudad, hasta un recorrido agradable por el campo o un día de esquí en la montaña. Estos son los abrigos que te protegerán del frío y añadirán estilo a tu armario.

Si buscas en Google, ‘abrigo de plumas’, aparecen aproximadamente unos 11.700.000 resultados. Esto no es casualidad. Comienza la época de frío y ahora es uno de los mejores momentos para

llevar un abrigo calentito de plumas a todas partes. Pero estos abrigos acolchados y tan gustosos no son nuevos, llevan años en nuestro armario. El primer abrigo de plumas se creó en 1936, más por razones de necesidad que por moda. Ahora esta prenda de exterior se ha ido transformando y ocupando un lugar especial en nuestros looks, tanto de día como de noche. ¿Los motivos? Su versatilidad, su poder de resistencia y su aspecto todoterreno. Y por supuesto, las ganas de ir cada vez más cómodas a todas partes, pero sin perder el estilo.



Está claro que ahora los abrigos de plumas son capaces de responder a todas las necesidades que aparecen en nuestro día a día, y se pueden combinar más allá del gimnasio o la montaña. Así también lo confirma, otra de las nuevas tendencias de la temporada, el gorpcore. ¿En qué consiste? A nivel de moda esta tendencia aboga por llevar las prendas algo más técnicas e inspiradas en la montaña a la ciudad como los abrigos de plumas, los cortavientos, las botas de nieve, e incluso mochilas. Por supuesto, esto no quiere decir que vistas de pies a cabeza con la tendencia gorpcore, pero sí puedes incorporar algunas prendas algo más sencillas de combinar como los abrigos de plumas.



¿Pero cuál elegir? Cuando surgen las dudas, lo mejor es siempre confiar en marcas que apuesten por la calidad y, ahí Geox no falla. Las “chaquetas que respiran” son la mejor alternativa para una temporada de frío a todo confort. Además, sus abrigos cumplen con los requisitos que todo el mundo pide a este tipo de prendas de exterior: que sean transpirables, termorregulables, con diseños atemporales, y por qué no, sostenibles. Todo esto lo cumplen a la perfección los nuevos abrigos de plumas de la nueva colección de la temporada de Otoño-invierno 2022/2023 de Geox.

La marca italiana ha lanzado una serie de abrigos atemporales y super cómodos para disfrutar de cualquier plan. Desde abrigos con tecnología Amphibiox™, que ayudan a proteger contra el clima más adverso, hasta modelos con maxicapucha para resguardarse de la lluvia. La mayoría de estos abrigos tienen dos elementos en común por los que apuesta siempre Geox, el confort y los materiales reciclados en sus prendas. En definitiva, en la ciudad con reuniones y recados, con planes con amigas, o en una escapada de fin de semana a la montaña, no puedes olvidarte de llevar un abrigo de plumas. Se convertirá en tu prenda favorita de la temporada. Descubre cuál es tu plan y elige el abrigo que mejor se adapte a tu personalidad. ¿Estás preparada?

Un lunes en la ciudad con reuniones

Uno de los días que más cuesta afrontar, siempre son los lunes. Si tienes reuniones, y vas algo más elegante, pero al mismo tiempo no quieres perder confort, completa el look con el abrigo largo XL Pheby. Es un modelo perfecto para completar un estilismo de ciudad. Con un color blanco atemporal, y capucha por si te pilla alguna lluvia de imprevisto, este maxi abrigo se convertirá en tu modelo favorito de los lunes.

Un martes lluvioso en la ciudad

Los días lluviosos son poco apetecibles y estilísticamente hablando, difíciles. Cuesta crear looks en días de lluvia con los que sentirse bien. ¿Lo mejor? Elegir prendas comodín para estos días del año y que aporten un poco de luz como el impermeable Gendry. Un modelo con un diseño urbano, perfecto para la ciudad, resistente al viento y disponible en rojo, pero también en otras tonalidades como rosa, negro y blanco.

Un miércoles de recados y con bajas temperaturas

Cuando hay que ir a hacer recados, nada como apostar por la comodidad. El abrigo de plumas Adrya de Geox es la demostración que es posible apostar por el confort. Es ideal para afrontar los días de mucho frío en la ciudad, cuenta con cremalleras laterales para que puedas guardar las llaves, el móvil o simplemente resguardar las manos de las bajas temperaturas. Si buscabas un abrigo de plumas ligero, suave y algo más tendencia, tienes que probar este en azul o en color marrón.

Un jueves cómoda y con estilo

Los jueves son días de mucho trabajo, pero una vez acaba la jornada laboral apetece hacer algún plan con amigos. Pero, ¿y qué ponerse? Busca un abrigo que sea algo más cool y fácil de combinar con otras prendas, como por ejemplo, el modelo Hoara. Es un abrigo de color blanco acolchado con capucha y perfecto para llevar con unos vaqueros, o incluso con un total look en negro de noche y botas de tacón. Es suave, gustoso y muy calentito.

Un finde largo de viernes a domingo en la montaña

Cuando llega el viernes, ya todo el mundo se pone en ‘modo fin de semana’, y en la temporada de frío, eso quiere decir que, ¡por fin llegan los planes de montaña! Esta época del año también es sinónimo de estrenar los abrigos de plumas más estilosos y perfectos para afrontar las bajas temperaturas y no perderte ningún plan. El abrigo Backsie de Geox con tejido efecto satén es uno de los más deseados de la nueva colección de la marca italiana. Cuenta con un toque glam y además, retiene el calor, protege contra el viento y el frío, y ofrece un aspecto muy moderno.