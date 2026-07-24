Cuatro signos del zodiaco dejarán atrás una mala racha a partir de este 24 de julio de 2026: ¿serás uno de los afortunados?

Publicado el 24/07/26 à 14:11 Por El equipo editorial

La noche del 24 de julio de 2026 podría marcar un punto de inflexión para algunos signos del zodiaco. Mercurio vuelve a su movimiento directo, el Sol acaba de entrar en Leo inaugurando una nueva temporada y la Luna transita por Sagitario. Cuatro signos, en particular, sienten que la felicidad regresa de forma estable a sus vidas: Leo, Libra, Acuario y Sagitario. No se trata simplemente de un buen día, sino de un auténtico despertar interior.

¿Qué efectos tendrá sobre los signos la noche del 24 de julio?

Desde el punto de vista astrológico, Mercurio estuvo retrógrado en Cáncer entre el 29 de junio y el 24 de julio de 2026, generando confusión en la comunicación, los contratos, los desplazamientos y las decisiones familiares. Cuando recupera su movimiento directo, alrededor de las 00:57, la mente se aclara, las conversaciones vuelven a fluir y resulta más fácil tomar decisiones sin esa sensación constante de incertidumbre.

Al mismo tiempo, el Sol entró en Leo el 22 de julio, Júpiter permanece en ese signo desde el 30 de junio y la Luna en Sagitario impregna la jornada del día 24 con una energía especialmente optimista. Esta combinación de signos de Fuego abre un período de mayor confianza y visión de futuro, en el que aumenta la valentía para actuar. Los signos de Fuego y Aire son los primeros en captar esta ola de entusiasmo, y los cuatro protagonistas experimentan una clara mejora de su estado de ánimo.

Cómo estos cuatro signos recuperan realmente la felicidad

Leo

Para Leo, este momento coincide con su temporada y representa un auténtico renacimiento. El Sol ilumina su signo, Júpiter potencia su carisma y la Luna en Sagitario convierte el buen ánimo en acontecimientos concretos: invitaciones, nuevos proyectos y encuentros importantes. Leo vuelve a soñar a lo grande, mira hacia el futuro y comparte su entusiasmo con quienes le rodean. Esa energía interior fortalece su confianza, despierta su creatividad, le impulsa a iniciar nuevas actividades y también a celebrar junto a sus seres queridos.

Sagitario

Sagitario se siente mucho más ligero que en los últimos meses. La Luna en su signo reactiva su optimismo natural después de semanas en las que todo parecía avanzar con lentitud y lleno de obstáculos. Recupera la sensación de progreso, las ganas de viajar, explorar y reencontrar el sentido de sus objetivos. Renace en él un fuerte deseo de vivir experiencias enriquecedoras y positivas.

Libra

Libra vive este tránsito como una auténtica salida de la crisis. Su vida social y sentimental, marcada por tensiones en los últimos meses, comienza a estabilizarse. Los conflictos recientes parecen quedar atrás y los malentendidos empiezan a disiparse. El ambiente se vuelve mucho más tranquilo, permitiéndole centrarse en relaciones más sencillas, equilibradas y auténticas, con la sensación de que el futuro puede volver a ser armonioso.

Acuario

Para Acuario, la felicidad llega en forma de un renovado impulso. Percibe que las piezas empiezan por fin a encajar, tanto en el ámbito laboral como en sus proyectos personales. Además, decide dejar de sabotear sus propias oportunidades por culpa de las dudas o la procrastinación. La energía del elemento Fuego le aporta el coraje necesario para actuar, responder a nuevas oportunidades y cruzar las puertas que comienzan a abrirse ante él, convencido de que puede aspirar a metas mucho más ambiciosas.

A partir del 24 de julio de 2026: cómo aprovechar estos cambios

El regreso de la felicidad no se limita únicamente al día 24 para estos cuatro signos, aunque esa fecha actúe como detonante. Los especialistas recuerdan que, durante los días posteriores, Mercurio todavía atraviesa su llamada «zona de sombra», que se prolonga hasta finales de mes. Los proyectos vuelven a ponerse en marcha, pero aún conviene prestar atención a los pequeños detalles.

Lo más importante será aprovechar la claridad recuperada para tomar decisiones coherentes con los verdaderos deseos y objetivos personales.

Leo, Libra, Acuario y Sagitario pueden consolidar esta etapa positiva mediante acciones sencillas: aceptar una invitación que les haga ilusión, aclarar una relación o un contrato que llevaba tiempo preocupándoles o retomar de forma decidida un proyecto que había quedado en pausa desde el inicio del verano.

Cada pequeño paso dado en este nuevo clima refuerza la sensación de que la vida vuelve a fluir y de que, esta vez, la luz permanecerá encendida durante mucho más tiempo.