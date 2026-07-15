Estos 5 signos del zodiaco vivirán, sin saberlo, una semana inesperadamente favorable hasta el 19 de julio

Publicado el 15/07/26 à 11:07 Por El equipo editorial

Mercurio está retrógrado, la Luna está a punto de renovarse en Cáncer y Venus forma una tensión con Urano… Sobre el papel, el período podría parecer inestable. Sin embargo, entre hoy y el 19 de julio de 2026, cinco signos del zodiaco disfrutarán de un cielo sorprendentemente protector, con oportunidades que no conviene dejar escapar.

Una Luna Nueva en Cáncer que cambia las reglas del juego

El pasado 14 de julio, la Luna Nueva en Cáncer inauguró un ciclo centrado en el hogar, la seguridad interior y los vínculos que aportan tranquilidad. Júpiter en Leo insufla confianza, mientras que Saturno en Aries pone a prueba la solidez de esa seguridad. El desafío consiste en superar la autocrítica y atreverse a comenzar de nuevo.

Al mismo tiempo, Venus en Virgo, en cuadratura con Urano en Géminis, sacude los hábitos relacionados con las relaciones personales y los asuntos materiales. Como señala el análisis de Elle: «Sentimos que el mundo que nos rodea es inestable, pero esa inestabilidad no nos obliga a perder nuestro centro. Podemos elegir la sencillez, la humildad y la presencia para distinguir lo que realmente es esencial.»

Precisamente esas decisiones marcarán la diferencia para los signos más favorecidos.

Los 5 signos que tendrán los mejores horóscopos de la semana

En cuanto a las buenas noticias, hay cinco signos que destacan claramente. Para ellos, esta semana representa un cruce de caminos positivo en el que incluso las decisiones más pequeñas pueden influir en el rumbo de los próximos meses.

Cáncer: La Luna Nueva en tu signo pone el foco en tu identidad, tus necesidades y tus proyectos. Los esfuerzos realizados recientemente empiezan a dar frutos.

La Luna Nueva en tu signo pone el foco en tu identidad, tus necesidades y tus proyectos. Los esfuerzos realizados recientemente empiezan a dar frutos. Virgo: La amistad, la red de contactos y la vida social adquieren una importancia especial. Podrías asumir un papel de referencia o de consejero para los demás.

La amistad, la red de contactos y la vida social adquieren una importancia especial. Podrías asumir un papel de referencia o de consejero para los demás. Escorpio: Se amplían tus horizontes, ya sea a través de estudios, viajes, formación o una nueva forma de expresar tus ideas.

Se amplían tus horizontes, ya sea a través de estudios, viajes, formación o una nueva forma de expresar tus ideas. Capricornio: Se reactiva el área de las relaciones y las asociaciones. Es un buen momento para revisar el pasado y definir con mayor claridad qué deseas en tus vínculos futuros.

Se reactiva el área de las relaciones y las asociaciones. Es un buen momento para revisar el pasado y definir con mayor claridad qué deseas en tus vínculos futuros. Piscis: El amor y la creatividad ocupan un lugar destacado, ya sea mediante nuevos encuentros, reconciliaciones o el despertar de un proyecto artístico.

Para Cáncer, Mercurio retrógrado hace aflorar recuerdos y antiguos temores, pero la Luna Nueva permite retomar las riendas de la propia historia y valorar a quienes ofrecen apoyo.

Los Virgo podrían reencontrarse con personas del pasado o conocer nuevos aliados. El ambiente favorece que asuman un papel de liderazgo dentro de su grupo.

Los Escorpio obtendrán mejores resultados si siguen su curiosidad. Cursos, clubes, lecturas o encuentros inspiradores pueden alimentar un cambio profundo de rumbo.

En el caso de Capricornio, esta lunación ayuda a extraer lecciones de relaciones pasadas para establecer límites más saludables y equilibrados.

Por último, para Piscis, el clima astral favorece los impulsos románticos y el nacimiento de nuevas ideas creativas. Mercurio retrógrado estimula la imaginación y mejora la capacidad de comunicarse con sensibilidad y delicadeza.

Cómo aprovechar estas influencias, sea cual sea tu signo

Si tu signo no figura entre estos cinco, el panorama astral también puede beneficiarte.

La Luna Nueva en Cáncer invita a todos a establecer una o dos intenciones concretas relacionadas con el hogar, la familia o el bienestar emocional. Llevar un diario personal, aclarar una relación, reorganizar un espacio de la casa o mantener una conversación profunda son actividades especialmente favorecidas durante Mercurio retrógrado.

Los cinco signos más favorecidos harán bien en anotar sus ideas, responder a mensajes o asuntos del pasado que reaparezcan y aceptar aquellas propuestas que realmente les resuenen, evitando al mismo tiempo las compras impulsivas que podrían verse estimuladas por la influencia conjunta de Venus y Urano. Para los demás signos, esta semana sigue siendo un momento ideal para simplificar la vida, distinguir lo verdaderamente importante de lo accesorio y preparar con serenidad la siguiente etapa de 2026.