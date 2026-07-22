Ni el tiempo ni la distancia: estos signos del zodiaco nunca olvidan a un antiguo amor (y a veces vuelven con su ex)

Publicado el 22/07/26 à 09:40 Por El equipo editorial

¿Influyen los astros en nuestra forma de amar, de romper una relación y… de volver atrás? Para algunas personas, la respuesta es un rotundo sí. En un vídeo que ha acumulado miles de visualizaciones, la creadora de contenido @jadorelle, seguida por cerca de 300.000 personas en TikTok, analiza con humor los signos del zodiaco a los que más les cuesta cerrar un capítulo amoroso.

Entre ellos, Aries ocupa el primer puesto. Según explica, este signo de fuego disfruta más de la conquista que de la propia relación: una vez alcanzado el objetivo, el interés empieza a desvanecerse… hasta que la expareja deja de estar disponible. «Cuando Aries ya no puede tener a alguien, es precisamente cuando vuelve a desearlo», afirma. Lo prohibido se convierte entonces en algo irresistible y el ciclo vuelve a comenzar.

Cáncer: el gran romántico que nunca olvida

Otro de los grandes sentimentales del zodiaco es Cáncer. Fiel a su fama de signo extremadamente sensible y romántico, nunca llega a olvidar del todo a las personas que ha amado. Incluso después de una ruptura, los sentimientos permanecen intactos.

Como explica @jadorelle, «Cáncer sigue creyendo que el amor puede renacer», aunque eso implique intentar retomar la relación una y otra vez. Es un signo que siempre intenta ver lo mejor de la otra persona y que cree firmemente en las segundas oportunidades. Esa mezcla de nostalgia e idealismo hace que le resulte muy difícil cortar definitivamente el vínculo. En su caso, el corazón siempre termina imponiéndose a la razón.

Escorpio: volver por orgullo… y por deseo

Con Escorpio, las motivaciones son muy diferentes. Este signo, asociado a la intensidad y la pasión, suele volver con su ex por una cuestión de ego o de deseo.

Como señala @jadorelle, «Escorpio sabe que puede recuperar a esa persona, porque nadie puede resistírsele». Para este signo, se trata de un juego de seducción, de poder y, sobre todo, de una fuerte conexión física. Muy sensorial, Escorpio conserva un recuerdo intenso de sus antiguas relaciones. La química física y emocional suele ser demasiado poderosa como para dejar el pasado atrás. Por eso vuelve, aunque solo sea para comprobar que la llama sigue encendida.

Y cuando esa llama vuelve a prender, Escorpio se deja arrastrar por completo por la intensidad del momento. Sin embargo, esa pasión también tiene su lado oscuro: el ciclo suele repetirse, alternando rupturas y reconciliaciones explosivas. En su vida amorosa rara vez hay calma. Mientras quede una mínima chispa, no puede evitar regresar, aunque eso signifique volver a quemarse.

Géminis: el placer del juego y la complicidad

Por último, están los Géminis, espíritus libres y curiosos que vuelven con sus exparejas simplemente porque les resulta divertido.

«Es entretenido», resume @jadorelle en su vídeo. Para ellos, reencontrarse con un antiguo amor no tiene nada de dramático: si todavía existe buena conexión, ¿por qué no disfrutarla? Géminis se siente estimulado, ante todo, por la conexión intelectual. Y si compartió esa complicidad con alguien, es normal que la eche de menos. Cuando surge la oportunidad, puede retomar el contacto con total naturalidad y sin darle demasiadas vueltas.

Sin embargo, detrás de esa aparente ligereza también hay cierta inestabilidad. A Géminis le gusta explorar, comparar y experimentar. Con frecuencia necesita comprobar si «la hierba es más verde al otro lado», para terminar dándose cuenta de que quizá estaba mejor antes. Curiosos, juguetones y con un toque de nostalgia, forman parte de esos signos que no tienen ningún problema en enviar un simple «te echo de menos» a su ex… solo para ver qué ocurre.