Del 20 al 26 de abril: estos 5 signos del zodiaco vivirán una semana de suerte excepcional, según el horóscopo

¿Y si, para cinco signos muy concretos, la semana del 20 al 26 de abril de 2026 supusiera por fin un respiro tras meses agitados? El ambiente sigue siendo intenso, pero el cielo empieza a repartir de nuevo las cartas, y algunos signos navegan mucho mejor que otros esta ola astral.

Entre la entrada del Sol en Tauro, las Lunas cambiantes y la llegada de Urano a Géminis, no todo tiene el mismo impacto según tu carta astral. Cinco signos del zodiaco reúnen los mejores aspectos y obtienen los horóscopos más favorables de la semana: amor, proyectos, finanzas y confianza en uno mismo salen claramente beneficiados. Queda por ver si tu signo está entre los afortunados.

Una semana del 20 al 26 de abril de 2026 que lo cambia todo

La semana comienza con una Luna en Géminis, ideal para retomar el diálogo tras la intensidad de la Luna Nueva en Aries. La comunicación fluye con facilidad, a veces incluso demasiado rápido, mientras el stellium en Aries mantiene la presión y la sensación de urgencia. A partir del martes 21, la Luna pasa a Cáncer e invita a la calma: esta posición enseña “cómo ser más inteligente emocionalmente”, según un horóscopo publicado por YourTango. La compasión se convierte en una herramienta clave para suavizar la intensidad ariana.

El jueves 23, la Luna entra en Leo y devuelve la luz, las ganas de crear y de mostrarse. De fondo, Marte y Saturno en Aries impulsan la ambición, con el riesgo de inflar también el ego; aun así, el mensaje general sigue siendo “ser más humilde”, recomienda el mismo horóscopo. El sábado 25 se produce un cambio importante: Urano abandona definitivamente Tauro y entra en Géminis, mientras el Sol, ya en Tauro desde el día 20, aporta una base más estable. Este doble movimiento hace que el periodo sea especialmente favorable para Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Capricornio.

Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Capricornio: los favoritos del zodiaco

El Sol ilumina ahora a Tauro, que sale poco a poco de un largo ciclo de imprevistos ligado a la presencia de Urano en su signo desde 2018. Las cosas se estabilizan, el ritmo se desacelera y los nuevos comienzos se vuelven más concretos, especialmente en el ámbito financiero y en los proyectos de vida. Para Géminis, la combinación de la Luna en su signo y la llegada de Urano el día 25 marca un auténtico punto de inflexión: colaboraciones estimulantes, estudios o carrera en alza y mayor carisma. El reto será gestionar esa visibilidad y mantener una comunicación flexible pese a la intensidad ariana de fondo.

Cáncer vive el inicio de una etapa distinta centrada en el cuidado personal: Urano en Géminis impulsa a liberarse del pasado, mientras la Luna en este signo, en contacto con Júpiter, tiñe la semana de optimismo. Las ideas creativas fluyen, siempre que se mantenga un enfoque práctico. Leo, por su parte, disfruta de un cielo sorprendentemente favorable: la Luna en Géminis facilita apoyos, la entrada de Urano amplía su red de contactos a largo plazo y la Luna en Leo del día 23 refuerza la confianza para luchar por sus proyectos, eligiendo mejor sus batallas. Capricornio, finalmente, encuentra en el Sol en Tauro una base sólida para transformar la intensidad ariana en avances concretos; la Luna en Cáncer favorece los acuerdos profesionales y la Luna en Leo facilita abordar conversaciones importantes que pueden desbloquear situaciones pendientes.

Cómo aprovechar estos horóscopos favorables según tu signo

Si tu signo está en este top 5, conviene aprovechar la semana como un verdadero impulso:

Tauro : aclara un proyecto financiero o material al inicio de la semana y aprovecha el nuevo ritmo para consolidar un compromiso importante.

: aclara un proyecto financiero o material al inicio de la semana y aprovecha el nuevo ritmo para consolidar un compromiso importante. Géminis : di sí a una colaboración o a una oportunidad de visibilidad, cuidando la forma en que te expresas.

: di sí a una colaboración o a una oportunidad de visibilidad, cuidando la forma en que te expresas. Cáncer : dedica tiempo a estar a solas, escucha tu intuición creativa y elige bien dónde enfocar tu energía.

: dedica tiempo a estar a solas, escucha tu intuición creativa y elige bien dónde enfocar tu energía. Leo : aprovecha la Luna en Leo del día 23 para presentar una idea, pedir apoyo o lanzar un proyecto.

: aprovecha la Luna en Leo del día 23 para presentar una idea, pedir apoyo o lanzar un proyecto. Capricornio: aborda un tema delicado cuando la Luna pase por Cáncer y luego por Leo, para negociar con mayor calma y reforzar tu posición.

Y si tu signo no aparece en esta lista, la semana sigue siendo interesante si se vive con conciencia. El Sol en Tauro invita a todos a bajar el ritmo, asegurar lo cotidiano y construir bases más sólidas, mientras que Urano en Géminis dinamiza la comunicación, el aprendizaje y las ideas nuevas. Aprovechar el inicio de la semana para dialogar, el martes para escuchar las emociones y el jueves para actuar con valentía permite a cualquiera alinearse con estos momentos clave y adelantarse a lo que traerá el resto de 2026.