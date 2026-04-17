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7 preguntas clave para hacerle a tu hijo que favorecen su desarrollo emocional y le ayudan a crecer con seguridad

Actualizado el Por El equipo editorial
7 preguntas clave para hacerle a tu hijo que favorecen su desarrollo emocional y le ayudan a crecer con seguridad © Shutterstock

¿Y si una pregunta sencilla pudiera cambiar la forma en la que te comunicas con tu hijo? En lugar de solo preguntarle: “¿todo bien?”, algunos especialistas recomiendan replantear por completo la forma de dialogar en el día a día. Te lo contamos todo. Preguntar “¿cómo te ha ido el día?” se ha convertido en un reflejo para muchos padres. No obstante, esta pregunta suele dar lugar a respuestas muy breves y poco reveladoras.

Según la psicoterapeuta Amy Morin, las preguntas más concretas permiten abrir verdaderas conversaciones. Al invitar a los niños a reflexionar sobre sus experiencias, se desarrollan habilidades como la gestión emocional, la empatía o la capacidad de resolver problemas. Todas ellas son importantes para su desarrollo y crecimiento. Estas son las 7 preguntas que puedes hacerle a tu hijo, tal como explica a CNBC:

  1. “¿Cuál fue el mejor momento de tu día?” Esta pregunta invita al niño a repasar los momentos positivos de su día, incluso los más simples. Al animarle a encontrar lo que le hizo sentir bien, se fomenta una mentalidad más optimista y se desarrolla la gratitud. Para los niños que tienden a centrarse en lo negativo, este ejercicio regular puede cambiar poco a poco su forma de ver el día a día.
  2. “¿Qué error te ayudó a aprender hoy?” Hablar de los errores de forma abierta permite normalizarlos. El niño entiende que equivocarse está permitido y que estas situaciones también ayudan a avanzar. Adoptando un tono curioso en lugar de crítico, el padre o la madre ayuda a reducir el miedo al fracaso y fomenta una actitud más segura ante los retos.
  3. “¿De quién te sentiste orgulloso hoy?” Con esta pregunta, la atención se dirige hacia los demás. El niño aprende a reconocer el esfuerzo, el valor o la amabilidad en su entorno. Esto contribuye a desarrollar su empatía y su capacidad de valorar a otras personas, al tiempo que permite a los padres conocer mejor las relaciones y referentes importantes para él.
  4. “¿Qué podría haber hecho tu día mejor?” En lugar de centrarse en lo que no salió bien, esta pregunta fomenta una reflexión constructiva. El niño identifica sus frustraciones o decepciones y luego imagina posibles soluciones o ajustes. Esto le ayuda a desarrollar habilidades para resolver problemas y a tomar distancia de sus emociones.
  5. “¿A quién ayudaste hoy?” Al destacar los gestos de ayuda, incluso los más pequeños, esta pregunta valora los comportamientos solidarios. Invita al niño a prestar atención a las necesidades de los demás y a actuar en consecuencia. Con el tiempo, estos pequeños actos de amabilidad se vuelven más espontáneos y forman parte de su vida diaria.
  6. “¿Cuál es lo más interesante que aprendiste hoy?” Aquí se pone el foco en la curiosidad y el placer de aprender, más que en el rendimiento. El niño se siente motivado a compartir un descubrimiento, una anécdota o un hecho que le haya llamado la atención, lo que refuerza su implicación en el aprendizaje y estimula su deseo de saber más.
  7. “¿Qué te gustaría probar de nuevo?” Esta pregunta anima al niño a proyectarse hacia el futuro y a considerar nuevas experiencias. Le invita a salir de su zona de confort sin presión por el éxito. Al valorar el intento más que el resultado, los padres contribuyen a desarrollar la confianza en uno mismo y la valentía ante lo desconocido.
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