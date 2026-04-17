7 preguntas clave para hacerle a tu hijo que favorecen su desarrollo emocional y le ayudan a crecer con seguridad
¿Y si una pregunta sencilla pudiera cambiar la forma en la que te comunicas con tu hijo? En lugar de solo preguntarle: “¿todo bien?”, algunos especialistas recomiendan replantear por completo la forma de dialogar en el día a día. Te lo contamos todo. Preguntar “¿cómo te ha ido el día?” se ha convertido en un reflejo para muchos padres. No obstante, esta pregunta suele dar lugar a respuestas muy breves y poco reveladoras.
Según la psicoterapeuta Amy Morin, las preguntas más concretas permiten abrir verdaderas conversaciones. Al invitar a los niños a reflexionar sobre sus experiencias, se desarrollan habilidades como la gestión emocional, la empatía o la capacidad de resolver problemas. Todas ellas son importantes para su desarrollo y crecimiento. Estas son las 7 preguntas que puedes hacerle a tu hijo, tal como explica a CNBC:
- “¿Cuál fue el mejor momento de tu día?” Esta pregunta invita al niño a repasar los momentos positivos de su día, incluso los más simples. Al animarle a encontrar lo que le hizo sentir bien, se fomenta una mentalidad más optimista y se desarrolla la gratitud. Para los niños que tienden a centrarse en lo negativo, este ejercicio regular puede cambiar poco a poco su forma de ver el día a día.
- “¿Qué error te ayudó a aprender hoy?” Hablar de los errores de forma abierta permite normalizarlos. El niño entiende que equivocarse está permitido y que estas situaciones también ayudan a avanzar. Adoptando un tono curioso en lugar de crítico, el padre o la madre ayuda a reducir el miedo al fracaso y fomenta una actitud más segura ante los retos.
- “¿De quién te sentiste orgulloso hoy?” Con esta pregunta, la atención se dirige hacia los demás. El niño aprende a reconocer el esfuerzo, el valor o la amabilidad en su entorno. Esto contribuye a desarrollar su empatía y su capacidad de valorar a otras personas, al tiempo que permite a los padres conocer mejor las relaciones y referentes importantes para él.
- “¿Qué podría haber hecho tu día mejor?” En lugar de centrarse en lo que no salió bien, esta pregunta fomenta una reflexión constructiva. El niño identifica sus frustraciones o decepciones y luego imagina posibles soluciones o ajustes. Esto le ayuda a desarrollar habilidades para resolver problemas y a tomar distancia de sus emociones.
- “¿A quién ayudaste hoy?” Al destacar los gestos de ayuda, incluso los más pequeños, esta pregunta valora los comportamientos solidarios. Invita al niño a prestar atención a las necesidades de los demás y a actuar en consecuencia. Con el tiempo, estos pequeños actos de amabilidad se vuelven más espontáneos y forman parte de su vida diaria.
- “¿Cuál es lo más interesante que aprendiste hoy?” Aquí se pone el foco en la curiosidad y el placer de aprender, más que en el rendimiento. El niño se siente motivado a compartir un descubrimiento, una anécdota o un hecho que le haya llamado la atención, lo que refuerza su implicación en el aprendizaje y estimula su deseo de saber más.
- “¿Qué te gustaría probar de nuevo?” Esta pregunta anima al niño a proyectarse hacia el futuro y a considerar nuevas experiencias. Le invita a salir de su zona de confort sin presión por el éxito. Al valorar el intento más que el resultado, los padres contribuyen a desarrollar la confianza en uno mismo y la valentía ante lo desconocido.
Suscríbete para no perderte ninguna novedad