7 preguntas clave para hacerle a tu hijo que favorecen su desarrollo emocional y le ayudan a crecer con seguridad

Actualizado el 17/04/26 à 16:47 Por El equipo editorial

¿Y si una pregunta sencilla pudiera cambiar la forma en la que te comunicas con tu hijo? En lugar de solo preguntarle: “¿todo bien?”, algunos especialistas recomiendan replantear por completo la forma de dialogar en el día a día. Te lo contamos todo. Preguntar “¿cómo te ha ido el día?” se ha convertido en un reflejo para muchos padres. No obstante, esta pregunta suele dar lugar a respuestas muy breves y poco reveladoras.

Según la psicoterapeuta Amy Morin, las preguntas más concretas permiten abrir verdaderas conversaciones. Al invitar a los niños a reflexionar sobre sus experiencias, se desarrollan habilidades como la gestión emocional, la empatía o la capacidad de resolver problemas. Todas ellas son importantes para su desarrollo y crecimiento. Estas son las 7 preguntas que puedes hacerle a tu hijo, tal como explica a CNBC: