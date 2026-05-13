El 13 de mayo de 2026, estos 3 signos del zodiaco salen de un túnel de 3 años hacia una felicidad inmensa: ¿eres uno de ellos?

Publicado el 13/05/26 à 10:01 Por El equipo editorial

Desde 2023, muchas personas han sentido que atravesaban un túnel emocional: cansancio, separaciones y dudas constantes. Para la astróloga Madamastro, entrevistada por el medio parental Parole de Mamans, estos tránsitos marcan incluso “el final de 3 años caóticos”. Saturno en Piscis ha sacudido las prioridades y la confianza en uno mismo. Sin embargo, en la primavera de 2026, el cielo cambia de tono. Alrededor del 13 de mayo de 2026, la alineación de Mercurio y Júpiter anuncia el regreso de la alegría para tres signos del zodiaco.

Leo, Libra y Piscis son los primeros afectados por esta ola de felicidad, porque sus cartas astrales armonizan especialmente bien con Mercurio y Júpiter. Para estos tres signos, el período que comienza se parece a una salida del túnel: más risas, encuentros y ligereza, siempre que acepten alimentar menos la negatividad. Los grandes estudios sobre la felicidad realizados por la Universidad de Harvard y publicados en la revista médica JAMA Network Open muestran que el bienestar duradero depende sobre todo de la calidad de las relaciones y del sentimiento de utilidad.

13 de mayo de 2026: Mercurio y Júpiter abren un paréntesis de alegría

Madamastro habla de “el final de 3 años caóticos” durante los cuales “algunos signos astrológicos han vivido muchas luchas emocionales y han podido experimentar las lecciones más difíciles de su existencia desde 2023”. La vuelta de Júpiter a movimiento directo el 9 de mayo de 2026 marca la salida progresiva de este túnel y prepara el luminoso encuentro del 13 de mayo.

El 13 de mayo de 2026, Mercurio, planeta de la comunicación, se alinea con Júpiter, símbolo de expansión y optimismo. Ruby Miranda resume este clima en el sitio YourTango: “a partir del 13 de mayo de 2026, tres signos del zodiaco sienten una felicidad inmensa”. Añade: “Cuando Mercurio se alinea con Júpiter, nos sorprendemos riendo y sintiéndonos muy juguetones”. En otras palabras, la mente se relaja, dejamos de tomarnos las cosas tan en serio y recuperamos más fácilmente el gusto por la ligereza.

Leo, Libra y Piscis: por qué este tránsito multiplica su felicidad

Para Leo, este encuentro astral recuerda que su lugar está en el centro de su propia vida. Después de un período de dudas, este signo de fuego recupera una risa sincera, un entorno más cálido y las ganas de relanzar sus proyectos. Libra, signo de aire sociable, siente que es hora de abandonar el dúo sofá–pantalla para volver a los intercambios cara a cara. En cuanto a Piscis, a menudo tentado por el aislamiento, de repente se siente más ligero, menos preocupado por los conflictos y dispuesto a aceptar una invitación.

Para aprovechar plenamente esta alineación, a los tres signos les conviene hacer espacio para lo positivo en su vida cotidiana, en lugar de sufrir el doomscrolling y la lluvia de malas noticias. Reservar un momento sin teléfono, aceptar una invitación social y retomar un proyecto importante para ellos ya basta para amplificar esta ola de felicidad.

Transformar la energía del 13 de mayo de 2026 en felicidad duradera

Aunque el clima del 13 de mayo de 2026 beneficia primero a Leo, Libra y Piscis, puede inspirar a todos los signos. El estudio longitudinal sobre el desarrollo adulto realizado por la Universidad de Harvard muestra que “ni la riqueza ni el éxito profesional son los mejores predictores de una vida feliz y saludable, sino la calidad de las relaciones humanas”. Aprovechar este tránsito significa invertir en algunas relaciones importantes: llamar a un ser querido o compartir un momento auténtico juntos.

Una investigación publicada en la revista médica JAMA Network Open muestra que las personas que participan regularmente en actividades de voluntariado presentan un mejor bienestar psicológico y una mejor salud general. La energía optimista de Mercurio y Júpiter puede servir de impulso para ofrecer ayuda, transmitir conocimientos o echar una mano a quienes nos rodean, sea cual sea nuestro signo.