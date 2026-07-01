Horóscopo de julio de 2026: estos signos del zodiaco podrían vivir un antes y un después en el amor, el dinero y el trabajo

Actualizado el 01/07/26 à 09:17 Por El equipo editorial

¿Y si julio de 2026 fuera el mes más importante del año para algunos signos del zodiaco? El cielo estará marcado por una serie de tránsitos planetarios muy potentes que impulsarán la energía, despertarán nuevas ambiciones y favorecerán cambios significativos. Oportunidades profesionales, avances en el terreno sentimental y proyectos personales que por fin despegan dibujan un panorama lleno de posibilidades.

Con Júpiter transitando por Leo, el protagonismo recae en la confianza, la creatividad y el deseo de brillar. Este tránsito favorece especialmente a cinco signos, que experimentarán una influencia muy positiva tanto en el amor como en la vida profesional.

Un cielo muy activo que marcará un punto de inflexión

A lo largo de julio, Júpiter continúa su recorrido por Leo, favoreciendo los proyectos ambiciosos y las decisiones valientes. El 9 de julio, Venus entra en Virgo, aportando una visión más práctica tanto a las relaciones como a la gestión del dinero. Cinco días después, la Luna Nueva en Cáncer, el 14 de julio, invita a reflexionar sobre el hogar, la familia y aquello que proporciona estabilidad emocional.

El 22 de julio, el Sol entra en Leo y potencia la confianza y la visibilidad personal. Poco después, alrededor del 23 de julio, Mercurio recupera su movimiento directo, facilitando acuerdos, comunicaciones y proyectos que parecían bloqueados.

El 26 de julio, Saturno comienza su retrogradación en Aries, mientras que el Nodo Norte cambia de signo y entra en Acuario, impulsando una nueva forma de colaborar con los demás. Finalmente, la Luna Llena en Acuario, el 29 de julio, pondrá el foco en las amistades, los contactos y las oportunidades que llegan a través de la red de relaciones.

Leo, Sagitario, Acuario, Aries y Tauro: los grandes afortunados del mes

Con esta configuración astral, cinco signos destacan claramente por encima del resto. Todos ellos pertenecen al elemento fuego o forman parte de los signos fijos, especialmente receptivos a la energía de Júpiter en Leo y de la Luna Llena en Acuario.

Estas serán las principales tendencias para cada uno:

Leo: crecimiento personal, mayor reconocimiento social y proyectos que ganan visibilidad.

crecimiento personal, mayor reconocimiento social y proyectos que ganan visibilidad. Sagitario: oportunidades para estudiar, viajar o impulsar la carrera profesional.

oportunidades para estudiar, viajar o impulsar la carrera profesional. Acuario: nuevas alianzas, expansión de la red de contactos y relaciones muy favorables.

nuevas alianzas, expansión de la red de contactos y relaciones muy favorables. Aries: reorganización del trabajo y desarrollo de la creatividad.

reorganización del trabajo y desarrollo de la creatividad. Tauro: estabilidad económica y reconocimiento de talentos que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano.

Para Leo, la presencia de Júpiter en su signo inaugura una etapa de expansión y éxito, reforzada por la llegada del Sol el 22 de julio. Sagitario contará con un apoyo especial para consolidar estudios, preparar un viaje importante o lanzar un proyecto ambicioso. Acuario será uno de los grandes protagonistas en el ámbito de las relaciones, especialmente alrededor de la Luna Llena del 29 de julio. Por su parte, Aries aprovechará la retrogradación de Saturno para reorganizar su vida profesional y redefinir sus objetivos, mientras que Tauro verá cómo sus habilidades reciben el reconocimiento que merecen gracias a la influencia de Venus en Virgo.

Cómo pueden aprovechar estos cinco signos la energía de Júpiter en Leo

Durante la primera parte del mes conviene actuar. Mientras Venus completa sus últimos días antes de entrar en Virgo, Leo, Aries y Sagitario tendrán más facilidad para hacer nuevos contactos, dar visibilidad a sus proyectos y presentar ideas con éxito.

La Luna Nueva en Cáncer, el 14 de julio, será el momento perfecto para establecer nuevos propósitos relacionados con la familia, el hogar y el bienestar emocional.

La segunda mitad de julio traerá las decisiones más importantes. Desde el 22 de julio, la entrada del Sol en Leo aumentará la visibilidad de estos cinco signos, favoreciendo ascensos laborales, el lanzamiento de proyectos creativos o la consolidación de una relación sentimental.

En torno al 26 de julio y especialmente con la Luna Llena en Acuario del 29 de julio, Acuario y Aries aclararán compromisos importantes, mientras que Tauro y Sagitario comenzarán a recoger los frutos del esfuerzo realizado durante los últimos meses.