29 de junio de 2026: la Luna Llena en Capricornio devuelve la felicidad a estos signos del zodiaco tras 3 años de dudas

A finales de junio de 2026, muchos tienen la sensación de salir de un largo túnel: tres años de decisiones difíciles, trabajo intenso y relaciones que ordenar. Los astrólogos miran todos hacia la misma fecha, el 29 de junio, cuando la Luna Llena en Capricornio ilumina lo que se ha construido desde el inicio del año, aunque no siempre haya sido reconocido.

Ya alrededor del 23 de junio, la Luna en Libra abrió un paréntesis más suave, descrito como “una temporada de amor y alegría” en la que “todo está bien en nuestro mundo”, según Parole de Mamans. El día 29, esta Luna de Fresa en Capricornio coincide con el inicio de la retrogradación de Mercurio en Cáncer y con un Júpiter a punto de entrar en Leo el 30 de junio de 2026: una combinación de cierre y nuevo comienzo.

29 de junio de 2026: la Luna Llena en Capricornio cierra un ciclo

Capricornio, signo de Tierra ligado al sentido del deber, da a esta Luna Llena un tono de balance muy concreto. Las previsiones describen junio como un maratón de objetivos, después de años de dudas y decisiones a veces radicales. Cuando la Luna alcanza su plenitud, lo que se ha sostenido o depurado se hace visible, como si por fin se cerrara un expediente pesado.

En este cielo cargado, tres signos obtienen un beneficio especial de esta fecha. Según la astróloga Ruby Miranda, que detalló estas previsiones para YourTango, Aries, Virgo y Escorpio miran atrás con satisfacción: sus esfuerzos de junio de 2026 han dado fruto, las decisiones difíciles tomadas en los últimos meses empiezan a dar resultados y, sobre todo, vuelven a sentirse felices, listos para afrontar julio con más ligereza.

Aries, Virgo, Escorpio: una felicidad que se siente como recompensa

En el caso de Aries, las últimas semanas han tenido forma de carrera contrarreloj: desafíos profesionales, proyectos personales y decisiones valientes. Los horóscopos describen a nativos que han dado lo mejor de sí en junio y que, con la Luna Llena en Capricornio, se dan cuenta de que han cerrado asuntos importantes. Para ellos, el 29 de junio marca un giro interno: la prueba de que su esfuerzo ha valido la pena.

Para Virgo, a menudo demasiado duro consigo mismo, esta lunación actúa como un foco amable. Ruby Miranda señala que estos nativos a veces tienen dificultades para reconocer sus logros; el 29 de junio, sin embargo, ven el trabajo constante acumulado, sienten orgullo y afrontan julio con un optimismo poco habitual. En el caso de Escorpio, un mes exigente y el miedo al fracaso dejan paso a un logro concreto que devuelve una confianza profunda y la sensación de que lo peor ya ha pasado.

Cómo prolongar esta felicidad después del 29 de junio de 2026

Para que este regreso de la felicidad no sea solo un destello, estos tres signos deberían vivir el 29 de junio como un verdadero momento de balance. Mercurio retrógrado en Cáncer, activo del 29 de junio al 23 de julio de 2026, favorece los retornos al pasado y las conversaciones sinceras. Algunos horóscopos hablan de “unas semanas difíciles” que finalmente dejan paso a lo que parece casi un “regalo cósmico” para quienes aceptan bajar el ritmo.

Y si tu signo solar o tu ascendente no pertenece a este trío, esta Luna Llena en Capricornio del 29 de junio de 2026 puede servir igualmente como referencia. Invita a cada uno a hacer su balance de mitad de año, a identificar una situación que se ha vuelto demasiado pesada y a elegir una intención simple para julio, centrada en más alegría en el día a día. Con la entrada de Júpiter en Leo el 30 de junio, este reajuste interior puede transformarse en un impulso más confiado para el futuro.