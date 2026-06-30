Júpiter entra en Leo el 30 de junio: "un verdadero punto de inflexión" para estos 3 signos de fuego y agua, que vivirán un cambio inesperado

Publicado el 30/06/26 à 09:57 Por El equipo editorial

El 30 de junio de 2026, el panorama astrológico cambia de forma significativa. Según las efemérides astrológicas, Júpiter abandona Cáncer para entrar en Leo, iniciando un ciclo que se prolongará hasta el verano de 2027. Este tránsito marca el final de una etapa centrada en la protección emocional y la vida privada para dar paso a un periodo en el que la afirmación personal, la creatividad y la visibilidad cobran protagonismo.

Cuando Júpiter activa la energía de Leo, todos sentimos un impulso por brillar con más fuerza, pero hay tres signos que estarán especialmente influenciados: Leo, Aries y Escorpio. Este tránsito suele coincidir con cambios visibles relacionados con la carrera profesional, el lugar de residencia o la manera de expresar la propia identidad. Para estos tres signos, el 30 de junio podría convertirse en ese momento en el que algo cambia definitivamente, cuando un «no» se transforma por fin en un «sí»… o al contrario.

Júpiter en Leo 2026: por qué el 30 de junio supone un verdadero punto de inflexión

Entre el 30 de junio de 2026 y el verano de 2027, este tránsito favorece todo lo relacionado con el liderazgo, la creatividad, la proyección pública y el placer de expresar el propio potencial.

Además, la llegada de Júpiter a Leo no se produce de forma aislada. Según la astróloga Lourdes Ferro, el 29 de junio Mercurio inicia su retrogradación en Cáncer, lo que puede hacer resurgir conversaciones delicadas, dudas sentimentales y asuntos emocionales pendientes. Al mismo tiempo, la Luna Llena en Capricornio invita a hacer balance de forma muy práctica sobre el trabajo, las responsabilidades y los compromisos.

Para la astróloga, las decisiones que se tomen durante este periodo marcarán el rumbo de toda la segunda mitad de 2026. Por ello, se trata de una fecha especialmente relevante desde el punto de vista astrológico.

Leo, Aries y Escorpio: los tres signos más afectados por Júpiter en Leo

Todos los signos sentirán el impulso de Júpiter en Leo, pero Leo, Aries y Escorpio serán quienes experimenten los cambios con mayor intensidad. Para ellos, el 30 de junio de 2026 podría representar mucho más que una simple dosis de optimismo: será el inicio de una nueva etapa.

Leo

Júpiter entra en tu signo, poniendo el foco sobre tu imagen, tu carrera profesional e incluso tu lugar de residencia. Puede aparecer una nueva oportunidad laboral, asumir un papel más importante o producirse una mudanza que se sienta como el paso natural que llevabas tiempo esperando. Ha llegado el momento de dejar de permanecer en segundo plano.

Aries

La afinidad entre Aries y Leo, ambos signos de fuego, te proporciona un fuerte impulso. Un proyecto que estaba estancado o una situación personal o profesional puede avanzar de forma inesperadamente rápida, obligándote a tomar una decisión que marcará tu siguiente etapa vital.

Escorpio

La cuadratura que forma Júpiter desde Leo genera una tensión que invita a tomar decisiones radicales. Una ruptura, un cambio de profesión o dejar atrás un lugar que ya se ha quedado pequeño podrían producirse de manera repentina, dando paso a una liberación que intuías desde hace tiempo.

Un ciclo que invita a retomar antiguos proyectos

Para comprender mejor este tránsito, puede resultar útil recordar el periodo en el que Júpiter también transitó por Leo, entre el verano de 2014 y el verano de 2015. Los deseos de cambio, proyectos o aspiraciones que surgieron entonces y quedaron sin desarrollar podrían volver ahora con fuerza.

Alrededor del 30 de junio de 2026, este nuevo paso de Júpiter por Leo invita a recuperar esas ideas, darles una nueva forma y, sobre todo, pasar a la acción. Una iniciativa concreta en esa dirección podría convertirse en el comienzo de un auténtico punto de inflexión.