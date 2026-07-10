Horóscopo del 13 al 19 de julio: la Luna Nueva trae decisiones que no podrán esperar para algunos signos

Publicado el 10/07/26 à 17:06 Por El equipo editorial

Esta semana de mediados de julio no se parece a ninguna otra. Entre un cielo astral cargado de emociones y decisiones que necesitan replantearse desde cero, la energía exige tanto sensibilidad como claridad. Los signos más sensibles podrían sentir que están cerrando una etapa sin saber todavía qué vendrá después. Y, sin embargo, algo nuevo está empezando a gestarse.

Del 13 al 19 de julio de 2026, el horóscopo semanal está marcado por la Luna Nueva en Cáncer del 14 de julio, que tendrá lugar alrededor de las 11:45 (hora de Francia), en el grado 21°59 del signo. Como telón de fondo, Mercurio continúa retrógrado en Cáncer, reavivando recuerdos, conversaciones familiares y emociones que permanecían ocultas. Algunos signos lo sentirán con especial intensidad.

Luna Nueva en Cáncer: el clima astral de la semana

La semana comienza el 13 de julio con la conjunción entre el Sol y Mercurio en Cáncer, en un ambiente ya de por sí introspectivo. Ese mismo día, Venus forma una cuadratura con Urano, lo que puede traer sorpresas en el terreno sentimental o económico. La Luna Nueva del día 14 marca un profundo reinicio emocional. Estas son las fechas más importantes:

13 de julio: la Luna entra en Cáncer. Emociones a flor de piel.

la Luna entra en Cáncer. Emociones a flor de piel. 14 de julio: Luna Nueva en Cáncer. Las intenciones se centran en el hogar y la familia.

Luna Nueva en Cáncer. Las intenciones se centran en el hogar y la familia. 15 de julio: la Luna entra en Leo. Urano en sextil con Neptuno favorece la creatividad e inspiración.

la Luna entra en Leo. Urano en sextil con Neptuno favorece la creatividad e inspiración. 17 de julio: la Luna pasa a Virgo. Trígono entre Urano y Plutón que impulsa cambios concretos.

la Luna pasa a Virgo. Trígono entre Urano y Plutón que impulsa cambios concretos. 19 de julio: la Luna entra en Libra. Sextil entre Marte y Saturno que favorece decisiones sólidas y bien estructuradas.

A lo largo de la semana, la Luna recorrerá Cáncer, Leo, Virgo y finalmente Libra. El periodo comienza con nostalgia y necesidad de protección, continúa con una recuperación de la confianza, después llega el deseo de poner orden en distintos aspectos de la vida y termina con la búsqueda del equilibrio en las relaciones, especialmente para los signos cardinales y de agua.

Horóscopo semanal del 13 al 19 de julio, signo por signo

Aries: la Luna Nueva activa el área del hogar y la familia. Una mudanza, una reorganización de la casa o una conversación importante con un ser querido pueden volver a ocupar un lugar central.

Tauro: la comunicación y las relaciones con el entorno cercano cobran protagonismo. Será necesario aclarar conversaciones o malentendidos.

Géminis: la lunación influye en las finanzas y la seguridad material. Es un buen momento para revisar el presupuesto y redefinir prioridades.

Cáncer: comienza un nuevo ciclo personal. Sentirás una fuerte necesidad de redefinir tu imagen, tus deseos y tu ritmo de vida.

Leo: atraviesas una etapa más introspectiva relacionada con la sanación emocional y el descanso. Es el momento de hacer limpieza interior antes de un gran impulso.

Virgo: tus proyectos, amistades y redes de contactos cobran protagonismo.

Libra: la carrera profesional y la imagen pública toman una nueva dirección.

Escorpio: se abre una etapa para ampliar horizontes mediante un viaje, una formación o una búsqueda espiritual.

Sagitario: es momento de reorganizar las finanzas compartidas y revisar los compromisos importantes.

Capricornio: será necesario reajustar contratos, acuerdos y relaciones serias.

Acuario: llega el momento de poner orden en el trabajo y cuidar más la salud.

Piscis: recibes un nuevo impulso tanto en el amor como en la creatividad.

Cómo aprovechar la energía de la Luna Nueva en Cáncer

El secreto para acompañar esta energía consiste en escuchar aquello que vuelve a emerger. Mercurio retrógrado en Cáncer invita a releer correos electrónicos, antiguos mensajes y decisiones tomadas con demasiada rapidez, pero también a prestar atención a lo que el cuerpo y el corazón intentan comunicar. Escribir unos minutos al día en un diario puede ayudar a aclarar necesidades, emociones y límites.

También conviene realizar un gesto simbólico que ayude a anclar la energía de esta lunación: ordenar una habitación, clasificar fotografías y objetos del pasado o reorganizar el espacio donde duermes. Compartir una comida sin pantallas con la familia o con una persona importante y atreverse a expresar lo que realmente sientes favorecerá la energía protectora y emocional que caracteriza esta semana bajo el signo de Cáncer.