Venus entra en Virgo el 9 de julio y este signo de agua podría encontrar el amor o consolidar una relación

Entre la soltería prolongada y los vínculos poco definidos, muchas personas sentirán que ha llegado el momento de romper con los mismos patrones de siempre. Según la plataforma de astrología Evozen, Venus permanecerá en Virgo durante unas tres semanas, situándose en oposición a Piscis.

Este tránsito actúa como un filtro contra las ilusiones sentimentales. Invita a dejar atrás las relaciones inestables, rechazar los compromisos a medias y exigir hechos en lugar de promesas.

Para Piscis, un signo que suele dejarse llevar por romances imposibles o historias sin un rumbo claro, esta configuración marca un antes y un después. La energía práctica de Virgo pone límites a la naturaleza soñadora de Piscis, haciendo que la incertidumbre resulte mucho más difícil de tolerar.

Un amor más real para los Piscis solteros

Al entrar en Virgo, Venus deja atrás la energía apasionada de Leo para adoptar un enfoque mucho más práctico. En el amor, la atención se centra en los gestos cotidianos, la constancia y la fiabilidad.

Para Piscis, el mensaje es claro: ¿Esta relación funciona realmente en tu vida diaria o solo existe en tus expectativas?

Durante este tránsito, los hechos pesan más que las palabras. Los mensajes que llegan siempre tarde, las citas improvisadas o las excusas constantes dejan de parecer aceptables. Será más fácil reconocer cuándo una relación no tiene futuro y comprender que estar solo puede ser más saludable que permanecer en una situación indefinida.

¿Por qué Piscis puede llegar a un punto de ruptura?

Quienes llevan tiempo inmersos en una relación sin compromiso claro suelen sentir el desgaste antes incluso de ser plenamente conscientes de ello. Dificultad para dormir, darle demasiadas vueltas a los mensajes o ansiedad antes de cada encuentro son algunas de las señales.

Además, Neptuno retrógrado contribuye a disipar las ilusiones románticas. Ayuda a distinguir entre lo que se esperaba de la otra persona y lo que realmente ofrece.

Según el artículo, este periodo también favorece abandonar el llamado «síndrome del salvador», es decir, la tendencia a elegir parejas a las que se intenta cambiar o rescatar. Como estrategia, propone aclarar las intenciones desde las primeras citas, identificar los valores personales que no son negociables y prestar más atención al bienestar que genera una relación que a la intensidad emocional.

Cómo aprovechar este tránsito

La clave no consiste en esperar a que aparezca «la persona adecuada», sino en cambiar la manera de relacionarse.

Algunas recomendaciones para Piscis durante este tránsito son:

No esperar indefinidamente a que una relación ambigua se defina por sí sola.

Hablar desde el principio sobre el compromiso, el ritmo de la relación y las expectativas de ambos.

Tener claros los valores imprescindibles en una pareja.

Priorizar conversaciones profundas y encuentros tranquilos por encima del drama o la intensidad constante.

Observar cómo te sientes después de compartir tiempo con alguien: en paz o con ansiedad.

A medida que Venus avance por Virgo, será más fácil dejar atrás las relaciones que nunca terminan de definirse y abrir espacio a vínculos más estables y auténticos.

Para Piscis, este tránsito no promete necesariamente un amor a primera vista, sino algo quizá más valioso: un cambio profundo en la forma de amar y de elegir a quién dejar entrar en su vida.