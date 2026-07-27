Horóscopo del 27 de julio al 2 de agosto: la Luna Llena en Acuario sacude el amor y el dinero de varios signos

Publicado el 27/07/26 à 10:05 Por El equipo editorial

Entre los planes de vacaciones y la vuelta al trabajo, la última semana de julio de 2026 trae un clima astral cargado de energía. La Luna está a punto de brillar en Acuario, en pleno corazón de la temporada de Leo, marcada por la influencia de Plutón y Júpiter, donde el ego, la libertad y el juego de la seducción se entrelazan. El ambiente será festivo, intenso y estará lleno de cambios por venir.

Para el período comprendido entre el 27 de julio y el 2 de agosto, el objetivo es sencillo: analizar, signo por signo, cómo el amor, el trabajo, la familia y las finanzas se verán influenciados por los movimientos del cielo. Como recuerda la web Elle.fr: «Horóscopo de la semana. Amor, carrera, familia, dinero… Descubre las sorpresas o los pequeños contratiempos que los planetas reservan a tu signo esta semana». En esta ocasión, la Luna Llena en Acuario ocupa el centro de la escena. Una lunación capaz de cambiarlo todo.

Las principales tendencias astrológicas del 27 de julio al 2 de agosto de 2026

El horóscopo semanal comienza con la Luna en Capricornio, que aumenta la motivación para lograr el éxito y ayuda a organizar las prioridades. Mientras tanto, Plutón en Acuario intensifica la necesidad de verdad y de transformación colectiva, mientras que Júpiter en Leo aporta entusiasmo y alegría, aunque también puede potenciar los excesos del ego, según varios astrólogos.

Durante los primeros días de la semana, la Luna en Capricornio invita a centrarse en objetivos concretos y a avanzar con las tareas pendientes. El 29 de julio, la Luna Llena en Acuario, reforzada por Plutón en ese mismo signo y apoyada por Júpiter a pesar de la oposición entre ambos, abre la puerta a importantes avances personales. El viernes, Mercurio vuelve a su movimiento directo en Cáncer, formando un sextil con Venus, mientras que los Nodos Lunares pasan a nuevos signos.

Amor y trabajo para los signos de Fuego y Tierra

Para los signos de Fuego (Aries, Leo y Sagitario), la semana actúa como un impulso de confianza.

Aries lucha por sus sueños y reafirma su liderazgo, respaldado por la influencia favorable de Júpiter.

lucha por sus sueños y reafirma su liderazgo, respaldado por la influencia favorable de Júpiter. Leo replantea su manera de amar y de sentirse amado, ya que la Luna Llena en Acuario sitúa sus relaciones en primer plano.

replantea su manera de amar y de sentirse amado, ya que la Luna Llena en Acuario sitúa sus relaciones en primer plano. Sagitario vuelve a centrarse en sí mismo, pone en marcha nuevos proyectos y aprende a seleccionar mejor sus compromisos para respetar sus propios límites.

Entre los signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio), el tema principal es la reconstrucción.

Tauro organiza mejor su agenda y ve surgir nuevas oportunidades profesionales gracias al efecto de la Luna Llena.

organiza mejor su agenda y ve surgir nuevas oportunidades profesionales gracias al efecto de la Luna Llena. Virgo cierra una etapa, recupera aire fresco y protege mejor sus límites en las relaciones.

cierra una etapa, recupera aire fresco y protege mejor sus límites en las relaciones. Capricornio recibe una llamada de atención sobre la gestión de sus finanzas y diseña un plan más estructurado, mientras aprende a valorarse más.

Signos de Aire y Agua: mensajes y rituales de la Luna Llena en Acuario

Para los signos de Aire (Géminis, Libra y Acuario), la Luna Llena influye sobre todo en las ideas y las relaciones sociales.

Géminis aprende a tratarse con más amabilidad, a reconciliarse con su pasado y a desarrollar sus talentos con la ayuda de mentores.

aprende a tratarse con más amabilidad, a reconciliarse con su pasado y a desarrollar sus talentos con la ayuda de mentores. Libra recibe el impulso que necesitaba para volver a centrarse en su trabajo y, cuando la Luna entre en Piscis, verá renacer su creatividad.

recibe el impulso que necesitaba para volver a centrarse en su trabajo y, cuando la Luna entre en Piscis, verá renacer su creatividad. Acuario vive una semana de éxitos, recoge los frutos de un largo trabajo interior y redefine sus objetivos económicos.

Los signos de Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) navegan una ola emocional más serena.

Cáncer aprovecha que Mercurio vuelve a avanzar para recuperar claridad y tranquilidad, apoyar a sus seres queridos y plantearse viajes o nuevos aprendizajes.

aprovecha que Mercurio vuelve a avanzar para recuperar claridad y tranquilidad, apoyar a sus seres queridos y plantearse viajes o nuevos aprendizajes. Escorpio asume con mayor decisión un papel de liderazgo, se reconecta con su historia familiar y experimenta una mayor intensidad en su vida amorosa.

asume con mayor decisión un papel de liderazgo, se reconecta con su historia familiar y experimenta una mayor intensidad en su vida amorosa. Piscis sigue avanzando, realiza un reinicio interior gracias a la Luna Llena y recupera la motivación al reencontrarse con sus amistades.

Llevar un diario durante la Luna Llena, hacer una limpieza de las redes sociales y dedicar unas horas al descanso en silencio serán prácticas que ayudarán a cada signo a canalizar mejor esta energía.