Esta temporada de Cáncer hará que el verano de 2026 sea mucho más agradable para 5 signos del zodiaco: ¿formas parte de ellos?

Publicado el 22/06/26 à 10:19 Por El equipo editorial

El 21 de junio de 2026, cuando el Sol abandona Géminis para entrar en Cáncer, el verano comienza con un cambio de ritmo. Tras semanas marcadas por la rapidez mental y la actividad constante, la astrología anuncia un ambiente más pausado, íntimo y centrado en aquello que realmente aporta seguridad y bienestar.

Durante la temporada de Cáncer 2026, del 21 de junio al 22 de julio, el Sol estará acompañado por Júpiter y Mercurio en este signo de agua, al menos hasta finales de junio. La familia, el hogar, los recuerdos y la necesidad de descanso pasarán a ocupar un lugar destacado, en un contexto marcado por las vacaciones y la Copa del Mundo. Para cinco signos, este clima se traducirá claramente en una mayor alegría de vivir.

Una energía más íntima y emocional para esta temporada

Cáncer es un signo de agua afectuoso, protector y muy apegado a sus seres queridos y a los recuerdos. Posee una gran imaginación, una memoria poderosa y una intuición que suele ser muy certera, aunque también tiende a cerrarse cuando se siente amenazado. Durante su temporada, todo el zodiaco se vuelve más sensible a las emociones y al ambiente, con una mayor necesidad de sentir, proteger y cuidar, en lugar de exhibir logros o éxitos.

Desde el punto de vista astrológico, el Sol permanece en Cáncer durante un mes completo, mientras que Júpiter, planeta asociado a la suerte y la expansión, continúa en este signo hasta el 30 de junio antes de entrar en Leo durante trece meses. Mercurio también atraviesa Cáncer y se vuelve retrógrado el 29 de junio, lo que invita a revisar asuntos familiares, recuerdos y proyectos relacionados con la vivienda. En este contexto, el sentimiento de pertenencia —ya sea a la familia, al grupo cercano o incluso al país de origen— puede cobrar una gran importancia.

Cáncer, Leo, Aries, Capricornio y Sagitario: los 5 signos que más disfrutarán la temporada de Cáncer

Para las personas nacidas bajo el signo de Cáncer, este período se asemeja a un momento culminante. Júpiter vive su último mes en su signo antes de regresar dentro de doce años, mientras que el Sol los coloca nuevamente en el centro de su propia vida: recuperan energía, sienten deseos de disfrutar de sus seres queridos, de su hogar, de su cuerpo y de sus proyectos personales. Incluso Mercurio retrógrado puede ofrecerles una perspectiva valiosa sobre sus decisiones.

Por otro lado, Leo y Aries se benefician de la llegada de Júpiter y Venus a Leo, una combinación que impulsa la confianza en sí mismos, el magnetismo personal, el placer, el amor y la creatividad.

Para Capricornio, el Sol, Mercurio y Júpiter activan el sector relacionado con las asociaciones y las relaciones: las parejas, colaboraciones y contratos cobran protagonismo, con la posibilidad de alcanzar un nivel de compromiso más elevado. Cuando Júpiter se une a Venus en el área vinculada a los recursos compartidos y la intimidad, un acuerdo financiero o una relación pueden volverse más generosos y beneficiosos.

Los Sagitario comienzan la temporada con una fase de introspección emocional y material, pero posteriormente ganan libertad gracias a la influencia de Júpiter y Venus en Leo, favorable para los viajes, los estudios y los encuentros decisivos.

Fechas clave de la temporada de Cáncer 2026: cómo aprovecharla incluso si no estás entre los 5 signos favorecidos

Tanto si tu signo forma parte de este grupo privilegiado como si no, la temporada de Cáncer ofrece a todos algunas fechas importantes para sacar el máximo partido al período:

21 de junio de 2026: establecer intenciones relacionadas con el hogar, la familia y la seguridad emocional.

establecer intenciones relacionadas con el hogar, la familia y la seguridad emocional. 29 de junio de 2026: con la Luna Llena en Capricornio y Mercurio retrógrado, es un buen momento para revisar compromisos, finanzas y relaciones cercanas.

con la Luna Llena en Capricornio y Mercurio retrógrado, es un buen momento para revisar compromisos, finanzas y relaciones cercanas. 30 de junio de 2026: entrada de Júpiter en Leo; momento propicio para iniciar un proyecto ambicioso o atreverse a hacer una petición importante.

entrada de Júpiter en Leo; momento propicio para iniciar un proyecto ambicioso o atreverse a hacer una petición importante. Hasta el 9 de julio de 2026: conjunción de Venus y Júpiter en Leo, ideal para encuentros, placer, creatividad y buenas noticias materiales.

Para aprovechar esta etapa, cada signo puede adoptar las cualidades de Cáncer: reducir el ritmo, pasar más tiempo con los seres queridos, escuchar las propias emociones, cuidar el hogar y fortalecer las raíces personales. Los tránsitos de Júpiter, Venus y Mercurio en 2026 amplifican aquello que realmente cultivamos. Por eso, vale la pena invertir esa energía en todo lo que hace la vida más amable y reconfortante.