La Luna Nueva en Cáncer marcará un antes y un después para estos tres signos del zodiaco durante el 14 de julio

Publicado el 14/07/26 à 09:55 Por El equipo editorial

Este martes 14 de julio de 2026, la Luna Nueva se produce en el signo de Cáncer, un momento de pausa que invita a muchas personas a mirar hacia su interior, refugiarse en el hogar y conectar con sus emociones más profundas.

Desde el punto de vista astrológico, esta Luna Nueva tendrá lugar alrededor de las 11:43 (hora europea), en conjunción con Mercurio retrógrado y formando una tensión con Saturno. Como resume Vogue France, «la Luna Nueva del 14 de julio activa un nuevo ciclo de seis meses, como un nuevo comienzo». Sin embargo, este nuevo inicio no llega de forma brusca: implica revisar asuntos del pasado, mantener conversaciones pendientes y, para los tres signos de agua, experimentar la sensación de que la vida comienza, por fin, a volverse más ligera.

Así podría afectarnos la Luna Nueva en Cáncer

Cáncer es un signo de agua asociado al hogar, la familia y la seguridad emocional. Según Astrology Indigo, esta Luna Nueva invita a la calma y a la introspección. Los momentos cotidianos adquieren un aire de página en blanco, favoreciendo la reflexión por encima de las grandes decisiones impulsivas.

Con Mercurio retrógrado transitando también por Cáncer, es probable que resurjan asuntos familiares, antiguas relaciones o proyectos personales que quedaron sin terminar. Al mismo tiempo, la tensión con Saturno aporta una dosis de realismo: este cielo astrológico invita a cerrar etapas, resolver asuntos pendientes y afrontar las decisiones emocionales con mayor madurez.

Aunque todos los signos pueden sentir la necesidad de regresar simbólicamente a sus raíces, Cáncer, Escorpio y Piscis recibirán un impulso especial para convertir este momento de reflexión en una auténtica mejora de su bienestar.

Estos 3 signos comienzan una etapa más favorable

Para las personas nacidas bajo el signo de Cáncer, esta lunación representa un verdadero reinicio. Según YourTango, muchos llevaban tiempo deseando cambiar aspectos importantes de su vida sin saber cómo hacerlo. La Luna Nueva les ofrece ahora ese punto de partida. Al detenerse a reflexionar, lograrán superar sus inseguridades, confiar más en sí mismos y sentirse, por fin, más alineados con quienes realmente son.

En el caso de Escorpio, el cambio llega a través de un gesto tan sencillo como difícil: perdonar. YourTango explica que mantener el resentimiento ha terminado pesando demasiado en su vida. Esta Luna Nueva les ayuda a comprender que el perdón no es tanto un regalo para los demás como una forma de liberarse a uno mismo.

Para Piscis, la transformación nace de una decisión consciente: responder al mundo con amabilidad. Según esta interpretación, cuanto más abiertos se muestren emocionalmente, más afecto y comprensión recibirán de quienes los rodean, reforzando así una dinámica positiva en sus relaciones.

Un ritual sencillo para la Luna Nueva

Para acompañar este nuevo ciclo, los astrólogos recomiendan un ritual sencillo, especialmente beneficioso para los signos de agua. Consiste en ordenar un rincón de la casa, escribir tres deseos sinceros y agradecer las experiencias del pasado antes de dejarlas atrás.

Aunque este momento alcanza su punto culminante el 14 de julio, sus efectos podrían extenderse durante todo el segundo semestre de 2026, siguiendo el ciclo de seis meses que inaugura esta Luna Nueva. Revisar las intenciones marcadas en cada Luna Nueva posterior puede servir como una forma de observar la evolución personal y los cambios que vayan produciéndose con el paso de los meses.