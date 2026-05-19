La temporada de Géminis llega para cambiarlo todo: así podría afectar a tu signo esta semana

El Sol cambia de signo y el ambiente se vuelve más ligero: la temporada de Géminis comienza oficialmente esta semana. Según la astróloga A.T. Nunez, “la temporada de Géminis ya está aquí y afecta a cada signo del zodiaco de manera diferente esta semana, del 18 al 24 de mayo de 2026”. Mercurio, planeta de la comunicación, toma el control y todo se acelera en cuanto a conversaciones, mensajes y planes de última hora. Tanto si eres un Tauro casero como un Escorpio intenso, tus hábitos podrían verse alterados.

Concretamente, este periodo pone el foco en la curiosidad, el humor, la movilidad y una necesidad casi irresistible de hablar de todo con todo el mundo. Los signos de Fuego reciben un soplo de novedad, los signos de Tierra salen de su zona de confort, los signos de Aire se sienten en su elemento y los signos de Agua están invitados a expresar lo que sienten en vez de guardárselo todo.

Lo que cambia la temporada de Géminis esta semana

Durante esta semana del 18 al 24 de mayo de 2026 descrita por A.T. Nunez, el Sol entra en Géminis el miércoles, iluminando las nuevas ideas y los encuentros. La Luna empieza en Géminis, pasa a Cáncer el martes para exigir más honestidad emocional, brilla en Leo el jueves reforzando la confianza y llega a Virgo el sábado, perfecta para ordenar los pensamientos y avanzar de manera concreta en los proyectos.

En este clima, Marte en Tauro impulsa a todo el mundo a actuar más despacio, pero también con más solidez. Aries y Libra aprenden a comunicarse con paciencia, Tauro recupera la confianza y puede iniciar un nuevo plan de vida, Géminis se convierte en el protagonista del momento y revisa su forma de amar, Cáncer y Piscis aclaran asuntos familiares, Leo y Sagitario encuentran nuevas ideas gracias a los demás, y Virgo, Capricornio y Acuario ven cómo sus redes y proyectos fluyen con más facilidad.

Cómo influye la temporada de Géminis en tu mente

El signo de Géminis está gobernado por Mercurio, lo que lo convierte en el arquetipo del hablador brillante y curioso. El sitio Trucmania, perteneciente al grupo Ouest-France, recuerda: “Géminis, signo doble y mutable, es un maestro en el arte de adaptarse a cada contexto”. Bajo esta influencia, todos nos mostramos más flexibles y sociables, a veces incluso adoptando un papel diferente según la persona que tengamos delante.

Los signos de Fuego pueden hablar más rápido de lo que piensan y deberán evitar promesas vacías. Los signos de Tierra sentirán cierta dispersión, pero esta semana es ideal para pedir ayuda y delegar. Los signos de Aire navegan una energía familiar, siempre que no multipliquen las máscaras para agradar a todos. Los signos de Agua tienen mucho que ganar si ponen en palabras lo que sienten en vez de esperar que el otro lo adivine.

Cómo aprovechar la temporada de Géminis sin dispersarte

Para sacar el máximo partido de este periodo tan mental sin acabar dispersándote, lo mejor es canalizar la energía de Géminis hacia unas pocas acciones concretas en lugar de responder a todos los estímulos.

Elegir dos o tres conversaciones importantes que quieras tener esta semana, ya sea en el amor, en la familia o en el trabajo.

Anotar tus ideas en una libreta o en el móvil para evitar que se pierdan.

Poner límites a las pantallas y a las notificaciones para conservar un mínimo de silencio interior.

Atreverse a hablar de forma más auténtica, aunque eso se salga un poco del papel habitual que sueles adoptar.

Según tu signo, el regalo de la temporada de Géminis no será el mismo: para algunos será un encuentro decisivo; para otros, una idea que desbloquee un proyecto o una conversación que por fin calme una relación. Lo esencial es mantenerse receptivo, permitirse hacer preguntas y dejar que las conversaciones te enseñen algo sobre ti mismo.