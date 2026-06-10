Olvídate de los problemas de una vez por todas: estos 6 signos del zodiaco podrían recibir buenas noticias en junio, según esta astróloga

Publicado el 10/06/26 à 11:07 Por El equipo editorial

El mes de junio llega cargado de tránsitos planetarios. Mientras el Sol continúa atravesando el signo de Géminis, la energía colectiva favorece los intercambios, la curiosidad y la apertura hacia los demás. La necesidad de cambio se hace cada vez más presente. Este periodo resulta especialmente propicio para los encuentros, los nuevos proyectos y las reflexiones que invitan a contemplar las cosas desde una perspectiva diferente. Con la llegada del verano, muchas personas sienten el deseo de romper con sus rutinas, lanzarse a nuevas experiencias y abrirse a nuevas oportunidades, algo que, según la astrología, es posible gracias a la energía de Géminis.

Bérénice, astróloga, publicó un vídeo en TikTok en el que explica que este comienzo de junio será extremadamente positivo para algunos signos del zodiaco. «Hay seis signos astrológicos que van a tener más suerte que los demás», aseguró. Según ella, podrían recibir suerte y abundancia. ¿Está tu signo entre ellos? Te lo contamos todo.

Estos 3 signos serán los más afortunados a principios de junio

Durante este inicio de junio, podrías sentir que la suerte está de tu lado y reforzar la confianza en ti mismo. «También puede generar la sensación de que eres legítimo para recibir», explica Bérénice.

Y añade: «Los tres signos más afortunados son los tres signos de agua». Se trata, por tanto, de Cáncer, Escorpio y Piscis.

Cáncer es el gran ganador de este comienzo de mes. «Esto sucede gracias a la conjunción entre Júpiter y Venus en su signo, especialmente para quienes pertenecen al último decanato». Este encuentro planetario constituye una auténtica «bendición».

Escorpio y Piscis también se verán especialmente beneficiados, sobre todo los nacidos en el último decanato. «Porque se forma un trígono. En astrología, un trígono representa armonía y apoyo. Todo aquello que habéis cultivado interiormente está listo para manifestarse». La astróloga explica que la energía es tan positiva que, de una u otra forma, todo el mundo podrá percibirla.

Otros 3 signos también podrían recibir abundancia en junio

«Es un momento para tomar verdadera conciencia de que merecemos recibir y de que tenemos valor; por eso, lo merecemos», insiste Bérénice. Para ella, además de los signos de agua, otros tres signos podrán beneficiarse de esta energía de abundancia. «La recibirán a través de cierta tensión, pero como se trata de Venus y Júpiter, puede resultar muy positiva, porque hay algo dentro de vosotros que necesita transformarse y que puede abrir el camino hacia la abundancia».

Se trata de los otros tres signos cardinales: Aries, Libra y Capricornio.

Según la astróloga, esta configuración astral actúa como un auténtico detonante para estos signos, impulsándolos a identificar las creencias o patrones que, en ocasiones, les impiden acoger plenamente las oportunidades que se presentan en su vida. Aunque puedan surgir cuestionamientos o dudas, su finalidad sería favorecer una evolución positiva y duradera.

Un periodo que podría marcar un punto de inflexión, especialmente en los ámbitos financiero, sentimental o personal, siempre que se acepten los cambios necesarios y se mantenga una actitud abierta ante las nuevas posibilidades que se presenten.