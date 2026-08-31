Si eres uno de estos 3 signos, prepárate: a partir del 31 de agosto podría empezar una etapa mucho más feliz

Publicado el 31/08/26 à 15:30 Por El equipo editorial

El 31 de agosto de 2026, muchas personas podrían tener la sensación de estar saliendo por fin de un largo túnel. Desde el punto de vista astrológico, este día marca una cita poco normal: Júpiter en trígono con Saturno, un aspecto que cambia el ambiente para tres signos en concreto, hasta el punto de hacer que su vida sea mucho más feliz.

El escenario se ha ido preparando a lo largo de todo el mes. Desde el 2 de agosto de 2026, el movimiento directo de Venus comenzó a relajar las relaciones y los temas económicos. Después, el 7 de agosto, un Sol en trígono con Saturno, en plena temporada de Leo, ofreció la posibilidad de «hacer limpieza» y poner las cosas en orden. Este proceso alcanza su punto álgido el día 31, cuando Júpiter toma el relevo para transformar las lecciones de las últimas semanas en un auténtico punto de inflexión.

31 de agosto de 2026: ¿cómo afecta a estos signos?

De entrada, cabe tener en cuenta que Júpiter representa la expansión, la confianza y la alegría, mientras que Saturno nos recuerda la importancia de la estructura, la seriedad y la responsabilidad. Cuando ambos planetas se encuentran en trígono, el cielo favorece las decisiones duraderas en lugar de los cambios impulsivos. El 31 de agosto, este clima permite mirar el mes que acaba, a veces difícil, como un conjunto de aprendizajes útiles en lugar de como una sucesión de problemas sin sentido.

Ese día, algunas personas sentirán sobre todo una luz más suave y una disminución del cansancio emocional. Para los tres signos protagonistas de este aspecto —Géminis, Libra y Sagitario— la sensación va más allá: son sus propias decisiones internas las que empiezan a cambiar.

La sensación de estar atrapados deja paso a una visión más clara del futuro, con la percepción muy concreta de que septiembre puede ser un mes especialmente positivo.

Géminis y Libra: así acaba el mes de agosto para ellos

Para Géminis, el mes empezó con una importante limpieza mental. Bajo la Luna en Géminis y en un ambiente saturado de imágenes, memes y notificaciones, muchos han sentido la necesidad de desconectar del ruido, limitar las redes sociales y elegir aquello que realmente les hace reír en lugar de aquello que simplemente les hace perder el tiempo.

El 31 de agosto, el trígono entre Júpiter y Saturno les ofrece un paso más: resulta más sencillo elegir el optimismo en lugar de volver a una versión anterior de sí mismos. También pueden empezar a mirar las dificultades del mes como los pequeños bloques que han servido para construir una personalidad más fuerte y feliz.

En el caso de Libra, regido por Venus, el cambio se siente casi físicamente. Después de un periodo de excesiva adaptación, en el que las necesidades de los demás pasaban por delante de las suyas, el movimiento directo de Venus y su avance hacia Libra han aligerado el ambiente en sus relaciones.

El 7 de agosto puso el foco en la necesidad de proteger su paz interior y establecer límites claros. El día 31, muchos nativos de este signo terminan el mes con la sensación de haberlo dejado todo cerrado, sin asuntos pendientes: ninguna tarea queda a medias, lo que aporta una gran satisfacción y la sensación de recuperar el equilibrio. Así, se sienten de nuevo preparados para nuevos comienzos, que pueden percibirse como muy positivos e incluso emocionantes.

Sagitario: lecciones difíciles y un cambio liberador

Para Sagitario, signo de Fuego que relaciona la felicidad con el impulso y con la posibilidad de mirar hacia un horizonte abierto, agosto de 2026 se ha parecido a un curso intensivo.

Una frase escuchada durante una conversación puede haberlo cambiado todo y desencadenado una auténtica mirada hacia el interior. Lo descubierto no siempre ha resultado cómodo, pero esta nueva lucidez termina convirtiéndose en una liberación.

El 31 de agosto, muchos Sagitario pueden darse cuenta de que todo empieza a encajar sin necesidad de defenderse, acompañados por la clara alegría de haber comprendido algo importante. Este estado de ánimo vuelve a despertar las ganas de emprender nuevos proyectos, viajar y conocer gente que aporte sentido a sus vidas. Eso sí, será importante no dispersarse y elegir aquello que realmente les aporta bienestar.