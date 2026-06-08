Una astróloga alerta sobre los errores que conviene evitar entre el 7 y el 13 de junio, ¡toma nota!

Junio está siendo un mes bastante intenso desde el punto de vista astrológico. Gran parte de este período está dominado por Géminis, un signo de aire curioso, comunicativo y divertido que, aunque a menudo arrastra cierta mala fama, posee numerosas cualidades. Como ocurre con todos los signos, también tiene sus puntos débiles: destaca por su capacidad de adaptación, pero puede dispersarse con facilidad.

Entre el 7 y el 13 de junio se producen varios tránsitos relevantes, como la entrada de Mercurio en Géminis formando un trígono con Plutón en Acuario. Además, el 13 de junio Venus abandona Géminis para entrar en Leo. Según Zoé Lafont, esta combinación astral ofrece oportunidades interesantes, pero también exige prudencia.

Evita las negociaciones durante estos días

La primera recomendación de los planetas es clara: no es el mejor momento para iniciar conversaciones importantes ni negociaciones. Según explica Lafont en un vídeo publicado en TikTok, esto se debe a la relación tensa entre Mercurio —planeta de la comunicación y los intercambios— y Saturno, asociado a los retrasos, las limitaciones y el paso del tiempo. «Es probable que la comunicación no fluya con facilidad en los próximos días y que te encuentres con personas que no quieran escucharte o que se muestren especialmente exigentes y rígidas», señala la astróloga.

Por ello, aconseja esperar a que esta configuración astrológica pase antes de abordar conversaciones delicadas o acuerdos importantes.

No te aísles: pasa tiempo con las personas que quieres

La segunda recomendación es reforzar las relaciones con tu entorno más cercano. Según Lafont, la unión de Venus —planeta del amor y el bienestar— con Júpiter, el gran expansor del zodiaco, en el signo de Cáncer, asociado a la familia y al hogar, invita a compartir más tiempo con las personas que realmente importan. «Puede tratarse de tu familia, de tus amigos o incluso de tu entorno profesional», explica.

Rodearte de personas de confianza puede ayudarte a relativizar los problemas, sentirte apoyado y recordar quién eres realmente. Además, proporciona una sensación de seguridad y estabilidad especialmente valiosa en momentos de presión o incertidumbre. La astróloga anima a aprovechar estos días para fortalecer relaciones auténticas y disfrutar de momentos de calidad junto a quienes forman parte de tu círculo más cercano.

No abandones tus objetivos: persevera

La tercera recomendación tiene que ver con la perseverancia. La presencia de Marte en Tauro durante este comienzo de junio favorece especialmente la constancia y la construcción de proyectos a largo plazo. Aunque Marte suele asociarse con la acción impulsiva, su paso por Tauro —uno de los signos más tenaces del zodiaco— canaliza esa energía hacia metas concretas y sostenibles.

«Esta posición te permite mostrar determinación y perseverancia», afirma Lafont. Es un momento favorable para consolidar proyectos personales o profesionales, ya que la paciencia y el pragmatismo característicos de Tauro ayudan a avanzar con paso firme. La astróloga incluso considera que un cierto grado de obstinación puede resultar positivo durante estos días.

«Puedes permitirte ser un poco más cabezota respecto a los objetivos que persigues», explica.

Lejos de convertirse en un defecto, esa perseverancia extra puede ser precisamente el impulso necesario para no rendirse y seguir avanzando hacia las metas propuestas.