3 signos del zodiaco vivirán un cambio crucial a finales de marzo de 2025

A medida que marzo llega a su fin, algunos signos del zodiaco pasarán por un gran cambio. El 24 de marzo de 2025, la Luna en Acuario traerá consigo una energía renovadora, que impulsará cambios decisivos en la vida de tres signos en concreto. ¿Te sientes listo para dar un salto hacia lo desconocido?

Más allá de anunciar la llegada de la primavera, este periodo marca el comienzo de un cambio personal para algunos afortunados. La influencia de la Luna en Acuario será el detonante de una ola de renovación, desafiando certezas, despertando nuevos retos y reforzando el coraje necesario para progresar.



Según la astróloga Ruby Miranda, experta en astrología, Tarot, I Ching y Runas desde hace más de dos décadas, esta Luna tiene un efecto fuerte sobre tres signos en concreto. Si últimamente sientes que "algo debe cambiar" en tu vida, podrías estar en la lista de los escogidos.

Tauro

Has estado meditando sobre un cambio importante desde hace tiempo, pero siempre parecía haber algo que te frenaba. Ahora, con la alineación de la Luna en Acuario, sientes que es el momento de tomar cartas sobre el asunto. El 24 de marzo será un día clave en el que tu constancia, claridad y energía estarán en su punto máximo. No te sorprendas si, de repente, todo parece alinearse para llevarte hacia adelante. Confía en el proceso: el cambio ya ha comenzado, aunque aún no seas completamente consciente de ello.

Acuario

Normalmente, te resistes a los cambios, incluso cuando en el fondo los quieres. Te has aferrado a la idea de que estás bien como estás, pero una parte de ti sabe que algo necesita cambiar. La Luna en tu propio signo traerá el empujón que necesitas: será algo firme y sutil que te motivará a reconectar contigo mismo y con tu esencia. La revolución comienza desde adentro, y esta vez, estás listo para aceptarla.

Piscis

Para Piscis, la transformación se sentirá más como una suave corriente que lo impulsa en la dirección correcta. La Luna en Acuario traerá consigo una energía serena, pero transformadora, generando la certeza de que es hora de ir hacia adelante. No se trata de grandes saltos ni decisiones drásticas, sino de pequeños pasos que, uno tras otro, abrirán nuevas puertas. Si sientes que el momento ha llegado, no lo ignores: el universo está a tu favor.