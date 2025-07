"Son los más afortunados en el amor este verano 2025", estos signos podrían encontrar a su alma gemela este mes de julio

¡Atenta! Julio podría ser un mes de amor para estos signos del zodiaco. Esta ocasión podría ayudarles a fortalecer sus relaciones o encontrar a su alma gemela. Aquí os traemos todos los detalles, ¡sigue leyendo!

El verano por fin está aquí y la ola de calor en España es una muestra de ello. Aunque julio acaba de empezar, todos los signos ya se ven afectados por las energías del sensible Cáncer, que recibe al Sol en su signo durante gran parte del mes. El comienzo de julio lleva a todos los signos a la introspección y a una mayor sensibilidad. Es el momento perfecto para reenfocarse en uno mismo. También es la ocasión de bajar un poco el ritmo y confiar en la intuición, impulsada por las energías de Cáncer.

¿Qué ocurre en Julio y cómo afecta a los signos?

Julio, y también agosto, serán meses propicios para el amor. Algunos signos podrían reforzar su amor incipiente, reavivar la pasión en su relación de larga duración o incluso encontrar a su alma gemela, a quien han esperado durante tanto tiempo. La astróloga May revela los signos más afortunados en el amor durante este periodo. ¡Toma nota!

Los signos con más suerte en el amor en julio

Tal y como nos cuenta la astróloga May en su cuenta de TikTok, Escorpio será uno de los más afortunados en este momento. "Por última vez en tu vida, Venus y Urano se opondrán a tu signo", explica la experta. "Esto traerá un elemento nuevo e inesperado, muy electrizante y emocionante en el ámbito de las relaciones". Y te preguntarás, ¿cuándo sucederá esto? Se prevé que ocurra principalmente durante la primera semana de julio. Así es como Escorpio puede empezar una relación maravillosa que le dé esperanza o, por el contrario, liberarse de una relación tóxica y recuperar su independencia.



El siguiente signo es Sagitario. "Este es el mejor momento para ti en el amor, un mes divertido y emocionante. Venus está entrando en Géminis, algo que nunca antes has sentido". Puede que Géminis haya sentido una desaceleración, una ralentización en su vida recientemente. Pero Urano está ahí para poner las cosas en marcha de nuevo. "Esto hace que tu vida amorosa sea más emocionante. Puedes casarte rápidamente o conocer al amor de tu vida ya".



Finalmente, Cáncer también se ve afectado: tienen mucha suerte, sobre todo gracias a la Luna Nueva en Capricornio, que tiene lugar en la séptima casa, la casa de las relaciones. "¡El amor está llegando, se está gestando (...) tal vez alguien te confiese su amor!" Plutón ya no está en su séptima casa, ¡así que Cáncer finalmente puede respirar!