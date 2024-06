Dime qué signo eres y te diré qué planta se ajusta mejor a tu estilo de vida

Conoce qué planta se adapta a tus necesidades y estilo de vida y empieza a decorar tu hogar

Los expertos en plantas de Colvin nos desvelan cuál es nuestra planta perfecta según el signo del zodiaco. Sigue nuestros consejos para descubrir qué planta de interior se ajusta mejor a tu carácter y estilo de vida. ¡Toma nota!

Aries

Calathea jungle Velvet: Esta planta, igual que Aries, también es muy compleja en sus necesidades. Se podría decir que sabe exactamente lo que quiere, aunque no siempre sea evidente a primera vista.

La Calathea, con sus sublimes hojas, requiere un pequeño mantenimiento, incluido el riego regular, por lo que es perfecta para un signo de agua.

Tauro

Anthurium clarinervium: Tauro es un signo con los pies en la tierra, fiable, paciente y decidido. Conceden importancia a la estabilidad y encuentran muy desagradables los cambios frecuentes, por lo que no se diferencian tanto de algunas plantas. El Anthurium es una planta exigente, que requiere humedad y riego frecuente, pero que si se cuida con esmero te dará unas hojas preciosas, por lo que se asemeja al carácter de su signo.

Géminis

Tillandsia: Son perfectas para los Géminis, que son muy creativos, flexibles y optimistas por naturaleza. Es una planta aérea con formas retorcidas y esbeltas, es muy fácil de mantener y pueden decorar de forma creativa como si estuvieran suspendidos con muy poco esfuerzo.

Cáncer

Pink syngonium: Los nacidos bajo el signo de Cáncer son sensibles, empáticos, románticos y delicados, pero también pueden ser imprevisibles y difíciles de entender. Este syngonium rosa crece muy rápido y a pesar de su apariencia de delicada princesa, son realmente robustas y fáciles de mantener. Igual que cáncer, puede ser imprevisible, ya que necesitan mucha luz para mantener su color rosado, pero si te pasas de luminosidad se volverán verdes.

Leo

Monstera deliciosa variegata: Es una planta fácil de cuidar y sus grandes hojas llaman la atención en cualquier habitación. Leo es un signo de fuego que apunta alto y tienenun gran deseo de independencia. Ninguna planta es más amante de la libertad que la Monstera. Sus tallos crecen rápidamente y se extienden perfectamente en el espacio, además es una planta fuerte y resistente que aportará un toque tropical a tu hogar.

Virgo

Ficus Lyrata: Virgo adora el orden y el control, se preocupa fácilmente. Si consigues ganarte su corazón nunca te decepcionará, es por eso que este ficus es perfecto para ellos. Esta preciosa planta necesita poco mantenimiento para crecer rápidamente cuando está feliz. Por el contrario, debes cuidar que sus hojas no se bloqueen con polvo o no podrá respirar ya que, al igual que Virgo, esta planta rara vez se queja, pero si la descuidas no te lo perdonará.

Libra

Euphorbia trigona: Libra es de carácter imaginativo, suelen estar muy rodeados y les gusta crear vínculos, por lo que no tienen tiempo para el cuidado de las plantas y necesitan una especie poco exigente. Esta planta suculenta o cactus catedral es de fácil mantenimiento, resistente a las plagas y crece a gran velocidad si se deja en un lugar iluminado, por lo que creará un precioso rincón en tu hogar.

Escorpio

Cordyline pink australis: Escorpio siempre atrae todas las miradas allá por donde va, es por eso que esta planta le va perfectamente. Esta planta es una decoración excelente en tu hogar con sus hojas alargadas y de colores vibrantes. Si se la cuida bien puede producir flores con ligera fragancia de color blanco o crema, aunque pueden tardar varios años en florecer. Al igual que a Escorpio, debes mostrarle lealtad para poder verla en flor.

Sagitario

Beaucarnea recurvata: Sagitario es un signo optimista por naturaleza. Deportista, activo, con buen humor. Un signo de fuego con mucha energía que siempre apunta alto. Esta planta, también llamada pata de elefante también puede alcanzar una gran altura debido a su deseo de libertad.

Capricornio

Stephania erecta: Capricornio es un signo de tierra, muy exigente y que adora la estabilidad. Esta planta se debe vigilar de cerca, ya que no soporta el frío, pero si se cuida con esmero te maravillará por su singularidad, con su gran tallo en forma de patata del que nacen las grandes ramas que adornarán cualquier espacio.

Acuario

Oxalis triangularis: sus bonitas hojas recuerdan a las mariposas en verano, invitando a soñar despierto.

Se le conoce también como el trébol de la suerte o la planta del amor. Esta planta es muy sensible, igual que Acuario, y sus hojas se cierran como un paraguas por la noche o cuando se las molesta.

Piscis

Ceropegia Woodii: Piscis siempre se preocupa por los demás más que por sí mismo, es muy empático, romántico y delicado. La ceropegia es una planta muy resistente con hojas en forma de corazón, perfecta para Piscis. Sus largos y finos tallos te sorprenderán con sus hojas verdes plateadas.