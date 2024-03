¿Lista para una semana llena de energía, emociones y sorpresas? Los astros nos traen una semana intensa, llena de oportunidades para crecer y fortalecer nuestras relaciones.

Comenzamos con la Luna en Cuarto Menguante, una fase ideal para revisar nuestras creencias y valores. Es hora de preguntarnos: ¿Qué quiero realmente? ¿Qué necesito para sentirme plena?



La energía de Marte y Venus en Acuario nos invita a encontrar el equilibrio entre lo masculino y femenino, a dar y recibir con amor. Es un buen momento para fortalecer nuestras relaciones, tanto románticas como amistosas.



El sábado 9, disfrutaremos de una energía de amor universal, ideal para conectar con nuestra intuición y emociones. Sin embargo, también podrían surgir algunos giros inesperados que pondrán a prueba nuestra capacidad de adaptación.



A partir del miércoles, la energía se vuelve más introspectiva. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestras emociones y prepararnos para el nuevo ciclo lunar que comienza el domingo 10.

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Oportunidad para mejorar relaciones y llegar a acuerdos. Giros inesperados pueden desafiar tu estabilidad emocional, pero tómalos como retos de aprendizaje. Busca el equilibrio entre dar y recibir. Conexión con tu intuición y tus raíces. Relaciones o personas del pasado pueden darte un impulso de esperanza o autoestima. Toma decisiones importantes sobre tu vida emocional. Practica deporte para liberar tensiones.



Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Equilibrio y enfoque en tus necesidades. Conecta con tu intuición para expresarte mejor, incluso publicando tus poemas. Posible ayuda inesperada. Relaciones complicadas en tu entorno. Tómate tu tiempo, no te presiones y conecta contigo misma. Sorpresa inesperada que aumenta tu autoestima. Disfruta de la magia y participa en eventos sociales o humanitarios.



Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Hasta el jueves 7, disfruta de una fuerte intuición y conexión con otros planos. Conecta con tus seres de luz y descubre tus deseos y necesidades. Tus amigas te pedirán consejo y estarás especialmente empática. A partir del martes, la comunicación puede ser un poco más difícil, pero fluye con la energía emocional de Mercurio en Piscis.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

La semana comienza con algunos bloqueos en viajes, estudios o proyectos. Descubre los aprendizajes de este estancamiento. A partir del martes, la Luna en Capricornio te aporta estabilidad y productividad. El jueves 6 puedes tener una oportunidad inesperada de trabajo, colaboración o compra. El viernes 8 puede surgir un conflicto con parejas o figuras masculinas, pero es una oportunidad para tomar decisiones importantes. El fin de semana se presenta emocional, nostálgico y romántico.



Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Comienzas la semana con cierta dificultad para expresar tu creatividad. Observa estas limitaciones y libera tu brillo interior. El lunes y martes son días favorables para la comunicación y la intuición. Conecta con el lenguaje simbólico de los sueños, el Tarot o la Astrología. Es posible que tengas que reconectar con temas del pasado para tu evolución. De cara al fin de semana, te liberarás de lastres y empezarás a brillar. Haz balance de lo aprendido y siembra nuevas intenciones con la Luna Nueva.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta semana estás un poco tensionada, con dificultad para expresarte y mostrarte con todo tu esplendor. Ya desde el lunes puedes sentir una fuerte incomodidad con algo que está pasando en tu vida. Deberás aceptar los retos que se presenten si de verdad deseas superar miedos y barreras. Salir de la zona cómoda es interesante y estimulante para seguir creciendo. Puede que te esté costando integrar tu lado más libre de obligaciones y deseo de fluir con la vida sin tanto análisis y control.



Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

Los amantes cósmicos se irán despegando del cielo y por ende, volverás a encontrarte con tu centro poco a poco desde el lunes hasta el domingo. Estos días en los que la energía masculina y femenina buscan un equilibrio, es momento para saber hasta dónde estás dispuesta a dar y a recibir. Puedes aprovechar esta energía para practicar ambos polos, el masculino y el femenino y así encontrar el equilibrio que tanto anhelas.



Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre):

Esta semana puedes vivir días de máxima intensidad emocional. Entre los días 6 y 7 la Luna hará conjunción con Plutón, tu regente, el miércoles desde Capricornio y el jueves desde Acuario. La necesidad de controlar tu realidad y un exceso de actividad mental pueden desequilibrarte estos primeros días de la semana. Toma precauciones y no entres en relaciones o situaciones tóxicas.



Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Empiezas la semana con mucho entusiasmo y muy segura de las medidas que estás tomando para tu crecimiento y expansión interior. Prácticamente toda la semana, hasta el sábado, disfrutarás de esa facilidad para encontrar tu camino, brillar con luz propia e impulsar tus proyectos de forma directa, fuerte y con toda la confianza. Establecer una estructura para alcanzar tus metas también será más fácil para ti esta semana.



Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

La semana puede empezar un poco complicada o con ciertas dificultades que afrontar, pero con una gran capacidad de autovaloración. No te limites ni castres tus propias iniciativas, sueños y deseos. Es importante mantener el foco en esos ideales tan profundos que te elevan un poco más allá de lo cotidiano.



Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Puede que estos días atrás hayas conocido gente nueva e interesante con la que compartir muchos intereses comunes y actividades y, si no es así, todavía tienes la oportunidad hasta el viernes día 8. Desde el lunes y hasta el jueves son días favorables para conocer a alguien especial o incluso reencontrarte con personas del pasado con quien retomar o activar alguna relación.



Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

El lunes empiezas la semana todavía con la fuerte influencia de la Luna Llena en Virgo en oposición a Neptuno en Piscis. Conseguir centrarte sin dejarte arrastrar por falsas ilusiones y vivir una realidad práctica y sostenible, es un reto estos días. La emoción y la sensibilidad no están reñidas con la realidad, aunque a veces la sientas como un jarrón de agua fría. Estás aprendiendo a gestionar tus sueños para que no se queden en eso, sueños e ilusiones sin cumplir.



¡Recuerda! Esta es solo una guía general, los astros nos dan la energía, pero somos nosotras quienes creamos nuestra propia realidad. ¡Feliz semana!