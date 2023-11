Horóscopo: Semana del 13 al 19 de noviembre de 2023

La semana que se avecina, del 13 al 19 de noviembre, nos trae eventos astrales significativos que influirán en todos los signos del zodiaco.

Una poderosa Luna Nueva en Escorpio marca el inicio de estos siete días, llevando consigo la promesa de sembrar lo que hemos soltado en los últimos meses. Esta energía se relaciona especialmente con los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis, quienes se verán beneficiados por armoniosos aspectos planetarios.



Sin embargo, no todo será tranquilidad, ya que una tensa oposición entre los planetas en Escorpio y Urano en Tauro generará tensiones, especialmente para los signos fijos: Tauro, Escorpio y Acuario. Esta oposición desafiará sus principios, empujándolos a romper con la rigidez en sus pensamientos y superar restricciones autoimpuestas.



Por otro lado, Saturno directo ejerce presión sobre Mercurio en Sagitario, complicando la toma de decisiones y exigiendo cautela en la comunicación. Es crucial ser precisas con las palabras, expresarnos con asertividad y evitar explosiones emocionales futuras.

Aries (21 de marzo al 19 de abril): Esta semana ofrece una oportunidad para expresarte plenamente. Sin embargo, el exceso de autoestima puede llevarte al orgullo. Canaliza tu energía hacia metas positivas y acepta lo nuevo para impulsar tu crecimiento. La creatividad y empatía serán tus aliadas.



Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Enfrentamientos y tensiones con personas poderosas marcan tus días. Acepta consejos y nuevas ideas, aunque parezcan extravagantes. La comunicación será clave, especialmente el jueves, para reconciliarte con aquellos con quienes la conversación no fluye.



Géminis (21 de mayo al 20 de junio): Mercurio en Sagitario te brinda energía y dirección. La semana presenta desafíos en expresar tus límites, pero también oportunidades para conectar con intereses comunes. Planifica proyectos relacionados con belleza, arte o viajes, especialmente el viernes.



Cáncer (21 de junio al 22 de julio): La semana para Cáncer comienza con una potente Luna Nueva en Escorpio, impulsando cambios emocionales. La conjunción de la Luna, tu regente, con el Sol y Marte te brinda la energía para actuar auténticamente. Aprovecha la armonía con Neptuno en Piscis para materializar sueños. Se recomienda cautela el jueves y disfrutar del fin de semana con flexibilidad.



Leo (23 de julio al 22 de agosto): Querida Leo, la semana presenta una magnífica oportunidad para liberarte de incomodidades con la Luna Nueva en Escorpio. Marte en conjunción con el Sol te brinda energía extra. Sé valiente, evita conflictos innecesarios y aprovecha la semana para iniciar nuevos proyectos. Valora y acepta a los demás para un crecimiento armonioso.



Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Virgo, enfrenta dificultades en la organización, pero destaca en la comunicación esta semana. Expresa tus emociones con claridad y asertividad, especialmente en relaciones cercanas. El fin de semana es ideal para planes divertidos y conversaciones filosóficas. Evita identificarte con emociones y aprende a vivir desde el desapego.



Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Libra, semana social con encuentros y conversaciones. Aborda temas pendientes con diplomacia. El jueves, posibles tensiones emocionales. Recupera el equilibrio el fin de semana. Sé intuitiva y clara en tus ideas. La Luna Nueva y Venus te brindan una semana especial para sentirte única y llena de vida.



Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Escorpio, inicia una semana intensa con Luna Nueva en tu signo y un Stellium en Escorpio. Aprovecha la energía para materializar intenciones y deshacerte de lo que no necesitas. Organiza iniciativas paso a paso y disfruta del proceso. La armonía con Neptuno favorece la empatía y el amor sin caer en energías negativas.



Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Sagitario, la Luna Nueva en Escorpio influye en tus emociones y propósito de vida. Presta atención a revelaciones internas. La semana presenta altibajos en la confianza, pero no pierdas el objetivo final. Comunicación y relaciones sociales favorables. El domingo destaca como el día más propicio para vivir tus emociones.



Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero): Capricornio, la Luna Nueva en Escorpio y Saturno directo permiten dejar atrás limitaciones mentales. La comunicación puede presentar desafíos del lunes al miércoles. Evita confrontaciones directas con superiores a partir del viernes. Canaliza la energía marcial con respeto. Potencia tu valoración personal el fin de semana.



Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Querida Acuario, semana intensa para enfrentar cambios y tomar decisiones. La energía de acción te impulsa a atreverte a cambiar. El trígono de Urano a la Luna te brinda un respiro emocional el viernes. Tómate el fin de semana para meditar y estar en calma contigo misma.