Horóscopo semana del 15 al 21 de enero: Luna creciente y nuevos horizontes

La semana del 15 al 21 de enero nos sumerge en la influencia de la Luna Creciente, consolidando las semillas plantadas durante la reciente Luna Nueva en Capricornio.

En estos días, exploraremos, nos lanzaremos a lo desconocido y abriremos nuevos caminos. En un punto intermedio entre el pasado y el futuro, organizamos lo aprendido y abrazamos lo nuevo por descubrir.



El lunes inicia con la Luna en Piscis, incitándonos a explorar nuestras necesidades más profundas y emocionales. Construimos nuestros sueños, dándoles forma en el mundo real. Buscamos el equilibrio entre lo externo y lo interno para conectar con nuestra esencia auténtica, navegando entre la realidad y la fantasía.



El fin de semana nos prepara para la culminación de un ciclo. El domingo 21, el Sol dejará el práctico Capricornio para ingresar al original Acuario, marcando una nueva etapa llena de oportunidades conectadas con ideas frescas y la mente. ¡Feliz semana!

Aries: Del 21 de marzo al 19 de abril

Esta semana es ideal para conectar con tu propósito de vida. Aprovecha las conexiones que se presentan, ya sea en el ámbito laboral, comercial o amoroso. La energía disminuirá hacia el final de la semana, así que disfruta el momento, socializa y dedica tiempo a tus hobbies y proyectos vitales.

Marte, tu regente desde Capricornio, se ve favorecido por Júpiter en Tauro, ofreciéndote oportunidades externas. La primera mitad de la semana es propicia para decisiones, suerte en proyectos laborales, viajes, emprendimientos y nuevos aprendizajes. A partir del jueves, podrías sentir tensión, parte del proceso de aprendizaje. Fluye con los cambios y verás grandes logros.



Tauro: Del 20 de abril al 20 de mayo

Esta semana es para poner en marcha tus planes. Aprovecha los primeros días, ya que la energía favorable disminuirá. Es un momento excelente para emprender, tomar decisiones a largo plazo y actuar con iniciativa, especialmente en el ámbito profesional.

Los primeros días de la semana son propicios para aceptar oportunidades del exterior. Situaciones y personas importantes aparecen, brindando aprendizajes clave para tu desarrollo. El jueves, podrías enfrentar alguna decepción. Recuerda valorarte a ti misma, no pongas a los demás por encima de ti. Escucha tu interior y atiende tus necesidades.



Géminis: Del 21 de mayo al 20 de junio

Esta semana se presenta estimulante, repleta de oportunidades para comunicarte y expresar tus deseos. A partir del martes y hasta el domingo, con la entrada del Sol en Acuario, sentirás una capacidad única para moverte con decisión y meditación, trabajando concienzudamente hacia tus objetivos a medio y largo plazo. Todo lo que siembres ahora dará frutos a partir de mayo. No desistas, persevera.

El viernes 19, Júpiter en Tauro forma un trígono exacto con Mercurio, tu regente en Capricornio. Tus ideas, mente y expresión toman forma y crean realidad. Cuida tus palabras, ya que lo que piensas y dices puede transformarse en el mundo material. El jueves 18 vivirás situaciones emotivas y nutritivas, momentos de conexión con tus seres queridos, la familia y también intimidad con la pareja. Días para materializar, tocar tierra y conectar con tu esencia.



Cáncer: Del 21 de junio al 22 de julio

La semana comienza con la conjunción de la Luna, tu regente, con Neptuno, intensificando tu sensibilidad ancestral. Sin embargo, evita sumergirte en paraísos de ilusión alejados de la realidad. Cuidado con tensiones vinculares y no deposites todas tus expectativas en los demás. Construye tu propia realidad sin esperar que todo provenga de otros.

El miércoles 17 es un día energético para la creación de vínculos nuevos o reconocer quién vale la pena en tu vida. Alivia las tensiones del lunes. El jueves, momentos de acción, vitalidad y oportunidades intelectuales, pero precaución con rivalidades y conflictos de poder. Reserva las conversaciones importantes y la resolución de conflictos para el sábado 20.



Leo: Del 23 de julio al 22 de agosto

La semana inicia con fortuna y energía favorable. Hasta el viernes 19, especialmente lunes y martes, tendrás la oportunidad de convertir sueños en realidad. El sábado 20, abre espacio para transformaciones emocionales y conecta con tus emociones más profundas. Un día propicio para terapia o reconexión con los ancestros.

El domingo, cuidado con el exceso de orgullo, podría jugar una mala pasada. El inicio de la temporada Acuario, tu opuesto complementario, puede afectarte directamente. Aprende a integrar la energía más libre e independiente de este signo de aire. Esta semana es tu última oportunidad para transformarte profundamente, liberarte de ideas fijas y avanzar con la sensación renovada de libertad y humanidad.

Virgo: Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Desde el martes sentirás que tu lengua está más afilada, con ganas de expresar tus necesidades sin filtros. Ten precaución para no cruzar límites con tus palabras y evita confrontaciones de las que puedas arrepentirte después. Controla los excesos y la tendencia a la exageración. No busques la perfección, ni esperes que los demás lo sean. Vive y permite vivir.

El jueves 18, tus emociones y bienestar pueden expandirse. Aprovecha la ocasión para liberar esa parte salvaje que llevas dentro, permitiéndote pequeñas locuras que, por temor a no ser 'correctas' o sensatas, te has reprimido. A veces, soltarse la melena y dejar que la vida fluya naturalmente es necesario. El domingo 21, el Trígono exacto de Marte en Capricornio con Lilith en Virgo te ofrece la oportunidad de activar tu lado más salvaje, divertido y rebelde, especialmente a partir del miércoles 17.



Libra: Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Esta semana sigue marcada por los aspectos tensos del Nodo Sur en Libra en oposición a Quirón y el Quincuncio a Urano en Tauro. Temas dolorosos del pasado resurgen para ofrecerte nuevos enfoques y desafíos que debes integrar en tu evolución personal.

Confía en las situaciones y personas que surgen para guiarte en el fascinante camino de la vida. No te dejes vencer por inseguridades, miedos y confusión. Evita depositar todo el poder de las relaciones en los demás; toma decisiones valientes y afronta los desafíos.

Desde el jueves 18 hasta el domingo 21, podrías experimentar tensiones en las relaciones personales. Evita idealizar a los demás y no te confundas ante las señales. En caso de duda, pregunta antes de crear ideas equivocadas que puedan generar malentendidos.



Escorpio: Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Esta semana marca el final del periplo de Plutón, tu regente, por Capricornio. Es una oportunidad para dar el último impulso a tus estructuras más arraigadas. Tus bases más profundas están a punto de cambiar, y todo el trabajo realizado en los últimos años está por dar sus frutos. Aprovecha para ordenar lo aprendido y reconocer la gran evolución personal lograda.

El Sol en conjunción con Plutón durante toda la semana te brinda luz y autoestima extra para alcanzar tus metas. Elabora un plan de acción y sigue tu intuición, estás a punto de lograrlo. El lunes es propicio para dar paso a algunos de tus sueños, y el martes es ideal para asuntos emocionales, ten el valor de ir tras lo que deseas.

El domingo, Plutón entra en Acuario en conjunción con el Sol, marcando un cambio energético radical de la noche al día para establecer un nuevo ciclo de aire.





Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Esta semana te inyecta una dosis extra de energía, potenciando tu capacidad para perseguir tus metas y mantener tu cuerpo en movimiento. Las oportunidades en el ámbito de la comunicación están a la orden del día; discursos, coloquios o conferencias se ven favorecidos. También, si tienes que impartir alguna clase magistral o formación, esta semana es propicia.

El terreno comercial también recibe un impulso, gracias a tu elocuencia. Sin embargo, sé cautelosa con tus palabras para no vender humo y regalar oídos en vano. La semana promete ser interesante para las relaciones sociales, especialmente durante los primeros días. Aunque hacia el fin de semana podrías enfrentar desilusiones amorosas o de amistad. Recuerda no poner todos tus huevos en la misma cesta.



Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Te encuentras en un período de intensas transformaciones personales. A medida que Plutón y el Sol abandonan tu signo para adentrarse en Acuario, estos últimos días en Capricornio pueden sentirse vigorosos. La vida te confrontará con situaciones límites que exigen enfrentar el trabajo interno pendiente. No temas, eres una luchadora y esta semana te invita a seguir en esa lucha, pronto verás los resultados.

La comunicación puede ser un desafío esta semana. Evita malentendidos y expresiones impulsivas. Cuida tus palabras y opta por evitar confrontaciones violentas. Los días a partir del martes podrían volverse especialmente propensos a expresiones impulsivas.



Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Esta semana es motivo de celebración para ti, ya que el Sol ingresa en tu signo, infundiéndote vitalidad. Se avecina una temporada de energía transformadora, prepárate para lo que pueda venir. Si te sientes algo decaída o confundida, es normal; la energía se está preparando para la transición del retorno solar. Mantén la confianza y no te desanimes.

Desde la semana pasada, Urano, tu regente, está en un aspecto tenso con el Nodo Sur. Puede que sientas la necesidad de transformar aspectos del pasado, reconociendo y aceptando tus talentos. No subestimes lo que ya posees. El viernes, la Luna se unirá a Urano, añadiendo una dosis de nostalgia o incomodidad.



Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

La semana comienza con cierta sobrecarga emocional. La Luna en tu signo se une a Neptuno, tensionándose con Venus en Sagitario. Evita descargar tus miedos en los demás, especialmente en relaciones cercanas. Tensiones podrían tambalear tus vínculos, por lo que es prudente posponer decisiones importantes en ese ámbito. Los días menos tensos para las relaciones serán el martes y miércoles.

Toda la semana, en especial el miércoles y jueves, es propicia para emprender proyectos importantes que requieran estructura e iniciativa. El jueves destaca como un buen día para relaciones emocionales sólidas. Sin embargo, cuidado con los excesos. Esta semana es idónea para establecer vínculos sólidos, crear estructuras emocionales y enfrentar miedos. El fin de semana será crucial para poner orden en tu vida.