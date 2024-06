Horóscopo semanal del 10 al 16 de junio de 2024

Descubre a continuación todos los cambios que los astros nos plantean esta semana para conectar con nuestro placer y bienestar.

Esta semana que comprende del 10 al 16 de junio de 2024, Marte en Tauro nos dota de una energía persistente, motivándonos a seguir nuestros sueños. También, el 14 de junio se producirá el Cuarto Creciente de la Luna en Virgo, lo que favorecerá el progreso de los signos del zodiaco que adopten un enfoque meticuloso y organizado en sus planes. Además, la fuerte presencia planetaria en Géminis beneficiará especialmente a los signos de aire –Géminis, Libra y Acuario– en sus actividades profesionales y educativas.

Aries: 21 de marzo al 19 de abril

Intenta no exigirte demasiado para seguir el ritmo de los demás en sus relaciones. Cada persona avanza a su propio ritmo, y tú tienes el tuyo. Esta semana, te darás cuenta de que valoras la estabilidad y la tranquilidad por encima de todas las cosas. No estás interesado en cometer locuras; prefieres que otros lo hagan por ti. Además, es un buen momento para reflexionar sobre lo que realmente deseas en tus relaciones y priorizar tu bienestar emocional.

Tauro: 20 de abril al 20 de mayo

Llevas tiempo en que quieres llevar a cabo ciertos cambios en tu vida, pero no te animas a hacerlos porque hay gente a tu alrededor que te está frenando. Cree en ti y en todo lo que puedes llegar a hacer, Tauro. Las dudas solo son pequeñas piedras en el camino que te impiden conseguir lo que realmente quieres.

Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Has pasado por muchos cambios últimamente y ahora empiezas a ver que todo es diferente. Puedes sentirte orgullosa de haber llegado donde estás y haber conseguido luchar con esos temas que tanto te preocupaban. Después de la tormenta siempre llega la calma, dicen. Aunque todavía no estarás en tu mejor momento, puedes estar tranquila porque estás a un pequeño paso de conseguir estarlo.

Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Es importante que expreses cómo te sientes en cada momento, Cáncer. Y esta semana vas a tener la oportunidad de hacerlo. Llevas tiempo guardándote ciertas cosas que no hacen nada ahí dentro y están esperando salir. Puede que cuando te abras con la gente que quieres, logres tener el cambio que tanto llevas ansiando todo este tiempo. ¡Ha llegado el momento!

Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Ha llegado el momento de pedir dinero, Leo. Ya va siendo hora que te visualices con todo ese dinero que no veías en tu cuenta bancaria y que tu trabajo empiece a dar sus frutos.

Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

No puedes estar siempre pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Porque, aunque no lo creas, a veces no se puede tener todo bajo control, Virgo. Sabemos que eres un signo que siempre quiere tenerlo todo organizado y perfecto, pero eso muchas veces puede ser agotador. Ha llegado el momento de pensar en ti y en lo que solo tú necesitas.

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

Como signo de aire que eres, Libra, tienes muchos cambios y altibajos. Si esta semana tienes un día malo, no te lo tomes a lo personal. Eso no tiene por qué nublar la buena trayectoria que llevas y el buen momento por el que estás pasando, por lo que salta ese bache y sigue hacia adelante como siempre haces. ¡Estás por encima de eso y más!

Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Es muy importante el tiempo que pasamos con nosotros mismos, Escorpio. Esta semana dedícate a ti y a tu amor propio, que muchas veces nos dejamos llevar por la vorágine de la rutina y el estrés, y no nos damos ni cuenta. Aprovecha para hacer todo aquello que dejas siempre para después o recupera las aficiones que tenías aparcadas como: ir al cine, a cenar a tu restaurante favorito o leer ese libro que tanto te gusta.

Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

A veces necesitamos un momento para evadirnos de lo que sucede a nuestro alrededor y desconectar de las redes sociales. Y eso es lo que vas a tener que hacer esta semana, Sagitario. No siempre tienes que estar por y para todos, y necesitas un merecido descanso. Céntrate en ti y en estar bien contigo misma. Una vez lo consigas, el resto vendrá rodado.

Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Puede que esta semana tengas alguna que otra sorpresa en el terreno amoroso, Capricornio. Así que estate atenta porque, tanto si tienes pareja como si estás soltera... Se viene una semana intensita. El amor está en el aire y esta tensión no resulta llamará a tu puerta.

Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Podríamos decir que estás en uno de tus mejores momentos, Acuario. Y eso, como sabes, puede generar muchas envidias. Algunos, incluso, se verán con el poder de juzgar ese momento tan bueno en el que te encuentras, pero tú tienes que saber discernir entre lo que te tiene que afectar de verdad y lo que no.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Si hay algo que te caracteriza, Piscis, eso es tu intuición. Ahora ya nadie te la cuela. Se pilla antes a un cojo que a un mentiroso, dicen. Y eso tú lo sabes bien. En el punto de vida en el que estás, no te fías de nadie y no tendrás reparos en apartar de tu vida a toda esa gente que no te dice la verdad.