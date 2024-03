Horóscopo semanal: del 18 al 24 de marzo de 2024

¡Hola chicas! ¿Preparadas para una semana llena de energía y sorpresas?

Bienvenidas a una semana llena de energía y cambios cósmicos que nos preparan para la llegada de la primavera. Es momento de dejar atrás la quietud y abrazar la vitalidad que nos trae el sol en Aries.



Los astros nos deparan una semana vibrante, marcada por la entrada del Sol en Aries y la cercanía del primer eclipse del año.

¡Descubramos qué nos depara el horóscopo para cada signo!

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Esta semana sentirás cómo tu energía vital se dispara desde el primer día. Es como si todo se alineara para que brilles con tu esencia más auténtica. Tu comunicación será tu mejor aliada, así que exprésate sin miedo y ve tras tus metas con determinación. Podrías encontrarte con personas del pasado que te inspiren o te sorprendan, ¡así que mantén los ojos bien abiertos! El miércoles es tu momento estelar, con la entrada del Sol en tu signo y el inicio de la primavera, ¡todo es posible! Y para añadirle un toque emocional a tu semana, el sábado Marte entra en Piscis, impulsando tus relaciones y emociones.



Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Esta semana te sentirás un poco más cargada de responsabilidades de lo habitual. Sin embargo, el viernes trae consigo una oportunidad para transformar cualquier miedo o bloqueo en crecimiento y expansión. Aunque puedas sentirte un poco distante de tus sueños, recuerda que tu belleza y seducción son innatas, así que no dudes en brillar. A lo largo de la semana, equilibrar el deber y el placer podría ser un desafío, pero recuerda que el domingo es el momento ideal para impulsar tus proyectos sociales.



Géminis: 21 de mayo al 20 de junio

Géminis, esta semana viene cargada de actividad y nuevos proyectos que pueden materializarse. Desde el lunes, sentirás que las cosas se mueven a tu alrededor de manera interesante, pero recuerda mantener la calma y evitar los arrebatos impulsivos. Mantén tu enfoque y estudia bien tus próximos pasos, ya que la energía estará intensa y podrías sentirte un tanto abrumada. El miércoles, podrías experimentar cierta incomodidad o inseguridad, pero no te preocupes, es parte del proceso de crecimiento. Aprovecha el jueves para dejar fluir tu creatividad y pasión, y no temas aprender de las experiencias vividas durante la semana.



Cáncer: 21 de junio al 22 de julio

Comenzando la semana con la Luna en tu signo, Cáncer, te sentirás sumergida en un mar de emociones y sensibilidad. Aunque pueda resultarte difícil enfrentar las responsabilidades diarias, recuerda mantener la calma y evitar confrontaciones innecesarias. El miércoles, con el equinoccio, podrías enfrentar cambios laborales que te desafíen emocionalmente, pero no temas tomar la iniciativa. El jueves es un buen día para empezar aquello que tanto deseas, ¡atrévete a superarte! Y el fin de semana, déjate llevar por los placeres terrenales y disfruta de cada momento.



Leo: 23 de julio al 22 de agosto

Leo, esta semana inicia con una explosión de creatividad y expansión emocional. Aprovecha esta energía para conectar con tus sueños y hacerlos realidad. El miércoles, con la entrada del Sol en Aries, podrías sentirte un poco más vulnerable emocionalmente, pero no temas vivir emociones intensas. El jueves es un día ideal para comenzar nuevos proyectos y aprovechar esa energía extra que te impulsa. Aunque el viernes pueda traer algún conflicto, recuerda mantener la calma y disfrutar de cada momento.



Virgo: 23 de agosto al 22 de septiembre

Esta semana se presenta llena de actividad desde el lunes. Mercurio, tu regente, te empuja a moverte por tus sueños y propósito de vida. Aunque podrías experimentar intensidad emocional, mantente alerta a las oportunidades que se presenten. A partir del miércoles, con el nuevo ciclo astrológico, se abren caminos que antes estaban cerrados. No temas enfrentar situaciones del pasado, ya que ahora tienes la oportunidad de sanar y aprender. Y para el fin de semana, aprende a integrar las energías masculinas y femeninas, dando y recibiendo con equilibrio.

Libra: 23 de septiembre al 22 de octubre

La tensión de los últimos días y de esta semana se centra en integrar el pasado con el futuro. Patrones antiguos que ya no sirven y cómo trabajar por renovar esas herramientas adquiridas que puedan serte de utilidad especialmente en tus relaciones con los demás y con el dinero. El lunes empiezas la semana un poco más tranquila con una energía emocional y cargada de sensibilidad. A medida que vaya avanzando la semana buscarás relaciones más maduras y responsables, buscando esas conversaciones necesarias para marcar los límites y la hoja de ruta de los vínculos. También puedes pecar de exceso de responsabilidad o miedo al amor. Especialmente fuerte alrededor del viernes día 22, con el Sol en Aries y el comienzo de un nuevo ciclo. El sábado y de cara al fin de semana pueden surgir tensiones emocionales a consecuencia de tu autolimitación y posible frustración. Libérate y fluye con tus emociones y necesidades. Tómate el fin de semana para traspasar los límites de la responsabilidad y el deber. Disfruta de la vida y del placer. Piensa en tus necesidades.



Escorpio: 23 de octubre al 21 de noviembre

Puede ser una semana altamente favorable y gratificante para desarrollarte en cualquier actividad con la que estés fantaseando. Es el momento de transformar tu identidad más esencial dando rienda suelta a tus sueños más idealistas y creativos. Tienes la oportunidad de salir de la zona cómoda para ser más flexible y adaptativa a las circunstancias que te rodean. La semana será más favorable a medida que se acerque al jueves día 21 aunque lo sentirás toda la semana. Entre los días 19 y 21, de martes a jueves, puede que surja algún conflicto en el que te sientas vulnerable e irascible. Déjalo pasar e intégralo como parte del proceso de aprendizaje y transformación. Intenta ser subjetiva y tomártelo todo a la tremenda, quizá no sea tan importante cuando te desapegues y lo veas con tiempo y distancia emocional. Aprovecha el fin de semana y especialmente el domingo día 25 para las relaciones, cenas románticas o especiales, conversaciones que requieran mucha empatía y diplomacia. Puede ser un fin de semana muy interesante para las relaciones y la relación contigo misma. Oportunidades de brillar con luz propia.



Sagitario: 22 de noviembre al 21 de diciembre

Empieza una nueva temporada de fuego con la entrada del Sol en Aries el miércoles día 20 y esto siempre es una buena noticia para los signos de fuego. En tu caso, además, vienes necesitando ya esa energía solar que tanto aumenta tu vitalidad y optimismo natural. El lunes puede que empiece la semana un poco floja o con falta de motivación, aunque deberás mantenerte disfrutando de tu vida, de las rutinas cotidianas que pueden aportarte muchas alegrías. No lo subestimes. A partir del jueves día 21 puede que recibas noticias o visitas del pasado, ya sea de algún familiar, amigo o ex que puedan hacer tambalear tu estado de ánimo. No te olvides de aprender a integrar toda esta información que te aporte este encuentro por muy doloroso o desagradable que pueda parecer en un primer momento. Estarás más sensible y vulnerable, mantén la distancia emocional y la objetividad especialmente el jueves. El domingo día 24 se presenta un poco más amable, con energía de tierra y estabilidad. Es un día para salir al campo, hacer deporte y rutinas que te mantengan anclada al momento presente.



Capricornio: 22 de diciembre al 19 de enero

Comienzas la semana con un lunes lleno de emociones positivas, Capricornio. Puede que te encuentres reconectando con personas importantes en tu vida, ya sean amigos de antaño o familiares cercanos. Este es un momento propicio para reconciliaciones y conversaciones desde la madurez y la empatía. A medida que avance la semana, sentirás la necesidad de establecer vínculos más profundos, tanto en el plano sentimental como en el laboral. Este impulso alcanzará su punto máximo el viernes 22, así que prepárate para un fin de semana productivo en el amor y los negocios. Además, podrías estar considerando emprender un proyecto que no solo sea lucrativo, sino que también beneficie a tu comunidad. El sábado, es importante que te enfrentes a temas emocionales pendientes con serenidad y determinación, manteniendo siempre el equilibrio entre tus asuntos personales y profesionales.



Acuario: 20 de enero al 18 de febrero

Aún te queda un poco de la energía activa que ha estado impulsándote, Acuario. Con la llegada del miércoles y el ingreso del Sol en Aries, se abre un nuevo ciclo cargado de acción y vitalidad. Estos días son ideales para iniciar proyectos, realizar cambios y conectarte con nuevas comunidades, ya sea en línea o en persona. Disfruta de tus rutinas diarias y de los placeres simples de la vida, sintiéndote empoderada y viva. El jueves podría traer algunos desafíos emocionales, pero recuerda utilizar tu capacidad para mantener la calma y el desapego. El sábado, sin embargo, será un día propicio para abordar tus emociones y disfrutar del fin de semana al máximo.



Piscis: 19 de febrero al 20 de marzo

Aunque esta semana se despide tu temporada, tu energía no se desvanece. Aprovecha los primeros días para conectar con tu esencia y celebrar tu conexión con el universo. Serás especialmente perceptiva, emotiva y creativa los primeros días de la semana, irradiando vida y autoestima. A nivel emocional, serás un verdadero encanto, capaz de contagiar magia a tu alrededor. Hasta el viernes, sentirás cómo se consolida la conjunción entre Saturno y Venus en tu signo, lo que podría significar la materialización de tus deseos y la consolidación de tus relaciones. Sin embargo, evita caer en la contención excesiva y asume tus responsabilidades con prudencia, pero sin miedo. A partir del sábado, Marte ingresará en tu signo, infundiéndote vitalidad y coraje para seguir adelante con determinación.