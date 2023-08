Horóscopo semanal del 28 al 3 de septiembre 2023

Te contamos lo que los astros tienen preparado para ti esta semana. Las predicciones astrológicas de cada signo te darán una guía para tomar tus decisiones.

La semana del 28 al 3 de septiembre viene con situaciones y oportunidades muy diversas para cada signo zodiacal. Te invitamos a que leas lo que te depara el destino en este periodo.

Aries

Aprecia el apoyo de las personas que están a tu lado tanto en los momentos buenos como en los complicados. Aunque puedan surgir ciertos conflictos en tu entorno laboral, sabrás manejarlos bien. No obstante procura cuidar de tu bienestar físico y mental y no dejes que el estrés te afecte tanto.

Tauro

Estás atravesando cambios significativos en tu vida amorosa en estos días. Aunque ahora puedas sentirte afectada por ellos, serán para bien. Mientras esperas ciertos ingresos, necesitas ajustar tus gastos de manera temporal. Mantén tu alimentación sin excesos para evitar posibles molestias estomacales.

Géminis

Enfrentas situaciones complicadas en este momento. Puede ser que estés experimentando una separación en tu vida sentimental. Además, es tiempo de organizar tus finanzas después de un verano que pudo haber tenido impacto económico. Afortunadamente, tu salud está en buen estado esta semana, otorgándote la energía necesaria para enfrentar los desafíos que puedan surgir.

Cáncer

Cuentas con el apoyo de aquellas personas más próximas a ti, que te guían y ayudan a aclarar tus pensamientos. A pesar de la incertidumbre que puedas sentir, recuerda que el cambio puede ser positivo y necesario. Mantén un cuidado especial hacia la salud de tu familia, ya que podrían surgir problemas en este ámbito.

Leo

Considera la posibilidad de tener una conversación franca con esa persona especial para ti. Necesitas expresar tus necesidades y deseos en la relación. En cuanto al ámbito financiero, esta semana no presentará cambios significativos. Aunque tu salud no esté en su mejor momento, no es motivo de alarma. No obstante, es fundamental que prestes atención a esto y trates de adoptar un estilo de vida más sano.

Virgo

Es momento de establecer límites en tus relaciones o más tarde puedes arrepentirte de no haberlo hecho. Ahora que a nivel económico te lo puedes permitir date la oportunidad de disfrutar de pequeños placeres. En cuanto a tu salud, este es un período en el que te sentirás en tu mejor momento, repleta de energía.

Libra

Confía en tu intuición al tomar decisiones importantes en el terreno del amor. En lo económico no gastes de forma incontrolada y realiza un análisis de tus finanzas. En relación a tu bienestar, te encuentras en una etapa positiva, aunque sería aconsejable que descansaras más y que mantengas un horario de sueño regular.

Escorpio

Es el momento de mostrar generosidad incluso si crees que otros no la merecen. Brindar apoyo a los demás te hará sentir bien contigo misma. Si te lo puedes permitir, considera la posibilidad de hacer algunas donaciones a organizaciones que realicen una labor altruista. La fortaleza y estabilidad que sientes en tu interior te permitirá enfocarte en lo positivo y dejar atrás lo negativo.

Sagitario

Confía en tu intuición y no dejes que las buenas palabras te confundan. Considera invertir algún dinero, ya que las cosas marchan bien a nivel económico. Sin embargo, procura no excederte en ningún y busca el equilibrio entre la diversión y la responsabilidad, de lo contrario tu salud podría verse afectada.

Capricornio

Ofrece tu apoyo a las personas cercanas que requieran de tu ayuda en este momento, incluso aunque ellas no lo hayan hecho contigo en el pasado. En el ámbito laboral podrías enfrentar dificultades así que es importante que mantengas la serenidad hasta que pase la tormenta. Tu salud no pasa por su mejor momento esta semana, trata de cuidarte.

Acuario

En tu vida afectiva se aproxima un evento crucial que te brindará una oportunidad única. Te enfrentas a un momento de cambio que también significará superar desafíos. A pesar de que toda esta incertidumbre puede causarte estrés, no pierdas el control y procura descansar para evitar complicaciones mayores.

Piscis

Es probable que establezcas nuevas conexiones en esta semana, que pueden derivar en relaciones afectivas si se dan las condiciones adecuadas. Mientras tanto las oportunidades laborales siguen apareciendo e impulsarán tus finanzas. Te sentirás equilibrada, llena de energía y con una sensación de paz mental.